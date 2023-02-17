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Работа Керченской переправы 17 февраля
Работа Керченской переправы 17 февраля - РИА Новости Крым, 17.02.2023
Работа Керченской переправы 17 февраля
Керченская паромная переправа работает в условиях штормового предупреждения, ожидается усиление юго-западного ветра до 17 м/с. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 17.02.2023
2023-02-17T12:45
2023-02-17T12:45
2023-02-17T12:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. Керченская паромная переправа работает в условиях штормового предупреждения, ожидается усиление юго-западного ветра до 17 м/с. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса России.Погода на Керченской переправеВ Керченском проливе объявлено штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют усиление юго-западного ветра 12-17 м/с."Согласно прогнозу Росгидромета, 17 февраля ветер юго-западный 12-17 м/с, временами небольшой дождь, видимость хорошая. Высота волн 30-80 см, температура воздуха от +6...8 градусов", - рассказали в министерстве.Как курсируют паромыРаботающие на линии паромы в совокупности выполнили 2131 рейс."С начала работы Керченской паромной переправы с ночи на 9 октября по 17 февраля через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 86 016 пассажиров, 66 305 единиц автотранспорта и 7 339 железнодорожных вагонов", - сообщили в ведомстве.Для перевозки паромами сейчас в первую очередь принимаются приоритетные грузы — скоропортящиеся товары, социально значимые продовольственные и непродовольственные грузы, фармпродукция.В Минтрансе напоминают, что поставщики могут перегрузить товары на железнодорожный транспорт или воспользоваться альтернативным наземным маршрутом через Джанкой и новые регионы.Читайте также на РИА Новости Крым:Для грузовых поездов в Крым ввели единый тариф: что будет с ценамиВ Крым идут снегопады и метелиНа Крымском мосту уложили первый слой асфальтобетона
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РИА Новости Крым
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керченская паромная переправа, транспорт, новости крыма, крым, керченский пролив, керчь, кубань
Работа Керченской переправы 17 февраля
Минтранс: в Керченском проливе действует штормовое предупреждение из-за ветра
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. Керченская паромная переправа работает в условиях штормового предупреждения, ожидается усиление юго-западного ветра до 17 м/с. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса России.
Погода на Керченской переправе
В Керченском проливе объявлено штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют усиление юго-западного ветра 12-17 м/с.
"Согласно прогнозу Росгидромета, 17 февраля ветер юго-западный 12-17 м/с, временами небольшой дождь, видимость хорошая. Высота волн 30-80 см, температура воздуха от +6...8 градусов", - рассказали в министерстве.
Как курсируют паромы
Работающие на линии паромы в совокупности выполнили 2131 рейс.
"С начала работы Керченской паромной переправы с ночи на 9 октября по 17 февраля через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 86 016 пассажиров, 66 305 единиц автотранспорта и 7 339 железнодорожных вагонов", - сообщили в ведомстве.
Для перевозки паромами сейчас в первую очередь принимаются приоритетные грузы — скоропортящиеся товары, социально значимые продовольственные и непродовольственные грузы, фармпродукция.
В Минтрансе напоминают, что поставщики могут перегрузить товары на железнодорожный транспорт или воспользоваться альтернативным наземным маршрутом через Джанкой и новые регионы.
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