https://crimea.ria.ru/20230222/v-gosdume-vyskazalis-ob-ultimatumakh-zapada-v-adres-rossii-1127142834.html

В Госдуме высказались об ультиматумах Запада в адрес России

В Госдуме высказались об ультиматумах Запада в адрес России - РИА Новости Крым, 22.02.2023

В Госдуме высказались об ультиматумах Запада в адрес России

Сегодня Госдума рассмотрит инициативу президента о приостановлении Россией действия договора между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению... РИА Новости Крым, 22.02.2023

2023-02-22T09:35

2023-02-22T09:35

2023-02-22T10:16

вячеслав володин

государственная дума рф

общество

политика

сша

договор о стратегических наступательных вооружениях (дснв)

новости

россия

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев – РИА Новости Крым. Сегодня Госдума рассмотрит инициативу президента о приостановлении Россией действия договора между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), и это итог внешней политики Вашингтона и следствие разговоров с РФ на языке ультиматумов, что недопустимо. Об этом заявил спикер ГД Вячеслав Володин.По словам Володина, США разрушили архитектуру международной стабильности, ввергнув мир в состояние конфликтов и вызовов, когда прекратили соблюдать взятые на себя обязательства и отвергли предложения России по вопросам глобальной безопасности.О том, что этот президентский законопроект внесен в Госдуму, Володин сообщил накануне поздно вечером. Вице-спикер СФ Константин Косачев тогда заявил, что Совфед рассмотрит документ в среду, 22 февраля.Президент России Владимир Путин заявил о приостановке участия России в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (СНВ) 21 февраля во время выступления с посланием Федеральному собранию. Он подчеркнул, что РФ не выходит из договора, "а именно приостанавливает свое участие". Российский лидер отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению вопроса по ДСНВ, Россия должна понять, на что претендуют такие страны Североатлантического альянса, как Франция и Великобритания, и "как учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал НАТО".Читайте также на РИА Новости Крым:Россия приостановила участие в Договоре о СНВ: что это значит США отреагировали на решение России по Договору об СНВ Как России избежать войны на истощение – эксперт

https://crimea.ria.ru/20230221/ssha-otreagirovali-na-reshenie-rossii-po-dogovoru-ob-snv-1127135394.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вячеслав володин, государственная дума рф, общество, политика, сша, договор о стратегических наступательных вооружениях (дснв), новости, россия, безопасность