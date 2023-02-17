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"Фея Евромайдана": в Совфеде напомнили о роли Нуланд в судьбе Украины - РИА Новости Крым, 17.02.2023
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"Фея Евромайдана": в Совфеде напомнили о роли Нуланд в судьбе Украины
"Фея Евромайдана": в Совфеде напомнили о роли Нуланд в судьбе Украины - РИА Новости Крым, 17.02.2023
"Фея Евромайдана": в Совфеде напомнили о роли Нуланд в судьбе Украины
Многолетняя "украинская авантюра" госаппарата США может обернуться для Америки вторым Афганистаном или Ираком. В таком случае, ответ на вопрос, кто втянул... РИА Новости Крым, 17.02.2023
2023-02-17T15:41
2023-02-17T15:41
виктория нуланд
константин косачев
политика
совет федерации
сша
джозеф байден, президент сша (joseph biden)
крым
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. Многолетняя "украинская авантюра" госаппарата США может обернуться для Америки вторым Афганистаном или Ираком. В таком случае, ответ на вопрос, кто втянул страну в конфликт с ядерной державой, будет очевиден – первой под раздачу попадет замгоссекретаря США Виктория Нуланд. Об этом заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.В четверг Нуланд, выступая на виртуальном мероприятии Центра Карнеги, заявила, что Соединенные Штаты поддерживают нанесение Украиной ударов по военным объектам, расположенным в Крыму, назвав их "легитимными целями". По ее словам, Украина не будет находиться в безопасности, если Крым "как минимум не будет демилитаризован".Косачев так же упомянул слова журналиста Сеймура Херша, который сказал, что Виктория Нуланд "глубоко замешанная в события революции на Майдане в 2014 году", еще за пару недель до обещания президента Байдена ликвидировать "Северный поток" высказала "приблизительно то же самое".По его мнению, последние высказывания Нуланд констатируют "нервную активность "феи Евромайдана", которая осознает, что "если вся многолетняя украинская авантюра Вашингтона превратится для Америки во второй Афганистан или Ирак", то "под раздачу первой попадет именно она".В заключение Косачев отметил, что личные интересы американского дипломата "откровенно противоречат американским", что вынуждает Нуланд "повышать ставки".Ранее в Крыму предрекли жесточайший ответ на атаки по полуострову.Читайте также на РИА Новости Крым:Захарова дала совет Нуланд после ее слов об ударах по КрымуНуланд назвала Крым "законной целью" для ударов Украины: реакция РоссииЗахват Крыма: ветеран ФСО раскрыл замысел Вашингтона и Киева
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виктория нуланд, константин косачев, политика, совет федерации, сша, джозеф байден, президент сша (joseph biden), крым, украина
"Фея Евромайдана": в Совфеде напомнили о роли Нуланд в судьбе Украины

Косачев напомнил о роли замгоссекретаря США Нуланд в госперевороте на Украине в 2014 году

15:41 17.02.2023
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкУчастники акции сторонников евроинтеграции Украины "День достоинства" на площади Независимости в Киеве, декабрь 2013 года
Участники акции сторонников евроинтеграции Украины День достоинства на площади Независимости в Киеве, декабрь 2013 года - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
© РИА Новости . Илья Питалев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. Многолетняя "украинская авантюра" госаппарата США может обернуться для Америки вторым Афганистаном или Ираком. В таком случае, ответ на вопрос, кто втянул страну в конфликт с ядерной державой, будет очевиден – первой под раздачу попадет замгоссекретаря США Виктория Нуланд. Об этом заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
В четверг Нуланд, выступая на виртуальном мероприятии Центра Карнеги, заявила, что Соединенные Штаты поддерживают нанесение Украиной ударов по военным объектам, расположенным в Крыму, назвав их "легитимными целями". По ее словам, Украина не будет находиться в безопасности, если Крым "как минимум не будет демилитаризован".
"Уже давно не скрывается тот факт, что американские военные и разведка занимаются наведением на цели украинских атак. Но теперь в роли наводчика выступает уже один из ведущих политиков США, которая, теоретически, должна заниматься дипломатией, – написал Косачев в своем Telegram-канале. – Впрочем, что такое "дипломатия" от Нуланд мы прекрасно знаем: она же заявила, что США хотят видеть "стратегическое поражение" России, для чего США, мол, и будут продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется".
Косачев так же упомянул слова журналиста Сеймура Херша, который сказал, что Виктория Нуланд "глубоко замешанная в события революции на Майдане в 2014 году", еще за пару недель до обещания президента Байдена ликвидировать "Северный поток" высказала "приблизительно то же самое".
"Судя по всему, что у Байдена на уме, то у Нуланд на языке", - отметил российский политик.
По его мнению, последние высказывания Нуланд констатируют "нервную активность "феи Евромайдана", которая осознает, что "если вся многолетняя украинская авантюра Вашингтона превратится для Америки во второй Афганистан или Ирак", то "под раздачу первой попадет именно она".
В заключение Косачев отметил, что личные интересы американского дипломата "откровенно противоречат американским", что вынуждает Нуланд "повышать ставки".
Ранее в Крыму предрекли жесточайший ответ на атаки по полуострову.
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Виктория НуландКонстантин КосачевПолитикаСовет ФедерацииСШАДжозеф Байден, президент США (Joseph Biden)КрымУкраина
 
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