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Главные новости и заявления дня: 16 февраля - РИА Новости Крым, 16.02.2023
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Главные новости и заявления дня: 16 февраля
Главные новости и заявления дня: 16 февраля - РИА Новости Крым, 16.02.2023
Главные новости и заявления дня: 16 февраля
Из украинского плена вернулись 101 российский военнослужащий. Международные договоры Совета Европы больше не действуют в отношении России. Лукашенко назвал... РИА Новости Крым, 16.02.2023
2023-02-16T21:59
2023-02-16T21:43
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым. Из украинского плена вернулись 101 российский военнослужащий. Международные договоры Совета Европы больше не действуют в отношении России. Лукашенко назвал условие участия Белоруссии в спецоперации. Взрывы на Украине. Когда на Арабатской стрелке появится новый город и сколько времени уйдет на строительство трассы в Крым из Херсонской области. О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Удары по критической инфраструктуре УкраиныВзрывы прогремели в четверг рано утром во Львове, Полтаве и Кременчуге. Повреждена критическая инфраструктура. По данным украинских СМИ и властей, серия взрывов также прозвучала в подконтрольных Киеву районах Запорожья и Николаевской области. Информации о пострадавших или жертвах нет.Землетрясение в Турции: день 11По последним данным, число жертв землетрясения в Турции достигло 36 тысяч 187 человек. Пострадавшими значатся боле 108 тысяч человек. После первого разрушительного землетрясения, в стране было зафиксировано еще более 4,3 тысяч подземных толчков разной силы, сообщили в региональном Управлении по чрезвычайным ситуациям.Продолжаются поисково-спасательные работы. Так, спустя 11 суток из-под завалов в районе Каябашы города Кахраманмарашстраны спасатели вытащили выжившую девушку.Участие Белоруссии в спецоперацииМинск примет участие в боевых действиях на Украине, если киевский режим совершит агрессию против Белоруссии, заявил президент республики Александр Лукашенко. Он отметил, что пока это единственная причина для участия государства в спецоперации.Устав Совета Европы перестал действовать в РоссииМеждународные договоры Совета Европы прекратят действовать в отношении Российской Федерации. Соответствующий закон был принят Госдумой в четверг, 16 февраля. Единогласно принятый документ отменяет действие 21 международного договора. Речь в том числе идет об Уставе Совета Европы, Конвенции о защите прав человека и основных свобод, Европейской конвенции о пресечении терроризма, Европейской хартии местного самоуправления и Европейской социальной хартии.Новая жизнь новых регионовГлава Херсонской области Владимир Сальдо рассказал о новом городе на Арабатской стрелке. По его словам, его возводят быстрыми темпами. По проекту на стрелке должны появиться новые жилые кварталы с социальной инфраструктурой, в том числе школами и детскими садами. Кроме того, Сальдо назвал сроки строительства новой трассы из Крыма на Херсонщину. Так, проектирование новой автодороги планируется завершить к весне, а строительные работы – к лету этого года. Всеми работами – от разработки проектной документации до строительства и сдачи в эксплуатацию – занимается Росавтодор, рассказал врио губернатора региона в интервью РИА Новости Крым.Возвращение домойВ результате переговоров из украинского плена удалось вернуть еще 101 российского военнослужащего. Об этом сообщили в Минобороны. Освобожденных военных доставят в Москву на лечение и реабилитацию самолетами военно-транспортной авиации ВКС России. Всем им оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь, добавили в ведомстве.Новый удар по Белгородской областиВ четверг ВСУ нанесли очередной удар по граничащей с Украиной Белгородской области. Под обстрел попало село Вознесеновка в Шебекинском городском округе. В результате был ранен мужчина и повреждены строения.
https://crimea.ria.ru/20230216/1127022474.html
https://crimea.ria.ru/20230216/saldo-nazval-sroki-stroitelstva-novoy-trassy-iz-kryma-na-khersonschinu-1127030618.html
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Новости
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РИА Новости Крым
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96
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главное за день, новости, россия, землетрясение в турции и сирии, происшествия, обстрелы белгородской области, белоруссия, сво, украина
Главные новости и заявления дня: 16 февраля

