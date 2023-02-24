https://crimea.ria.ru/20230224/koronavirusnaya-svodka-po-krymu-i-sevastopolyu--chto-izmenilos-za-sutki-1127177931.html
Коронавирусная сводка по Крыму и Севастополю – что изменилось за сутки
Коронавирусная сводка по Крыму и Севастополю – что изменилось за сутки - РИА Новости Крым, 24.02.2023
Коронавирусная сводка по Крыму и Севастополю – что изменилось за сутки
В Крыму и Севастополе за сутки выявили 132 новых случая заражения коронавирусом. Днем ранее COVID-19 был выявлен у 41 человека. РИА Новости Крым, 24.02.2023
2023-02-24T11:17
2023-02-24T11:17
2023-02-24T11:17
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе за сутки выявили 132 новых случая заражения коронавирусом. Днем ранее COVID-19 был выявлен у 41 человека.COVID-19 в КрымуНа территории Республики Крым зарегистрировано 39 новых случая коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 212 241 положительных на COVID-19.Летальных исходов за сутки не зарегистрировано. Всего за время пандемии в регионе скончались 5422 пациента.COVID-19 в СевастополеЗа последние сутки в ковидные стационары были госпитализированы 4 человека. Выписаны 10 пациентов. На данный момент в больницах находится 94 пациента, из них 92 - с подтвержденным COVID-19. По состоянию на утро 24 февраля в городе зарегистрированы 93 новых случая заболевания COVID-19. Умер 1 человек в возрасте 77 лет. По данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 99 138 человек, выздоровели 96 104.Заболеваемость COVID-19 в РоссииПо данным оперштаба по борьбе с распространением коронавируса, в стране за минувшие сутки выявлен 13 829 новый случай. 786 человек госпитализировано, 12 618 человек выздоровело.На сегодняшний день коллективный иммунитет к коронавирусу в России составляет 7,4%. Вакцинация первым компонентом проведена почти 95 млн раз, полная вакцинация - около 90 млн.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму и Севастополе вдвое снизилось число новых случаев COVID-19 Корь наступает: кого коснется подчищающая иммунизация Как будут работать больницы и поликлиники Крыма в длинные выходные
https://crimea.ria.ru/20230213/stels-omikron-mutiroval-chem-opasen-virus-1126936815.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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коронавирус в крыму, коронавирус, здравоохранение в крыму и севастополе, общество, крым, новости крыма
Коронавирусная сводка по Крыму и Севастополю – что изменилось за сутки
В Крыму и Севастополе за сутки выявили 132 новых случая COVID-19
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе за сутки выявили 132 новых случая заражения коронавирусом. Днем ранее COVID-19 был выявлен у 41 человека.
COVID-19 в Крыму
На территории Республики Крым зарегистрировано 39 новых случая коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 212 241 положительных на COVID-19.
"За истекшие сутки госпитализировано 14 пациентов, за все время на стационарном лечении находились 62 984 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 26 человек, за весь период – 204 828", - говорится в сообщении республиканского минздрава.
Летальных исходов за сутки не зарегистрировано. Всего за время пандемии в регионе скончались 5422 пациента.
COVID-19 в Севастополе
За последние сутки в ковидные стационары были госпитализированы 4 человека. Выписаны 10 пациентов. На данный момент в больницах находится 94 пациента, из них 92 - с подтвержденным COVID-19. По состоянию на утро 24 февраля в городе зарегистрированы 93 новых случая заболевания COVID-19. Умер 1 человек в возрасте 77 лет. По данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 99 138 человек, выздоровели 96 104.
Заболеваемость COVID-19 в России
По данным оперштаба по борьбе с распространением коронавируса, в стране за минувшие сутки выявлен 13 829 новый случай. 786 человек госпитализировано, 12 618 человек выздоровело.
На сегодняшний день коллективный иммунитет к коронавирусу в России составляет 7,4%. Вакцинация первым компонентом проведена почти 95 млн раз, полная вакцинация - около 90 млн.
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