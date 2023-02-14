https://crimea.ria.ru/20230214/v-ozhidanii-stikhii-v-simferopole-vveden-rezhim-povyshennoy-gotovnosti-1126965856.html

В ожидании стихии: в Симферополе введен режим повышенной готовности

В ожидании стихии: в Симферополе введен режим повышенной готовности - РИА Новости Крым, 14.02.2023

В ожидании стихии: в Симферополе введен режим повышенной готовности

Режим повышенной готовности введен в Симферополе из-за предстоящей непогоды. Об этом сообщили в пресс-службе администрации крымской столицы. РИА Новости Крым, 14.02.2023

2023-02-14T10:41

2023-02-14T10:41

2023-02-14T10:45

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости Крым. Режим повышенной готовности введен в Симферополе из-за предстоящей непогоды. Об этом сообщили в пресс-службе администрации крымской столицы.Руководителям ресурсоснабжающих организаций и коммунальных служб поручено обеспечить готовность сил и средств к реагированию на возможные внештатные ситуации.На 14 и 15 февраля в Крыму объявлено штормовое предупреждение. В эти дни ожидаются снегопады, метели, гололед. Ветер усилится до 15-20 м/с, местами до 25 м\с. Поэтому спасатели предупреждают о вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ. Возможно увеличение количества дорожно-транспортных происшествий и затруднение движения транспорта на дорогах.Читайте также на РИА Новости Крым:Снежный накат, гололед и ветер: как работает Керченская переправаКак работает Керченская переправа 14 февраляВ Крым снова идут морозы и снег

https://crimea.ria.ru/20230214/nepogoda-vozvraschaetsya-prognoz-dlya-kryma-na-14-fevralya-1126954895.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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