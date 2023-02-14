Рейтинг@Mail.ru
Как работает Керченская переправа 14 февраля - РИА Новости Крым, 14.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230214/kak-rabotaet-kerchenskaya-pereprava-14-fevralya-1126965548.html
Как работает Керченская переправа 14 февраля
Как работает Керченская переправа 14 февраля - РИА Новости Крым, 14.02.2023
Как работает Керченская переправа 14 февраля
Керченская паромная переправа во вторник работает в штатном режиме, погода благоприятствует судоходству, штормовых предупреждений нет. РИА Новости Крым, 14.02.2023
2023-02-14T10:04
2023-02-14T10:10
крым
керчь
керченская паромная переправа
керченский пролив
транспорт
общество
погода в крыму
крымская погода
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0d/1126960812_0:0:2958:1665_1920x0_80_0_0_856c4cb97799469faa41916261527de0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости Крым. Керченская паромная переправа во вторник работает в штатном режиме, погода благоприятствует судоходству, штормовых предупреждений нет.Как работает Керченская переправаКурсирующие на линии паромы выполнили 2 074 рейсов. Перевезено после запуска морского сообщения более 64 тысяч автотранспортных средств."С начала работы Керченской паромной переправы через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 83 771 пассажир, 64 340 автотранспорта и 7 166 железнодорожных вагонов", - говорится в сообщении Минтранса.По состоянию на 13 февраля, очереди на паромы в Крым с кубанской стороны не было. Однако в ведомстве напоминают, что на переправе продолжают действовать ограничения, введенные в октябре после теракта на Крымском мосту. Отправиться в Крым на паромах могут только фуры с приоритетными грузами – продуктами питания и товарами первой необходимости. Остальным рекомендуют использовать альтернативный наземный маршрут.Погода в Керченском проливеПогода благоприятствует судоходству, действующих штормовых предупреждений по проливу нет.Переправа является метеозависимым транспортом, поэтому водителям напоминают, что при планировании поездок на паромах нужно следить за актуальной обстановкой в Керченском проливе. А в случае остановки морского сообщения - пользоваться сухопутным маршрутом.Штормовое предупреждение в КрымуСнегопады, метели и сильный ветер прогнозируются в Крыму во вторник и среду. Объявлено штормовое предупреждение."В связи с прохождением холодного фронтального раздела днем 14 февраля и ночью 15 февраля в Крыму ожидается мокрый снег, снег, в центральных, южных и восточных районах очень сильные осадки, сильные гололедно-изморозевые отложения, метель, гололедица", - говорится в сообщении республиканского главка МЧС России.Ветер усилится до 15-20 м/с, местами до 25 м/с. Поэтому спасатели предупреждают о вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий.Читайте также на РИА Новости Крым:Снежный накат, гололед и ветер: как работает Керченская переправаСотни фур на Керченской переправе: причина глазами водителей и чиновниковНа Крымском мосту уложили первый слой асфальтобетона
https://crimea.ria.ru/20230214/nepogoda-vozvraschaetsya-prognoz-dlya-kryma-na-14-fevralya-1126954895.html
крым
керчь
керченский пролив
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0d/1126960812_227:0:2958:2048_1920x0_80_0_0_d13f8877a3c1a86cd69ad84fdaa4c082.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, керчь, керченская паромная переправа, керченский пролив, транспорт, общество, погода в крыму, крымская погода, новости крыма
Как работает Керченская переправа 14 февраля

Минтранс: Керченская переправа 14 февраля работает в штатном режиме

10:04 14.02.2023 (обновлено: 10:10 14.02.2023)
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкКерченская паромная переправа
Керченская паромная переправа - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости Крым. Керченская паромная переправа во вторник работает в штатном режиме, погода благоприятствует судоходству, штормовых предупреждений нет.

Как работает Керченская переправа

Курсирующие на линии паромы выполнили 2 074 рейсов. Перевезено после запуска морского сообщения более 64 тысяч автотранспортных средств.
"С начала работы Керченской паромной переправы через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 83 771 пассажир, 64 340 автотранспорта и 7 166 железнодорожных вагонов", - говорится в сообщении Минтранса.
По состоянию на 13 февраля, очереди на паромы в Крым с кубанской стороны не было. Однако в ведомстве напоминают, что на переправе продолжают действовать ограничения, введенные в октябре после теракта на Крымском мосту. Отправиться в Крым на паромах могут только фуры с приоритетными грузами – продуктами питания и товарами первой необходимости. Остальным рекомендуют использовать альтернативный наземный маршрут.
Январский снегопад в Симферополе - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
00:01
Непогода возвращается: прогноз для Крыма на 14 февраля

Погода в Керченском проливе

Погода благоприятствует судоходству, действующих штормовых предупреждений по проливу нет.
"Согласно прогнозу Росгидромета, 14 февраля ветер юго-западный, западный 6-11 м/с, порывы до 14 м/с, осадки в виде дождя с мокрым снегом. Видимость хорошая, в осадках местами 2-4 км, высота волн 30-80 см. Температура воздуха от +3…5 градусов, воды в море +1…2 градуса", - добавили в ведомстве.
Переправа является метеозависимым транспортом, поэтому водителям напоминают, что при планировании поездок на паромах нужно следить за актуальной обстановкой в Керченском проливе. А в случае остановки морского сообщения - пользоваться сухопутным маршрутом.

Штормовое предупреждение в Крыму

Снегопады, метели и сильный ветер прогнозируются в Крыму во вторник и среду. Объявлено штормовое предупреждение.
"В связи с прохождением холодного фронтального раздела днем 14 февраля и ночью 15 февраля в Крыму ожидается мокрый снег, снег, в центральных, южных и восточных районах очень сильные осадки, сильные гололедно-изморозевые отложения, метель, гололедица", - говорится в сообщении республиканского главка МЧС России.
Ветер усилится до 15-20 м/с, местами до 25 м/с. Поэтому спасатели предупреждают о вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Снежный накат, гололед и ветер: как работает Керченская переправа
Сотни фур на Керченской переправе: причина глазами водителей и чиновников
На Крымском мосту уложили первый слой асфальтобетона
 
КрымКерчьКерченская паромная переправаКерченский проливТранспортОбществоПогода в КрымуКрымская погодаНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:09В Крыму пробурят новые скважины для добычи газа
11:56Путин принял решение о завершении работы МЧС в Сирии и Турции
11:53Количество дистанционных платежей в РНКБ выросло на 35% за год
11:41МФЦ Крыма возобновляют прием жителей Херсонской области
11:33Роковой удар: крымчанке дали семь лет за убийство приятеля
11:16COVID-сводка по Крыму и Севастополю
11:06COVID-19 и ОРВИ пошли в рост
10:5520 лет за виноградные опоры: севастопольца обвиняют в миллионной афере
10:41В ожидании стихии: в Симферополе введен режим повышенной готовности
10:04Как работает Керченская переправа 14 февраля
09:37Пьяного ялтинца задержали за лозунги против армии России
09:21Более 40 улиц Симферополя на день останутся без света
08:50С чего начинается любовь к себе – эксперт
08:24Шашки и кубики: один из детсадов Симферополя попал в топ-500 по стране
07:58Блины с икрой на Масленицу в этом году обойдутся дороже
07:32О чем может сказать Путин в послании Федеральному собранию – прогнозы
07:01В Крыму изобрели способ принимать душ в военно-полевых условиях
00:01Непогода возвращается: прогноз для Крыма на 14 февраля
00:00Какой сегодня праздник: 14 февраля
22:12Главные новости и заявления дня: 13 февраля
Лента новостейМолния