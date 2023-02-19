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Российские военные за сутки уничтожили два командных пункта ВСУ
Российские военные за сутки уничтожили два командных пункта ВСУ - РИА Новости Крым, 19.02.2023
Российские военные за сутки уничтожили два командных пункта ВСУ
Российская авиация, ракетные войска и артиллерия за прошедшие сутки уничтожили командные пункты 102-й бригады территориальной обороны и 72-й механизированной... РИА Новости Крым, 19.02.2023
2023-02-19T17:15
2023-02-19T17:15
2023-02-19T17:15
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. Российская авиация, ракетные войска и артиллерия за прошедшие сутки уничтожили командные пункты 102-й бригады территориальной обороны и 72-й механизированной бригады вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой Народной Республике и Запорожской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.В целом за сутки российские войска нанесли удары по 92 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 118 районах.Также средства противовоздушной обороны за сутки уничтожили шесть украинских беспилотников в ДНР, ЛНР и Херсонской области.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 385 самолетов, 210 вертолетов, 3178 беспилотных летательных аппаратов, 405 зенитных ракетных комплексов, 7935 танков и других боевых бронированных машин, 1029 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4144 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 8458 единиц специальной военной автомобильной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Разрушительный удар группировки "Центр": уничтожены сотни солдат ВСУНаступление армии России: в Харьковской области освобождена Гряниковка Войска РФ уничтожили пункт дислокации беспилотников на Западной Украине
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РИА Новости Крым
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сво, министерство обороны рф, украина, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, армия и флот, россия
Российские военные за сутки уничтожили два командных пункта ВСУ
Минобороны: войска России уничтожили командные пункты ВСУ в ДНР и Запорожской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. Российская авиация, ракетные войска и артиллерия за прошедшие сутки уничтожили командные пункты 102-й бригады территориальной обороны и 72-й механизированной бригады вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой Народной Республике и Запорожской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"В районах населенных пунктов Малиновка Запорожской области и Угледар Донецкой Народной Республики поражены командные пункты 102-й бригады территориальной обороны и 72-й механизированной бригады ВСУ", - говорится в сообщении.
В целом за сутки российские войска нанесли удары по 92 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 118 районах.
Также средства противовоздушной обороны за сутки уничтожили шесть украинских беспилотников в ДНР, ЛНР и Херсонской области.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 385 самолетов, 210 вертолетов, 3178 беспилотных летательных аппаратов, 405 зенитных ракетных комплексов, 7935 танков и других боевых бронированных машин, 1029 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4144 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 8458 единиц специальной военной автомобильной техники.
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