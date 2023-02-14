https://crimea.ria.ru/20230214/kak-rabotaet-kerchenskaya-pereprava-14-fevralya-1126965548.html

Как работает Керченская переправа 14 февраля

Как работает Керченская переправа 14 февраля - РИА Новости Крым, 14.02.2023

Как работает Керченская переправа 14 февраля

Керченская паромная переправа во вторник работает в штатном режиме, погода благоприятствует судоходству, штормовых предупреждений нет. РИА Новости Крым, 14.02.2023

2023-02-14T10:04

2023-02-14T10:04

2023-02-14T10:10

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости Крым. Керченская паромная переправа во вторник работает в штатном режиме, погода благоприятствует судоходству, штормовых предупреждений нет.Как работает Керченская переправаКурсирующие на линии паромы выполнили 2 074 рейсов. Перевезено после запуска морского сообщения более 64 тысяч автотранспортных средств."С начала работы Керченской паромной переправы через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 83 771 пассажир, 64 340 автотранспорта и 7 166 железнодорожных вагонов", - говорится в сообщении Минтранса.По состоянию на 13 февраля, очереди на паромы в Крым с кубанской стороны не было. Однако в ведомстве напоминают, что на переправе продолжают действовать ограничения, введенные в октябре после теракта на Крымском мосту. Отправиться в Крым на паромах могут только фуры с приоритетными грузами – продуктами питания и товарами первой необходимости. Остальным рекомендуют использовать альтернативный наземный маршрут.Погода в Керченском проливеПогода благоприятствует судоходству, действующих штормовых предупреждений по проливу нет.Переправа является метеозависимым транспортом, поэтому водителям напоминают, что при планировании поездок на паромах нужно следить за актуальной обстановкой в Керченском проливе. А в случае остановки морского сообщения - пользоваться сухопутным маршрутом.Штормовое предупреждение в КрымуСнегопады, метели и сильный ветер прогнозируются в Крыму во вторник и среду. Объявлено штормовое предупреждение."В связи с прохождением холодного фронтального раздела днем 14 февраля и ночью 15 февраля в Крыму ожидается мокрый снег, снег, в центральных, южных и восточных районах очень сильные осадки, сильные гололедно-изморозевые отложения, метель, гололедица", - говорится в сообщении республиканского главка МЧС России.Ветер усилится до 15-20 м/с, местами до 25 м/с. Поэтому спасатели предупреждают о вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий.Читайте также на РИА Новости Крым:Снежный накат, гололед и ветер: как работает Керченская переправаСотни фур на Керченской переправе: причина глазами водителей и чиновниковНа Крымском мосту уложили первый слой асфальтобетона

https://crimea.ria.ru/20230214/nepogoda-vozvraschaetsya-prognoz-dlya-kryma-na-14-fevralya-1126954895.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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