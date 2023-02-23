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В Крыму и Севастополе вдвое снизилось число новых случаев COVID-19 - РИА Новости Крым, 23.02.2023
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В Крыму и Севастополе вдвое снизилось число новых случаев COVID-19
В Крыму и Севастополе вдвое снизилось число новых случаев COVID-19 - РИА Новости Крым, 23.02.2023
В Крыму и Севастополе вдвое снизилось число новых случаев COVID-19
В Крыму и Севастополе за сутки выявили 41 новый случай заражения коронавирусом. Днем ранее медики подтвердили диагноз у 86 пациентов. РИА Новости Крым, 23.02.2023
2023-02-23T11:22
2023-02-23T11:22
крым
севастополь
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здоровье
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе за сутки выявили 41 новый случай заражения коронавирусом. Днем ранее медики подтвердили диагноз у 86 пациентов.Ситуация с COVID-19 в КрымуНа территории Республики Крым зарегистрировано 33 новых случая коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 212 202 положительных на COVID-19.Летальных исходов за сутки не зарегистрировано. Всего за время пандемии в регионе скончались 5422 пациента.COVID-19 в СевастополеВ городе за сутки зарегистрировано восемь новых случаев заболевания COVID-19. В ковидные стационары госпитализированы 15 человек, выписаны 20 пациентов. На данный момент в больницах находятся 98 пациентов, из них 95 - с подтвержденным COVID-19.В горбольницах развернуто 126 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. Всего, по данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели ковидом 99 045 человек, выздоровели 96 016.Заболеваемость COVID-19 в РоссииПо данным оперштаба по борьбе с распространением коронавируса, в стране за минувшие сутки выявлен 14 721 новый случай. Умерло 37 человек.На сегодняшний день коллективный иммунитет к коронавирусу в России составляет 7,4%. Вакцинация первым компонентом проведена почти 95 млн раз, полная вакцинация - около 90 млн.Читайте также на РИА Новости Крым:Рост по COVID-19: за неделю заболели 94 тысячи человекКак будут работать больницы и поликлиники Крыма в длинные выходныеКолоть или не колоть: грозят ли России эпидемии из-за отказа от прививок
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В Крыму и Севастополе вдвое снизилось число новых случаев COVID-19

В Крыму и Севастополе за сутки выявили 41 новый случай COVID-19

11:22 23.02.2023
 
© РИА Новости . Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкЛечение Covid-19 в больнице города Котовска
Лечение Covid-19 в больнице города Котовска - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе за сутки выявили 41 новый случай заражения коронавирусом. Днем ранее медики подтвердили диагноз у 86 пациентов.
Ситуация с COVID-19 в Крыму
На территории Республики Крым зарегистрировано 33 новых случая коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 212 202 положительных на COVID-19.
"За истекшие сутки госпитализировано 13 пациентов, за все время на стационарном лечении находились 62 970 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 23 человека, за весь период – 204 802", - говорится в сообщении регионального минздрава.
Летальных исходов за сутки не зарегистрировано. Всего за время пандемии в регионе скончались 5422 пациента.
COVID-19 в Севастополе
В городе за сутки зарегистрировано восемь новых случаев заболевания COVID-19. В ковидные стационары госпитализированы 15 человек, выписаны 20 пациентов. На данный момент в больницах находятся 98 пациентов, из них 95 - с подтвержденным COVID-19.
В горбольницах развернуто 126 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. Всего, по данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели ковидом 99 045 человек, выздоровели 96 016.
Заболеваемость COVID-19 в России
По данным оперштаба по борьбе с распространением коронавируса, в стране за минувшие сутки выявлен 14 721 новый случай. Умерло 37 человек.
"Увеличение числа госпитализаций отмечено в 34 регионах. Снижение произошло в 41 регионе страны. Ситуация осталась без изменений в 10 субъектах РФ", - говорится в сообщении.
На сегодняшний день коллективный иммунитет к коронавирусу в России составляет 7,4%. Вакцинация первым компонентом проведена почти 95 млн раз, полная вакцинация - около 90 млн.
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