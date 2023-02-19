https://crimea.ria.ru/20230219/rossiyskie-voennye-za-sutki-unichtozhili-dva-komandnykh-punkta-vsu---1127079144.html

Российские военные за сутки уничтожили два командных пункта ВСУ

Российские военные за сутки уничтожили два командных пункта ВСУ - РИА Новости Крым, 19.02.2023

Российские военные за сутки уничтожили два командных пункта ВСУ

Российская авиация, ракетные войска и артиллерия за прошедшие сутки уничтожили командные пункты 102-й бригады территориальной обороны и 72-й механизированной... РИА Новости Крым, 19.02.2023

2023-02-19T17:15

2023-02-19T17:15

2023-02-19T17:15

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. Российская авиация, ракетные войска и артиллерия за прошедшие сутки уничтожили командные пункты 102-й бригады территориальной обороны и 72-й механизированной бригады вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой Народной Республике и Запорожской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.В целом за сутки российские войска нанесли удары по 92 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 118 районах.Также средства противовоздушной обороны за сутки уничтожили шесть украинских беспилотников в ДНР, ЛНР и Херсонской области.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 385 самолетов, 210 вертолетов, 3178 беспилотных летательных аппаратов, 405 зенитных ракетных комплексов, 7935 танков и других боевых бронированных машин, 1029 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4144 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 8458 единиц специальной военной автомобильной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Разрушительный удар группировки "Центр": уничтожены сотни солдат ВСУНаступление армии России: в Харьковской области освобождена Гряниковка Войска РФ уничтожили пункт дислокации беспилотников на Западной Украине

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сво, министерство обороны рф, украина, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, армия и флот, россия