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Где в Крыму сохранилась нетронутая степь - РИА Новости Крым, 25.02.2023
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Где в Крыму сохранилась нетронутая степь
Где в Крыму сохранилась нетронутая степь - РИА Новости Крым, 25.02.2023
Где в Крыму сохранилась нетронутая степь
В Красногвардейском районе Крыма в селе Клепинино сохранился участок земли, который не возделывался людьми уже более 70 лет, рассказала научный сотрудник НИИ... РИА Новости Крым, 25.02.2023
2023-02-25T19:17
2023-02-25T19:17
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. В Красногвардейском районе Крыма в селе Клепинино сохранился участок земли, который не возделывался людьми уже более 70 лет, рассказала научный сотрудник НИИ сельского хозяйства Крыма, кандидат сельскохозяйственных наук Анна Гонгало.20 декабря 1988 года территории был присвоен заповедный статус – государственный ландшафтный заказник. Сотрудники НИИ сельского хозяйства Крыма ведут на этом участке многолетние наблюдения. В частности, сравнивают его с теми полями, которые издавна возделываются человеком, чтобы изучать антропогенное воздействие на окружающую среду.На одном квадратном метре заповедной степи произрастает более двадцати видов трав."Основу травостоя слагают ковыли: украинский, Браунера и волосатик, а также типчак, или овсяница скальная, - перечисляет эксперт. - Чуть меньше, но имеются – перловник крымский, тонконог гребенчатый, мятлик узколистный".Всего на участке обнаружено более 70 видов растений, 40 из которых занесены в Красные книги России и Республики Крым. Более тридцати видов насекомых также являются краснокнижными. Например, редчайшая бабочка – белянка Эуфема.Список "местных" млекопитающих включает 20 видов, а вот пресмыкающихся не так много, всего два: степная гадюка и четырехполосый полоз.В пятидесятых годах, по словам ученых, площадь этой целинной земли составляла 8 гектаров, но на момент создания заказника она сократилась более чем наполовину.Закон о сохранении подобных заповедных земель сейчас рассматривается в Госдуме. Эксперты прогнозируют, что он будет принят летом 2023 года. 21 февраля в послании Федеральному собранию президент Владимир Путин призвал ускорить этот процесс.Читайте также на РИА Новости Крым:Как оживает таинственный заповедник на востоке КрымаКак сохранить природу Крыма и не потерять туристов — мнение экспертовТревожная тенденция: в Крыму исчезают редкие растения - мнение ученых
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крым, природа, заповедники крыма, общество, эксклюзивы риа новости крым
Где в Крыму сохранилась нетронутая степь

Кандидат наук Гонгало: в Крыму три гектара целины стали эталоном для ученых

19:17 25.02.2023
 
© АннА ГонгалоКовыльно-типчаковая степь
Ковыльно-типчаковая степь
© АннА Гонгало
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. В Красногвардейском районе Крыма в селе Клепинино сохранился участок земли, который не возделывался людьми уже более 70 лет, рассказала научный сотрудник НИИ сельского хозяйства Крыма, кандидат сельскохозяйственных наук Анна Гонгало.
"Степные сообщества не только у нас в республике, но и во всем мире максимально освоены человеком. А здесь практически в неизменном виде сохранились фрагменты степей, некогда занимавших почти все пространство равнинного Крыма. Участок оценивается как эталонный фрагмент типчаково-ковыльных степей центрального района Крымского полуострова", - поясняет Гонгало.
20 декабря 1988 года территории был присвоен заповедный статус – государственный ландшафтный заказник. Сотрудники НИИ сельского хозяйства Крыма ведут на этом участке многолетние наблюдения. В частности, сравнивают его с теми полями, которые издавна возделываются человеком, чтобы изучать антропогенное воздействие на окружающую среду.
На одном квадратном метре заповедной степи произрастает более двадцати видов трав.
"Основу травостоя слагают ковыли: украинский, Браунера и волосатик, а также типчак, или овсяница скальная, - перечисляет эксперт. - Чуть меньше, но имеются – перловник крымский, тонконог гребенчатый, мятлик узколистный".
© АннА Гонгало

Типчаково-ковыльная степь

Ковыльно-типчаковая степь
1 из 4

Типчаково-ковыльная степь

© АннА Гонгало
© АннА Гонгало

Типчаково-ковыльная степь

Ковыльно-типчаковая степь
2 из 4

Типчаково-ковыльная степь

© АннА Гонгало
© АннА Гонгало

Типчаково-ковыльная степь

Ковыльно-типчаковая степь
3 из 4

Типчаково-ковыльная степь

© АннА Гонгало
© АннА Гонгало

Типчаково-ковыльная степь

Ковыльно-типчаковая степь
4 из 4

Типчаково-ковыльная степь

© АннА Гонгало
1 из 4

Типчаково-ковыльная степь

© АннА Гонгало
2 из 4

Типчаково-ковыльная степь

© АннА Гонгало
3 из 4

Типчаково-ковыльная степь

© АннА Гонгало
4 из 4

Типчаково-ковыльная степь

© АннА Гонгало
Всего на участке обнаружено более 70 видов растений, 40 из которых занесены в Красные книги России и Республики Крым. Более тридцати видов насекомых также являются краснокнижными. Например, редчайшая бабочка – белянка Эуфема.
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Список "местных" млекопитающих включает 20 видов, а вот пресмыкающихся не так много, всего два: степная гадюка и четырехполосый полоз.
В пятидесятых годах, по словам ученых, площадь этой целинной земли составляла 8 гектаров, но на момент создания заказника она сократилась более чем наполовину.
Закон о сохранении подобных заповедных земель сейчас рассматривается в Госдуме. Эксперты прогнозируют, что он будет принят летом 2023 года. 21 февраля в послании Федеральному собранию президент Владимир Путин призвал ускорить этот процесс.
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