https://crimea.ria.ru/20221012/kak-rossii-izbezhat-voyny-na-istoschenie--ekspert-1124825304.html

Как России избежать войны на истощение – эксперт

Как России избежать войны на истощение – эксперт - РИА Новости Крым, 11.10.2022

Как России избежать войны на истощение – эксперт

С помощью жестких экономических мер в отношении Запада Россия может избежать войны на истощение, которую США и НАТО навязывают нашей стране на Украине, считает... РИА Новости Крым, 11.10.2022

2022-10-12T07:59

2022-10-12T07:59

2022-10-11T22:20

политика

специальная военная операция рф на украине

сша

нато

мнения

российская федерация (россия, рф)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. С помощью жестких экономических мер в отношении Запада Россия может избежать войны на истощение, которую США и НАТО навязывают нашей стране на Украине, считает декан факультета мировой политики, завкафедрой международных организаций и мировых политических процессов МГУ Андрей Сидоров.По словам эксперта, надо по максимуму использовать тот факт, что Европа вступает в период экономической рецессии. "Особенно усложнить жизнь" Россия может тем странам, которые сейчас стоят "на передовой" для НАТО: страны Балтии, Польша, Германия, считает аналитик.По словам Сидорова, инфраструктура ЕС – "абсолютно законная цель" для российских экономических санкций."Просто надо понять и отдать себе отчет, что Европа для нас потеряна. США молодцы, они провернули эту операцию, которая отрезала ЕС от нас, и к прежним нашим отношениям с Европой мы не вернемся. Поэтому мы можем совершенно спокойно списывать Европу и выстраивать свои отношения на Востоке", – убежден политолог.Эксперт заявил о серьезной дилемме для НАТО и ЕС после ударов по Украине >>Также не стоит исключать дипломатические средства, отметил Сидоров."Мы ведем с американцами консультации по СНВ-3 (договоры о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений – ред.). США действуют только в своих интересах. Если им будет выгодно заключить с нами какие-либо договоры, продлить тот же СНВ-3, они пойдут на это", – пояснил эксперт.

https://crimea.ria.ru/20221011/kak-izmenitsya-situatsiya-na-fronte-prognoz-eksperta-1124824278.html

https://crimea.ria.ru/20221011/razmestyat-li-ssha-svoe-yadernoe-oruzhie-v-polshe-1124821463.html

сша

российская федерация (россия, рф)

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, специальная военная операция рф на украине, сша, нато, мнения, российская федерация (россия, рф)