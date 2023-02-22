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Чего ждать от погоды в Крыму в среду
Чего ждать от погоды в Крыму в среду - РИА Новости Крым, 22.02.2023
Чего ждать от погоды в Крыму в среду
В среду холодный атмосферный фронт принесет в Крым дожди, мокрый снег и сильный северо-западный ветер до 27 метров в секунду. Об этом сообщили в республиканском РИА Новости Крым, 22.02.2023
2023-02-22T00:01
2023-02-22T00:01
2023-02-22T00:01
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погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
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алушта
евпатория
судак
феодосия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев - РИА Новости Крым. В среду холодный атмосферный фронт принесет в Крым дожди, мокрый снег и сильный северо-западный ветер до 27 метров в секунду. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно с прояснениями. Ночью местами небольшой дождь. Ветер северо-западный ночью 15-20 м/с, днем 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +1…+3°, днем +6…+8°.В Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер ночью западный 10-15 м/с, утром и днем северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью и днем +6…+8°.В Ялте и Алуште дождь. Ночью температура воздуха составит +3...5, днем +8...10 градусов.В Евпатории, Судаке и Феодосии осадков не ожидается. Ночью столбики термометров покажут +4...6, днем до 9 градусов тепла.Ранее в республиканском главке МЧС России предупредили, что 21 февраля на Крым обрушится непогода, из-за обильных осадков на реках ожидается подъем уровня воды на 0,5-1 метр без достижения опасных отметок.Читайте также на РИА Новости Крым:В Керченском проливе 1,5-метровые волны и сильный ветерЛивни, подъем уровня рек и штормовой ветер: непогода обрушится на КрымЛавина в горах и подъем уровня рек - что происходит в Сочи
https://crimea.ria.ru/20230219/v-krymu-kholodnyy-front-smenitsya-aprelskim-teplom-1127056557.html
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Чего ждать от погоды в Крыму в среду
В среду холодный фронт принесет в Крым сильный ветер и мокрый снег
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев - РИА Новости Крым. В среду холодный атмосферный фронт принесет в Крым дожди, мокрый снег и сильный северо-западный ветер до 27 метров в секунду. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"22 февраля в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды, обусловленный зоной холодного атмосферного фронта. Ночью местами пройдут осадки (дождь, мокрый снег, в горах снег); ветер северо-западный 15-20 м/с, в южных районах и в горах порывы 25-27 м/с; днем ветер стихнет до 8-13 м/с, осадки прекратятся. Температура воздуха ночью 0…+5, в горах -1…3; днем +5…10, в горах -2…+3", - предупреждают синоптики.
В Симферополе облачно с прояснениями. Ночью местами небольшой дождь. Ветер северо-западный ночью 15-20 м/с, днем 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +1…+3°, днем +6…+8°.
В Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер ночью западный 10-15 м/с, утром и днем северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью и днем +6…+8°.
В Ялте и Алуште дождь. Ночью температура воздуха составит +3...5, днем +8...10 градусов.
В Евпатории, Судаке и Феодосии осадков не ожидается. Ночью столбики термометров покажут +4...6, днем до 9 градусов тепла.
Ранее в республиканском главке МЧС России предупредили, что 21 февраля на Крым обрушится непогода
, из-за обильных осадков на реках ожидается подъем уровня воды на 0,5-1 метр без достижения опасных отметок.
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