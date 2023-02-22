https://crimea.ria.ru/20230222/v-gosdume-vyskazalis-ob-ultimatumakh-zapada-v-adres-rossii-1127142834.html
В Госдуме высказались об ультиматумах Запада в адрес России
В Госдуме высказались об ультиматумах Запада в адрес России - РИА Новости Крым, 22.02.2023
В Госдуме высказались об ультиматумах Запада в адрес России
Сегодня Госдума рассмотрит инициативу президента о приостановлении Россией действия договора между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению... РИА Новости Крым, 22.02.2023
2023-02-22T09:35
2023-02-22T09:35
2023-02-22T10:16
вячеслав володин
государственная дума рф
общество
политика
сша
договор о стратегических наступательных вооружениях (дснв)
новости
россия
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/18/1125051413_0:0:2583:1452_1920x0_80_0_0_cdbdb87cd9589e98a6895a81b1e6d7d1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев – РИА Новости Крым. Сегодня Госдума рассмотрит инициативу президента о приостановлении Россией действия договора между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), и это итог внешней политики Вашингтона и следствие разговоров с РФ на языке ультиматумов, что недопустимо. Об этом заявил спикер ГД Вячеслав Володин.По словам Володина, США разрушили архитектуру международной стабильности, ввергнув мир в состояние конфликтов и вызовов, когда прекратили соблюдать взятые на себя обязательства и отвергли предложения России по вопросам глобальной безопасности.О том, что этот президентский законопроект внесен в Госдуму, Володин сообщил накануне поздно вечером. Вице-спикер СФ Константин Косачев тогда заявил, что Совфед рассмотрит документ в среду, 22 февраля.Президент России Владимир Путин заявил о приостановке участия России в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (СНВ) 21 февраля во время выступления с посланием Федеральному собранию. Он подчеркнул, что РФ не выходит из договора, "а именно приостанавливает свое участие". Российский лидер отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению вопроса по ДСНВ, Россия должна понять, на что претендуют такие страны Североатлантического альянса, как Франция и Великобритания, и "как учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал НАТО".Читайте также на РИА Новости Крым:Россия приостановила участие в Договоре о СНВ: что это значит США отреагировали на решение России по Договору об СНВ Как России избежать войны на истощение – эксперт
https://crimea.ria.ru/20230221/ssha-otreagirovali-na-reshenie-rossii-po-dogovoru-ob-snv-1127135394.html
сша
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/18/1125051413_67:0:2416:1762_1920x0_80_0_0_c33ff143120a416215f4ff97ffa483ec.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вячеслав володин, государственная дума рф, общество, политика, сша, договор о стратегических наступательных вооружениях (дснв), новости, россия, безопасность
В Госдуме высказались об ультиматумах Запада в адрес России
Спикер ГД Володин: разговор с Россией на языке ультиматумов недопустим
09:35 22.02.2023 (обновлено: 10:16 22.02.2023) СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев – РИА Новости Крым.
Сегодня Госдума рассмотрит инициативу президента о приостановлении Россией действия договора между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), и это итог внешней политики Вашингтона и следствие разговоров с РФ на языке ультиматумов, что недопустимо. Об этом заявил
спикер ГД Вячеслав Володин.
"В вопросах безопасности нашей страны и граждан разговор с Россией на языке ультиматумов недопустим... Сложившаяся обстановка – итог внешней политики Вашингтона", – написал Володин в своем Telegram-канале, отметив, что Госдума рассмотрит законопроект о приостановке участия РФ в Договоре о СНВ сегодня, 22 февраля.
По словам Володина, США разрушили архитектуру международной стабильности, ввергнув мир в состояние конфликтов и вызовов, когда прекратили соблюдать взятые на себя обязательства и отвергли предложения России по вопросам глобальной безопасности.
"Членам Конгресса США необходимо осознать созданную по вине Байдена ситуацию, а также возможные ее последствия", – заключил спикер ГД.
О том, что этот президентский законопроект внесен в Госдуму, Володин сообщил накануне поздно вечером. Вице-спикер СФ Константин Косачев тогда заявил, что Совфед рассмотрит документ в среду, 22 февраля.
Президент России Владимир Путин заявил о приостановке участия России в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (СНВ)
21 февраля во время выступления с посланием Федеральному собранию. Он подчеркнул, что РФ не выходит из договора, "а именно приостанавливает свое участие".
Российский лидер отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению вопроса по ДСНВ, Россия должна понять, на что претендуют такие страны Североатлантического альянса, как Франция и Великобритания, и "как учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал НАТО".
Читайте также на РИА Новости Крым: