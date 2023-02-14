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В ожидании стихии: в Симферополе введен режим повышенной готовности
В ожидании стихии: в Симферополе введен режим повышенной готовности - РИА Новости Крым, 14.02.2023
В ожидании стихии: в Симферополе введен режим повышенной готовности
Режим повышенной готовности введен в Симферополе из-за предстоящей непогоды. Об этом сообщили в пресс-службе администрации крымской столицы. РИА Новости Крым, 14.02.2023
2023-02-14T10:41
2023-02-14T10:41
2023-02-14T10:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости Крым. Режим повышенной готовности введен в Симферополе из-за предстоящей непогоды. Об этом сообщили в пресс-службе администрации крымской столицы.Руководителям ресурсоснабжающих организаций и коммунальных служб поручено обеспечить готовность сил и средств к реагированию на возможные внештатные ситуации.На 14 и 15 февраля в Крыму объявлено штормовое предупреждение. В эти дни ожидаются снегопады, метели, гололед. Ветер усилится до 15-20 м/с, местами до 25 м\с. Поэтому спасатели предупреждают о вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ. Возможно увеличение количества дорожно-транспортных происшествий и затруднение движения транспорта на дорогах.Читайте также на РИА Новости Крым:Снежный накат, гололед и ветер: как работает Керченская переправаКак работает Керченская переправа 14 февраляВ Крым снова идут морозы и снег
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В ожидании стихии: в Симферополе введен режим повышенной готовности
В Симферополе введен режим повышенной готовности из-за непогоды
10:41 14.02.2023 (обновлено: 10:45 14.02.2023)