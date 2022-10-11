https://crimea.ria.ru/20221011/ekspert-zayavil-o-sereznoy-dilemme-dlya-nato-i-es-posle-udarov-po-ukraine-1124815792.html

Эксперт заявил о серьезной дилемме для НАТО и ЕС после ударов по Украине

Эксперт заявил о серьезной дилемме для НАТО и ЕС после ударов по Украине - РИА Новости Крым, 11.10.2022

Эксперт заявил о серьезной дилемме для НАТО и ЕС после ударов по Украине

После российских ударов по объектам на Украине США пытаются через формат G7 сканировать мнение Европы по вопросу, ввязываться ли дальше в украинский кейс,... РИА Новости Крым, 11.10.2022

2022-10-11T09:59

2022-10-11T09:59

2022-10-11T09:59

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российская федерация (россия, рф)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. После российских ударов по объектам на Украине США пытаются через формат G7 сканировать мнение Европы по вопросу, ввязываться ли дальше в украинский кейс, считает политолог Марат Баширов.По мнению Баширова, американскому лидеру Джо Байдену сейчас никак нельзя отказываться от расширения поддержки Украины, поскольку это ударит по рейтингу Демократической партии и отразится на результатах выборов в Конгресс 8 ноября.10 октября ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования по объектам энергетики, военного управления и связи Украины в разных регионах.В понедельник как минимум в семи городах Украины прогремели взрывы – Киеве, Львове, Тернополе, Днепропетровске, Хмельницком, Харькове, Одессе, а также Сумской, Киевской, Житомирской, Полтавской, Кировоградской, Ровненской, Львовской областях. Сообщалось о ракетных ударах по базе и штабу полка "Азов"* и вблизи офиса президента Украины Владимира Зеленского.Позже украинский премьер Денис Шмыгаль заявил, что были повреждены 11 важных инфраструктурных объектов в восьми регионах Украины, в том числе в Киеве.10 октября президент России Владимир Путин в ходе совещания с постоянными членами Совбеза РФ заявил, что "киевский режим своими действиями поставил себя на одну доску с международными террористическими формированиями", преступления которых оставлять без ответа "уже просто невозможно".* запрещенная в России террористическая организация

https://crimea.ria.ru/20221008/ukrainu-ne-berut-v-nato--politolog-nazval-prichinu-1124750269.html

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российская федерация (россия, рф)

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, сша, в мире, политика, российская федерация (россия, рф)