https://crimea.ria.ru/20230223/v-krymu-i-sevastopole-vdvoe-snizilos-chislo-novykh-sluchaev-covid-19-1127161444.html

В Крыму и Севастополе вдвое снизилось число новых случаев COVID-19

В Крыму и Севастополе вдвое снизилось число новых случаев COVID-19 - РИА Новости Крым, 23.02.2023

В Крыму и Севастополе вдвое снизилось число новых случаев COVID-19

В Крыму и Севастополе за сутки выявили 41 новый случай заражения коронавирусом. Днем ранее медики подтвердили диагноз у 86 пациентов. РИА Новости Крым, 23.02.2023

2023-02-23T11:22

2023-02-23T11:22

2023-02-23T11:22

крым

севастополь

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коронавирус

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе за сутки выявили 41 новый случай заражения коронавирусом. Днем ранее медики подтвердили диагноз у 86 пациентов.Ситуация с COVID-19 в КрымуНа территории Республики Крым зарегистрировано 33 новых случая коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 212 202 положительных на COVID-19.Летальных исходов за сутки не зарегистрировано. Всего за время пандемии в регионе скончались 5422 пациента.COVID-19 в СевастополеВ городе за сутки зарегистрировано восемь новых случаев заболевания COVID-19. В ковидные стационары госпитализированы 15 человек, выписаны 20 пациентов. На данный момент в больницах находятся 98 пациентов, из них 95 - с подтвержденным COVID-19.В горбольницах развернуто 126 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. Всего, по данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели ковидом 99 045 человек, выздоровели 96 016.Заболеваемость COVID-19 в РоссииПо данным оперштаба по борьбе с распространением коронавируса, в стране за минувшие сутки выявлен 14 721 новый случай. Умерло 37 человек.На сегодняшний день коллективный иммунитет к коронавирусу в России составляет 7,4%. Вакцинация первым компонентом проведена почти 95 млн раз, полная вакцинация - около 90 млн.Читайте также на РИА Новости Крым:Рост по COVID-19: за неделю заболели 94 тысячи человекКак будут работать больницы и поликлиники Крыма в длинные выходныеКолоть или не колоть: грозят ли России эпидемии из-за отказа от прививок

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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