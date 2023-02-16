Главные новости и заявления дня: 16 февраля
Главные события и заявления 16 февраля
© Скриншот с видео Минобороны РФВозвращение 101 российского военного из украинского плена
© Скриншот с видео Минобороны РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым. Из украинского плена вернулись 101 российский военнослужащий. Международные договоры Совета Европы больше не действуют в отношении России. Лукашенко назвал условие участия Белоруссии в спецоперации. Взрывы на Украине. Когда на Арабатской стрелке появится новый город и сколько времени уйдет на строительство трассы в Крым из Херсонской области.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.
Удары по критической инфраструктуре Украины
Взрывы прогремели в четверг рано утром во Львове, Полтаве и Кременчуге. Повреждена критическая инфраструктура. По данным украинских СМИ и властей, серия взрывов также прозвучала в подконтрольных Киеву районах Запорожья и Николаевской области. Информации о пострадавших или жертвах нет.
Землетрясение в Турции: день 11
По последним данным, число жертв землетрясения в Турции достигло 36 тысяч 187 человек. Пострадавшими значатся боле 108 тысяч человек. После первого разрушительного землетрясения, в стране было зафиксировано еще более 4,3 тысяч подземных толчков разной силы, сообщили в региональном Управлении по чрезвычайным ситуациям.
Продолжаются поисково-спасательные работы. Так, спустя 11 суток из-под завалов в районе Каябашы города Кахраманмарашстраны спасатели вытащили выжившую девушку.
Участие Белоруссии в спецоперации
Минск примет участие в боевых действиях на Украине, если киевский режим совершит агрессию против Белоруссии, заявил президент республики Александр Лукашенко. Он отметил, что пока это единственная причина для участия государства в спецоперации.
Устав Совета Европы перестал действовать в России
Международные договоры Совета Европы прекратят действовать в отношении Российской Федерации. Соответствующий закон был принят Госдумой в четверг, 16 февраля. Единогласно принятый документ отменяет действие 21 международного договора. Речь в том числе идет об Уставе Совета Европы, Конвенции о защите прав человека и основных свобод, Европейской конвенции о пресечении терроризма, Европейской хартии местного самоуправления и Европейской социальной хартии.
Новая жизнь новых регионов
Глава Херсонской области Владимир Сальдо рассказал о новом городе на Арабатской стрелке. По его словам, его возводят быстрыми темпами. По проекту на стрелке должны появиться новые жилые кварталы с социальной инфраструктурой, в том числе школами и детскими садами.
Кроме того, Сальдо назвал сроки строительства новой трассы из Крыма на Херсонщину. Так, проектирование новой автодороги планируется завершить к весне, а строительные работы – к лету этого года. Всеми работами – от разработки проектной документации до строительства и сдачи в эксплуатацию – занимается Росавтодор, рассказал врио губернатора региона в интервью РИА Новости Крым.
Возвращение домой
В результате переговоров из украинского плена удалось вернуть еще 101 российского военнослужащего. Об этом сообщили в Минобороны. Освобожденных военных доставят в Москву на лечение и реабилитацию самолетами военно-транспортной авиации ВКС России. Всем им оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь, добавили в ведомстве.
Новый удар по Белгородской области
В четверг ВСУ нанесли очередной удар по граничащей с Украиной Белгородской области. Под обстрел попало село Вознесеновка в Шебекинском городском округе. В результате был ранен мужчина и повреждены строения.