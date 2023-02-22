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Чего ждать от погоды в Крыму в среду - РИА Новости Крым, 22.02.2023
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Чего ждать от погоды в Крыму в среду
Чего ждать от погоды в Крыму в среду - РИА Новости Крым, 22.02.2023
Чего ждать от погоды в Крыму в среду
В среду холодный атмосферный фронт принесет в Крым дожди, мокрый снег и сильный северо-западный ветер до 27 метров в секунду. Об этом сообщили в республиканском РИА Новости Крым, 22.02.2023
2023-02-22T00:01
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крым
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крымская погода
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судак
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев - РИА Новости Крым. В среду холодный атмосферный фронт принесет в Крым дожди, мокрый снег и сильный северо-западный ветер до 27 метров в секунду. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно с прояснениями. Ночью местами небольшой дождь. Ветер северо-западный ночью 15-20 м/с, днем 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +1…+3°, днем +6…+8°.В Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер ночью западный 10-15 м/с, утром и днем северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью и днем +6…+8°.В Ялте и Алуште дождь. Ночью температура воздуха составит +3...5, днем +8...10 градусов.В Евпатории, Судаке и Феодосии осадков не ожидается. Ночью столбики термометров покажут +4...6, днем до 9 градусов тепла.Ранее в республиканском главке МЧС России предупредили, что 21 февраля на Крым обрушится непогода, из-за обильных осадков на реках ожидается подъем уровня воды на 0,5-1 метр без достижения опасных отметок.Читайте также на РИА Новости Крым:В Керченском проливе 1,5-метровые волны и сильный ветерЛивни, подъем уровня рек и штормовой ветер: непогода обрушится на КрымЛавина в горах и подъем уровня рек - что происходит в Сочи
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крым, погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия
Чего ждать от погоды в Крыму в среду

В среду холодный фронт принесет в Крым сильный ветер и мокрый снег

00:01 22.02.2023
 
© РИА Новости Крым . Dmitry MakeevШторм в Коктебеле
Шторм в Коктебеле - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
© РИА Новости Крым . Dmitry Makeev
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев - РИА Новости Крым. В среду холодный атмосферный фронт принесет в Крым дожди, мокрый снег и сильный северо-западный ветер до 27 метров в секунду. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"22 февраля в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды, обусловленный зоной холодного атмосферного фронта. Ночью местами пройдут осадки (дождь, мокрый снег, в горах снег); ветер северо-западный 15-20 м/с, в южных районах и в горах порывы 25-27 м/с; днем ветер стихнет до 8-13 м/с, осадки прекратятся. Температура воздуха ночью 0…+5, в горах -1…3; днем +5…10, в горах -2…+3", - предупреждают синоптики.

Набережная Алушты
19 февраля, 19:30Радио "Спутник в Крыму"
В Крыму холодный фронт сменится апрельским теплом
В Симферополе облачно с прояснениями. Ночью местами небольшой дождь. Ветер северо-западный ночью 15-20 м/с, днем 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +1…+3°, днем +6…+8°.
В Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер ночью западный 10-15 м/с, утром и днем северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью и днем +6…+8°.
В Ялте и Алуште дождь. Ночью температура воздуха составит +3...5, днем +8...10 градусов.
В Евпатории, Судаке и Феодосии осадков не ожидается. Ночью столбики термометров покажут +4...6, днем до 9 градусов тепла.
Ранее в республиканском главке МЧС России предупредили, что 21 февраля на Крым обрушится непогода, из-за обильных осадков на реках ожидается подъем уровня воды на 0,5-1 метр без достижения опасных отметок.
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КрымПогода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосия
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Чего ждать от погоды в Крыму в среду
00:00Какой сегодня праздник: 22 февраля
22:05Главные новости и заявления дня: 21 февраля
21:27День имени: как Севастополь родился в истории – интересные факты
21:16Слабое впечатление: политолог о варшавской речи Байдена
21:07Главные новости Крыма: 21 февраля
20:59В Крыму военный назвал СВО последствием майдана-2014 0:54
20:39Выступление Байдена в Польше: главные тезисы
20:24Стало известно о состоянии моряков с тонущего сухогруза в Новороссийске
20:16Рост по COVID-19: за неделю заболели 94 тысячи человек
19:42Путин поручил Госдуме ускорить рассмотрение закона об экотуризме
19:24В Крыму оценили инициативу Путина реформировать высшее образование
18:56Путин: в России формируются условия для снижения кредитных ставок
18:32Маткапитал в новых регионах: на Херсонщине оценили новые возможности
18:03Жертвами страшных землетрясений в Турции стали более 42 тысяч человек
17:47Глава Черноморского района Крыма подал в отставку – Аксенов
17:39США отреагировали на решение России по Договору об СНВ
17:10Путин: экономика России преодолела возникшие риски
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