Главные события и заявления 16 февраля

21:59 16.02.2023
 
© Скриншот с видео Минобороны РФВозвращение 101 российского военного из украинского плена
Возвращение 101 российского военного из украинского плена
© Скриншот с видео Минобороны РФ
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым. Из украинского плена вернулись 101 российский военнослужащий. Международные договоры Совета Европы больше не действуют в отношении России. Лукашенко назвал условие участия Белоруссии в спецоперации. Взрывы на Украине. Когда на Арабатской стрелке появится новый город и сколько времени уйдет на строительство трассы в Крым из Херсонской области.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.
Удары по критической инфраструктуре Украины
Взрывы прогремели в четверг рано утром во Львове, Полтаве и Кременчуге. Повреждена критическая инфраструктура. По данным украинских СМИ и властей, серия взрывов также прозвучала в подконтрольных Киеву районах Запорожья и Николаевской области. Информации о пострадавших или жертвах нет.
Землетрясение в Турции: день 11
По последним данным, число жертв землетрясения в Турции достигло 36 тысяч 187 человек. Пострадавшими значатся боле 108 тысяч человек. После первого разрушительного землетрясения, в стране было зафиксировано еще более 4,3 тысяч подземных толчков разной силы, сообщили в региональном Управлении по чрезвычайным ситуациям.
Продолжаются поисково-спасательные работы. Так, спустя 11 суток из-под завалов в районе Каябашы города Кахраманмарашстраны спасатели вытащили выжившую девушку.
Спасатели извлекают собаку по кличке Памук из-под обломков рухнувшего здания в Хатае 9 февраля 2023 года, через три дня после сильного землетрясения - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
21:01
Животные Турции: спасатели и спасённые после землетрясения
Участие Белоруссии в спецоперации
Минск примет участие в боевых действиях на Украине, если киевский режим совершит агрессию против Белоруссии, заявил президент республики Александр Лукашенко. Он отметил, что пока это единственная причина для участия государства в спецоперации.
Устав Совета Европы перестал действовать в России
Международные договоры Совета Европы прекратят действовать в отношении Российской Федерации. Соответствующий закон был принят Госдумой в четверг, 16 февраля. Единогласно принятый документ отменяет действие 21 международного договора. Речь в том числе идет об Уставе Совета Европы, Конвенции о защите прав человека и основных свобод, Европейской конвенции о пресечении терроризма, Европейской хартии местного самоуправления и Европейской социальной хартии.
Новая жизнь новых регионов
Глава Херсонской области Владимир Сальдо рассказал о новом городе на Арабатской стрелке. По его словам, его возводят быстрыми темпами. По проекту на стрелке должны появиться новые жилые кварталы с социальной инфраструктурой, в том числе школами и детскими садами.
Кроме того, Сальдо назвал сроки строительства новой трассы из Крыма на Херсонщину. Так, проектирование новой автодороги планируется завершить к весне, а строительные работы – к лету этого года. Всеми работами – от разработки проектной документации до строительства и сдачи в эксплуатацию – занимается Росавтодор, рассказал врио губернатора региона в интервью РИА Новости Крым.
Сальдо: новая дорога из Крыма в Херсонскую область должна быть построена к лету - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
19:24Эксклюзивы РИА Новости Крым
Сальдо назвал сроки строительства новой трассы из Крыма на Херсонщину
Возвращение домой
В результате переговоров из украинского плена удалось вернуть еще 101 российского военнослужащего. Об этом сообщили в Минобороны. Освобожденных военных доставят в Москву на лечение и реабилитацию самолетами военно-транспортной авиации ВКС России. Всем им оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь, добавили в ведомстве.
Новый удар по Белгородской области
В четверг ВСУ нанесли очередной удар по граничащей с Украиной Белгородской области. Под обстрел попало село Вознесеновка в Шебекинском городском округе. В результате был ранен мужчина и повреждены строения.
 
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Главный редактор: Гаврилова А.В.
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20:42Второй раз не аферист: севастополец "развел" россиян на 43 млн рублей
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