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Ситуация на Керченской переправе 16 февраля - погода и трафик - РИА Новости Крым, 16.02.2023
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Ситуация на Керченской переправе 16 февраля - погода и трафик
Ситуация на Керченской переправе 16 февраля - погода и трафик - РИА Новости Крым, 16.02.2023
Ситуация на Керченской переправе 16 февраля - погода и трафик
Керченская паромная переправа в четверг, 16 февраля, работает в штатном режиме, штормовых предупреждений по проливу нет. Об этом сообщает Минтранс России. РИА Новости Крым, 16.02.2023
2023-02-16T10:12
2023-02-16T10:12
крым
керчь
керченская паромная переправа
керченский пролив
транспорт
общество
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев - РИА Новости Крым. Керченская паромная переправа в четверг, 16 февраля, работает в штатном режиме, штормовых предупреждений по проливу нет. Об этом сообщает Минтранс России.Погода в Керченском проливеПо данным профильного министерства, по состоянию на утро четверга в Керченском проливе погода благоприятствует судоходству."Согласно прогнозу Росгидромета, 16 февраля ветер северо-западный, северный 6-11 м/сек, местами порывы до 14 м/сек, без существенных осадков, видимость хорошая, высота волн 30-80 см, температура воздуха 0…+2, температура воды в море +1…2 градуса", - сказано в сообщении.Как курсируют паромыРаботающие на линии паромы совокупно выполнили 2 112 рейсов. "С начала работы Керченской паромной переправы с ночи на 9 октября по 16 февраля через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 85 333 пассажира, 65 687 единиц автотранспорта и 7 233 железнодорожных вагона", - сказано в сообщении.Для перевозки паромами сейчас в первую очередь принимаются приоритетные грузы — скоропортящиеся товары, социально значимые продовольственные и непродовольственные грузы, фармпродукция. В Минтрансе напоминают, что поставщики могут перегрузить товары на железнодорожный транспорт или воспользоваться альтернативным наземным маршрутом через Джанкой и новые регионы.Читайте также на РИА Новости Крым:Снег и гололедица: какой будет погода в Крыму в четвергСочи под ударом стихии: рухнувшие деревья, перебои со светом и газомВ ожидании стихии: в Симферополе введен режим повышенной готовности
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
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крым, керчь, керченская паромная переправа, керченский пролив, транспорт, общество, новости крыма
Ситуация на Керченской переправе 16 февраля - погода и трафик

Минтранс: действующих штормовых предупреждений по Керченскому проливу нет

10:12 16.02.2023
 
© РИА Новости . Александр Полегенько / Перейти в фотобанкКерченская паромная переправа
Керченская паромная переправа - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
© РИА Новости . Александр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев - РИА Новости Крым. Керченская паромная переправа в четверг, 16 февраля, работает в штатном режиме, штормовых предупреждений по проливу нет. Об этом сообщает Минтранс России.

Погода в Керченском проливе

По данным профильного министерства, по состоянию на утро четверга в Керченском проливе погода благоприятствует судоходству.
"Согласно прогнозу Росгидромета, 16 февраля ветер северо-западный, северный 6-11 м/сек, местами порывы до 14 м/сек, без существенных осадков, видимость хорошая, высота волн 30-80 см, температура воздуха 0…+2, температура воды в море +1…2 градуса", - сказано в сообщении.

Как курсируют паромы

Работающие на линии паромы совокупно выполнили 2 112 рейсов.
"С начала работы Керченской паромной переправы с ночи на 9 октября по 16 февраля через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 85 333 пассажира, 65 687 единиц автотранспорта и 7 233 железнодорожных вагона", - сказано в сообщении.
Для перевозки паромами сейчас в первую очередь принимаются приоритетные грузы — скоропортящиеся товары, социально значимые продовольственные и непродовольственные грузы, фармпродукция.
В Минтрансе напоминают, что поставщики могут перегрузить товары на железнодорожный транспорт или воспользоваться альтернативным наземным маршрутом через Джанкой и новые регионы.
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КрымКерчьКерченская паромная переправаКерченский проливТранспортОбществоНовости Крыма
 
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