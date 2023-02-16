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Снег и гололедица: какой будет погода в Крыму в четверг - РИА Новости Крым, 16.02.2023
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Снег и гололедица: какой будет погода в Крыму в четверг
Снег и гололедица: какой будет погода в Крыму в четверг - РИА Новости Крым, 16.02.2023
Снег и гололедица: какой будет погода в Крыму в четверг
В четверг в Крыму вторичные холодные фронты обусловят неустойчивый характер погоды. Ночью местами пройдет снег, днем без существенных осадков. На отдельных... РИА Новости Крым, 16.02.2023
2023-02-16T00:01
2023-02-16T00:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым. В четверг в Крыму вторичные холодные фронты обусловят неустойчивый характер погоды. Ночью местами пройдет снег, днем без существенных осадков. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Об этом рассказали в региональном гидрометцентре.В Симферополе облачно с прояснениями. Без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -5...-7, днем 0…+2.В Севастополе с прояснениями и без осадков. Ветер северный ночью 10-15 м/с, днем 6-11 м/с. Температура воздуха ночью -1…-3, днем +1…+3. Ночью, утром на дорогах местами гололедица.В курортных городах ночью облачно, дождь со снегом. Днем без осадков.В Ялте, Алуште, Судаке и Феодосии ночью -1…-3, днем +2…+4.В Евпатории в ночные часы температура воздуха опустится до -4, днем потеплеет до +2…+4.
https://crimea.ria.ru/20230215/sochi-pod-udarom-stikhii-rukhnuvshie-derevya-pereboi-so-svetom-i-gazom-1126984306.html
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
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крымская погода, крымский гидрометцентр, крым, новости крыма, новости, общество, симферополь, севастополь, евпатория, ялта, алушта, судак, феодосия
Снег и гололедица: какой будет погода в Крыму в четверг

Прогноз погоды в Крыму на четверг: снег и гололедица

00:01 16.02.2023
 
© РИА Новости . Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкОбработка проезжей части противогололедными материалами
Обработка проезжей части противогололедными материалами - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым. В четверг в Крыму вторичные холодные фронты обусловят неустойчивый характер погоды. Ночью местами пройдет снег, днем без существенных осадков. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Об этом рассказали в региональном гидрометцентре.
"Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -2…-7, в горах -8…-10; днем -1…+4, в горах -2…-7", - сообщили синоптики.
В Симферополе облачно с прояснениями. Без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -5...-7, днем 0…+2.
В Севастополе с прояснениями и без осадков. Ветер северный ночью 10-15 м/с, днем 6-11 м/с. Температура воздуха ночью -1…-3, днем +1…+3. Ночью, утром на дорогах местами гололедица.
В курортных городах ночью облачно, дождь со снегом. Днем без осадков.
В Ялте, Алуште, Судаке и Феодосии ночью -1…-3, днем +2…+4.
В Евпатории в ночные часы температура воздуха опустится до -4, днем потеплеет до +2…+4.
Снегопад в Симферополе - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
Вчера, 09:25
Сочи под ударом стихии: рухнувшие деревья, перебои со светом и газом
 
Крымская погодаКрымский гидрометцентрКрымНовости КрымаНовостиОбществоСимферопольСевастопольЕвпаторияЯлтаАлуштаСудакФеодосия
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Снег и гололедица: какой будет погода в Крыму в четверг
00:00Какой сегодня праздник: 16 февраля
22:18Главные новости и заявления дня: 15 февраля
21:43Сады и парки Ханского дворца обустроят на 627 млн
21:22Главные новости Крыма: 15 февраля
20:52Шанс на жизнь: как выявить раннюю детскую онкологию и спасти ребенка
20:29Путин поддержал идею применения цифрового паспорта
20:15В Крыму на горной трассе перевернулся внедорожник
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19:02Как ситуация в Артемовске скажется на весеннем наступлении ВСУ – эксперт
18:46Повышение качества медпомощи в России: новые поручения Путина
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