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Как России избежать войны на истощение – эксперт - РИА Новости Крым, 11.10.2022
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Как России избежать войны на истощение – эксперт
Как России избежать войны на истощение – эксперт - РИА Новости Крым, 11.10.2022
Как России избежать войны на истощение – эксперт
С помощью жестких экономических мер в отношении Запада Россия может избежать войны на истощение, которую США и НАТО навязывают нашей стране на Украине, считает... РИА Новости Крым, 11.10.2022
2022-10-12T07:59
2022-10-11T22:20
политика
специальная военная операция рф на украине
сша
нато
мнения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. С помощью жестких экономических мер в отношении Запада Россия может избежать войны на истощение, которую США и НАТО навязывают нашей стране на Украине, считает декан факультета мировой политики, завкафедрой международных организаций и мировых политических процессов МГУ Андрей Сидоров.По словам эксперта, надо по максимуму использовать тот факт, что Европа вступает в период экономической рецессии. "Особенно усложнить жизнь" Россия может тем странам, которые сейчас стоят "на передовой" для НАТО: страны Балтии, Польша, Германия, считает аналитик.По словам Сидорова, инфраструктура ЕС – "абсолютно законная цель" для российских экономических санкций."Просто надо понять и отдать себе отчет, что Европа для нас потеряна. США молодцы, они провернули эту операцию, которая отрезала ЕС от нас, и к прежним нашим отношениям с Европой мы не вернемся. Поэтому мы можем совершенно спокойно списывать Европу и выстраивать свои отношения на Востоке", – убежден политолог.Эксперт заявил о серьезной дилемме для НАТО и ЕС после ударов по Украине &gt;&gt;Также не стоит исключать дипломатические средства, отметил Сидоров."Мы ведем с американцами консультации по СНВ-3 (договоры о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений – ред.). США действуют только в своих интересах. Если им будет выгодно заключить с нами какие-либо договоры, продлить тот же СНВ-3, они пойдут на это", – пояснил эксперт.
https://crimea.ria.ru/20221011/kak-izmenitsya-situatsiya-na-fronte-prognoz-eksperta-1124824278.html
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политика, специальная военная операция рф на украине, сша, нато, мнения, российская федерация (россия, рф)
Как России избежать войны на истощение – эксперт

Политолог Сидоров: РФ может избежать войны на истощение с помощью экономического оружия

07:59 12.10.2022
 
Логотип НАТО перед штаб-квартирой Организации Североатлантического договора (НАТО) в Брюсселе.
Логотип НАТО перед штаб-квартирой Организации Североатлантического договора (НАТО) в Брюсселе.
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. С помощью жестких экономических мер в отношении Запада Россия может избежать войны на истощение, которую США и НАТО навязывают нашей стране на Украине, считает декан факультета мировой политики, завкафедрой международных организаций и мировых политических процессов МГУ Андрей Сидоров.
"Запад нацелен именно на войну на истощение. Нам нельзя ее допустить. Каким образом? Здесь может быть ассиметричный ответ, которого мы пока не предпринимаем. Надо усложнять жизнь США, американскому истеблишменту. Чтобы бить по НАТО, не надо использовать ракеты – можно использовать экономическое оружие", - сказал Сидоров на круглом столе в международном пресс-центре МИА "Россия сегодня".
По словам эксперта, надо по максимуму использовать тот факт, что Европа вступает в период экономической рецессии. "Особенно усложнить жизнь" Россия может тем странам, которые сейчас стоят "на передовой" для НАТО: страны Балтии, Польша, Германия, считает аналитик.
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По словам Сидорова, инфраструктура ЕС – "абсолютно законная цель" для российских экономических санкций.
"Просто надо понять и отдать себе отчет, что Европа для нас потеряна. США молодцы, они провернули эту операцию, которая отрезала ЕС от нас, и к прежним нашим отношениям с Европой мы не вернемся. Поэтому мы можем совершенно спокойно списывать Европу и выстраивать свои отношения на Востоке", – убежден политолог.
Эксперт заявил о серьезной дилемме для НАТО и ЕС после ударов по Украине >>
Также не стоит исключать дипломатические средства, отметил Сидоров.
"Мы ведем с американцами консультации по СНВ-3 (договоры о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений – ред.). США действуют только в своих интересах. Если им будет выгодно заключить с нами какие-либо договоры, продлить тот же СНВ-3, они пойдут на это", – пояснил эксперт.
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