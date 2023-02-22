https://crimea.ria.ru/20230222/chego-zhdat-ot-pogody-v-krymu-v-sredu-1127137506.html

Чего ждать от погоды в Крыму в среду

Чего ждать от погоды в Крыму в среду - РИА Новости Крым, 22.02.2023

Чего ждать от погоды в Крыму в среду

В среду холодный атмосферный фронт принесет в Крым дожди, мокрый снег и сильный северо-западный ветер до 27 метров в секунду. Об этом сообщили в республиканском РИА Новости Крым, 22.02.2023

2023-02-22T00:01

2023-02-22T00:01

2023-02-22T00:01

крым

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крымская погода

симферополь

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судак

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев - РИА Новости Крым. В среду холодный атмосферный фронт принесет в Крым дожди, мокрый снег и сильный северо-западный ветер до 27 метров в секунду. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно с прояснениями. Ночью местами небольшой дождь. Ветер северо-западный ночью 15-20 м/с, днем 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +1…+3°, днем +6…+8°.В Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер ночью западный 10-15 м/с, утром и днем северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью и днем +6…+8°.В Ялте и Алуште дождь. Ночью температура воздуха составит +3...5, днем +8...10 градусов.В Евпатории, Судаке и Феодосии осадков не ожидается. Ночью столбики термометров покажут +4...6, днем до 9 градусов тепла.Ранее в республиканском главке МЧС России предупредили, что 21 февраля на Крым обрушится непогода, из-за обильных осадков на реках ожидается подъем уровня воды на 0,5-1 метр без достижения опасных отметок.Читайте также на РИА Новости Крым:В Керченском проливе 1,5-метровые волны и сильный ветерЛивни, подъем уровня рек и штормовой ветер: непогода обрушится на КрымЛавина в горах и подъем уровня рек - что происходит в Сочи

https://crimea.ria.ru/20230219/v-krymu-kholodnyy-front-smenitsya-aprelskim-teplom-1127056557.html

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евпатория

судак

феодосия

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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