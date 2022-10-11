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Эксперт заявил о серьезной дилемме для НАТО и ЕС после ударов по Украине - РИА Новости Крым, 11.10.2022
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Эксперт заявил о серьезной дилемме для НАТО и ЕС после ударов по Украине
Эксперт заявил о серьезной дилемме для НАТО и ЕС после ударов по Украине - РИА Новости Крым, 11.10.2022
Эксперт заявил о серьезной дилемме для НАТО и ЕС после ударов по Украине
После российских ударов по объектам на Украине США пытаются через формат G7 сканировать мнение Европы по вопросу, ввязываться ли дальше в украинский кейс,... РИА Новости Крым, 11.10.2022
2022-10-11T09:59
2022-10-11T09:59
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. После российских ударов по объектам на Украине США пытаются через формат G7 сканировать мнение Европы по вопросу, ввязываться ли дальше в украинский кейс, считает политолог Марат Баширов.По мнению Баширова, американскому лидеру Джо Байдену сейчас никак нельзя отказываться от расширения поддержки Украины, поскольку это ударит по рейтингу Демократической партии и отразится на результатах выборов в Конгресс 8 ноября.10 октября ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования по объектам энергетики, военного управления и связи Украины в разных регионах.В понедельник как минимум в семи городах Украины прогремели взрывы – Киеве, Львове, Тернополе, Днепропетровске, Хмельницком, Харькове, Одессе, а также Сумской, Киевской, Житомирской, Полтавской, Кировоградской, Ровненской, Львовской областях. Сообщалось о ракетных ударах по базе и штабу полка "Азов"* и вблизи офиса президента Украины Владимира Зеленского.Позже украинский премьер Денис Шмыгаль заявил, что были повреждены 11 важных инфраструктурных объектов в восьми регионах Украины, в том числе в Киеве.10 октября президент России Владимир Путин в ходе совещания с постоянными членами Совбеза РФ заявил, что "киевский режим своими действиями поставил себя на одну доску с международными террористическими формированиями", преступления которых оставлять без ответа "уже просто невозможно".* запрещенная в России террористическая организация
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украина, сша, в мире, политика, российская федерация (россия, рф)
Эксперт заявил о серьезной дилемме для НАТО и ЕС после ударов по Украине

Политолог Баширов рассказал о "серьезной развилке" для НАТО и ЕС после ударов по Украине

09:59 11.10.2022
 
© AFP 2018 / Virginia MayoВозле штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Возле штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
© AFP 2018 / Virginia Mayo
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. После российских ударов по объектам на Украине США пытаются через формат G7 сканировать мнение Европы по вопросу, ввязываться ли дальше в украинский кейс, считает политолог Марат Баширов.
"Развилка после вчерашних ударов для НАТО и Европы серьезная: ввязываться ли дальше в украинский кейс? Поэтому США выбрали формат G7. А это неформальный орган, у него нет даже устава и общих договоров. То есть они (США – ред.) хотят сканировать мнение Германии, Франции и Италии, но при этом получить публичный эффект", – написал эксперт в своем Telegram-канале.
По мнению Баширова, американскому лидеру Джо Байдену сейчас никак нельзя отказываться от расширения поддержки Украины, поскольку это ударит по рейтингу Демократической партии и отразится на результатах выборов в Конгресс 8 ноября.
10 октября ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования по объектам энергетики, военного управления и связи Украины в разных регионах.
Президент Украины Владимир Зеленский
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В понедельник как минимум в семи городах Украины прогремели взрывы – Киеве, Львове, Тернополе, Днепропетровске, Хмельницком, Харькове, Одессе, а также Сумской, Киевской, Житомирской, Полтавской, Кировоградской, Ровненской, Львовской областях. Сообщалось о ракетных ударах по базе и штабу полка "Азов"* и вблизи офиса президента Украины Владимира Зеленского.
Позже украинский премьер Денис Шмыгаль заявил, что были повреждены 11 важных инфраструктурных объектов в восьми регионах Украины, в том числе в Киеве.
10 октября президент России Владимир Путин в ходе совещания с постоянными членами Совбеза РФ заявил, что "киевский режим своими действиями поставил себя на одну доску с международными террористическими формированиями", преступления которых оставлять без ответа "уже просто невозможно".
* запрещенная в России террористическая организация
 
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