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Коронавирусная сводка по Крыму и Севастополю – что изменилось за сутки - РИА Новости Крым, 24.02.2023
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Коронавирусная сводка по Крыму и Севастополю – что изменилось за сутки
Коронавирусная сводка по Крыму и Севастополю – что изменилось за сутки - РИА Новости Крым, 24.02.2023
Коронавирусная сводка по Крыму и Севастополю – что изменилось за сутки
В Крыму и Севастополе за сутки выявили 132 новых случая заражения коронавирусом. Днем ранее COVID-19 был выявлен у 41 человека. РИА Новости Крым, 24.02.2023
2023-02-24T11:17
2023-02-24T11:17
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе за сутки выявили 132 новых случая заражения коронавирусом. Днем ранее COVID-19 был выявлен у 41 человека.COVID-19 в КрымуНа территории Республики Крым зарегистрировано 39 новых случая коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 212 241 положительных на COVID-19.Летальных исходов за сутки не зарегистрировано. Всего за время пандемии в регионе скончались 5422 пациента.COVID-19 в СевастополеЗа последние сутки в ковидные стационары были госпитализированы 4 человека. Выписаны 10 пациентов. На данный момент в больницах находится 94 пациента, из них 92 - с подтвержденным COVID-19. По состоянию на утро 24 февраля в городе зарегистрированы 93 новых случая заболевания COVID-19. Умер 1 человек в возрасте 77 лет. По данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 99 138 человек, выздоровели 96 104.Заболеваемость COVID-19 в РоссииПо данным оперштаба по борьбе с распространением коронавируса, в стране за минувшие сутки выявлен 13 829 новый случай. 786 человек госпитализировано, 12 618 человек выздоровело.На сегодняшний день коллективный иммунитет к коронавирусу в России составляет 7,4%. Вакцинация первым компонентом проведена почти 95 млн раз, полная вакцинация - около 90 млн.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму и Севастополе вдвое снизилось число новых случаев COVID-19 Корь наступает: кого коснется подчищающая иммунизация Как будут работать больницы и поликлиники Крыма в длинные выходные
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коронавирус в крыму, коронавирус, здравоохранение в крыму и севастополе, общество, крым, новости крыма
Коронавирусная сводка по Крыму и Севастополю – что изменилось за сутки

В Крыму и Севастополе за сутки выявили 132 новых случая COVID-19

11:17 24.02.2023
 
© РИА Новости . Александр Гальперин / Перейти в фотобанкЛечение от Covid-19 пациентов в педиатрическом университете Минздрава
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© РИА Новости . Александр Гальперин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе за сутки выявили 132 новых случая заражения коронавирусом. Днем ранее COVID-19 был выявлен у 41 человека.

COVID-19 в Крыму

На территории Республики Крым зарегистрировано 39 новых случая коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 212 241 положительных на COVID-19.
"За истекшие сутки госпитализировано 14 пациентов, за все время на стационарном лечении находились 62 984 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 26 человек, за весь период – 204 828", - говорится в сообщении республиканского минздрава.
Летальных исходов за сутки не зарегистрировано. Всего за время пандемии в регионе скончались 5422 пациента.

COVID-19 в Севастополе

За последние сутки в ковидные стационары были госпитализированы 4 человека. Выписаны 10 пациентов. На данный момент в больницах находится 94 пациента, из них 92 - с подтвержденным COVID-19. По состоянию на утро 24 февраля в городе зарегистрированы 93 новых случая заболевания COVID-19. Умер 1 человек в возрасте 77 лет. По данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 99 138 человек, выздоровели 96 104.

Заболеваемость COVID-19 в России

По данным оперштаба по борьбе с распространением коронавируса, в стране за минувшие сутки выявлен 13 829 новый случай. 786 человек госпитализировано, 12 618 человек выздоровело.
На сегодняшний день коллективный иммунитет к коронавирусу в России составляет 7,4%. Вакцинация первым компонентом проведена почти 95 млн раз, полная вакцинация - около 90 млн.
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