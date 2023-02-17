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Работа Керченской переправы 17 февраля

Работа Керченской переправы 17 февраля - РИА Новости Крым, 17.02.2023

Работа Керченской переправы 17 февраля

Керченская паромная переправа работает в условиях штормового предупреждения, ожидается усиление юго-западного ветра до 17 м/с. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 17.02.2023

2023-02-17T12:45

2023-02-17T12:45

2023-02-17T12:45

керченская паромная переправа

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. Керченская паромная переправа работает в условиях штормового предупреждения, ожидается усиление юго-западного ветра до 17 м/с. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса России.Погода на Керченской переправеВ Керченском проливе объявлено штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют усиление юго-западного ветра 12-17 м/с."Согласно прогнозу Росгидромета, 17 февраля ветер юго-западный 12-17 м/с, временами небольшой дождь, видимость хорошая. Высота волн 30-80 см, температура воздуха от +6...8 градусов", - рассказали в министерстве.Как курсируют паромыРаботающие на линии паромы в совокупности выполнили 2131 рейс."С начала работы Керченской паромной переправы с ночи на 9 октября по 17 февраля через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 86 016 пассажиров, 66 305 единиц автотранспорта и 7 339 железнодорожных вагонов", - сообщили в ведомстве.Для перевозки паромами сейчас в первую очередь принимаются приоритетные грузы — скоропортящиеся товары, социально значимые продовольственные и непродовольственные грузы, фармпродукция.В Минтрансе напоминают, что поставщики могут перегрузить товары на железнодорожный транспорт или воспользоваться альтернативным наземным маршрутом через Джанкой и новые регионы.Читайте также на РИА Новости Крым:Для грузовых поездов в Крым ввели единый тариф: что будет с ценамиВ Крым идут снегопады и метелиНа Крымском мосту уложили первый слой асфальтобетона

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

керченская паромная переправа, транспорт, новости крыма, крым, керченский пролив, керчь, кубань