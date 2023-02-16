https://crimea.ria.ru/20230216/sneg-i-gololeditsa-kakoy-budet-pogoda-v-krymu-v-chetverg-1126994416.html

Снег и гололедица: какой будет погода в Крыму в четверг

Снег и гололедица: какой будет погода в Крыму в четверг - РИА Новости Крым, 16.02.2023

Снег и гололедица: какой будет погода в Крыму в четверг

В четверг в Крыму вторичные холодные фронты обусловят неустойчивый характер погоды. Ночью местами пройдет снег, днем без существенных осадков. На отдельных... РИА Новости Крым, 16.02.2023

2023-02-16T00:01

2023-02-16T00:01

2023-02-16T00:01

крымская погода

крымский гидрометцентр

крым

новости крыма

новости

общество

симферополь

севастополь

евпатория

ялта

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/1f/1125170377_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_593113c8b0a6d1113115fc62ab80e8eb.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым. В четверг в Крыму вторичные холодные фронты обусловят неустойчивый характер погоды. Ночью местами пройдет снег, днем без существенных осадков. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Об этом рассказали в региональном гидрометцентре.В Симферополе облачно с прояснениями. Без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -5...-7, днем 0…+2.В Севастополе с прояснениями и без осадков. Ветер северный ночью 10-15 м/с, днем 6-11 м/с. Температура воздуха ночью -1…-3, днем +1…+3. Ночью, утром на дорогах местами гололедица.В курортных городах ночью облачно, дождь со снегом. Днем без осадков.В Ялте, Алуште, Судаке и Феодосии ночью -1…-3, днем +2…+4.В Евпатории в ночные часы температура воздуха опустится до -4, днем потеплеет до +2…+4.

https://crimea.ria.ru/20230215/sochi-pod-udarom-stikhii-rukhnuvshie-derevya-pereboi-so-svetom-i-gazom-1126984306.html

крым

симферополь

севастополь

евпатория

ялта

алушта

судак

феодосия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымская погода, крымский гидрометцентр, крым, новости крыма, новости, общество, симферополь, севастополь, евпатория, ялта, алушта, судак, феодосия