https://crimea.ria.ru/20230215/chem-kormyat-voennosluzhaschikh-na-chernomorskom-flote-1126985225.html

Чем кормят военнослужащих на Черноморском флоте

Чем кормят военнослужащих на Черноморском флоте - РИА Новости Крым, 15.02.2023

Чем кормят военнослужащих на Черноморском флоте

Об особенностях рациона питания военнослужащих Черноморского флота в стационарных и полевых условиях, а также о том, чем потчуют бойцов в столовых в будни и... РИА Новости Крым, 15.02.2023

2023-02-15T12:19

2023-02-15T12:19

2023-02-15T14:24

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СЕВАСТОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости Крым. Об особенностях рациона питания военнослужащих Черноморского флота в стационарных и полевых условиях, а также о том, чем потчуют бойцов в столовых в будни и праздники, рассказал ведущий технолог продовольственной службы ЧФ Константин Булгаков. Подробностями поделились в отделе инфообеспечения флота.Что кладут в продпайки моряковНа длинном столе – консервы с супом, пакеты с картофельным пюре, каши сладкие и несладкие, похожие на йогурты баночки с орехово-шоколадной пастой. Еда, понятно сразу, не совсем обычная.Ведущий технолог продслужбы Черноморского флота Константин Булгаков рассказывает: это рацион питания, который выдается военнослужащим по нормам продовольственных пайков в полевых условиях или при выходе на боевую службу в море. То есть тогда, когда горячую пищу приготовить невозможно.Блюда белорусской кухниУзнать, как кормят бойцов, удалось на демонстрационном занятии по приготовлению пищи. Оно прошло в одной из воинских частей Крымской военно-морской базы ЧФ.Помимо собственно приготовления еды, его участники – военнослужащие поварских специальностей – отработали сервировку линии самообслуживания с элементами "шведского стола", выдачу готовой пищи и ряд других моментов, важных в воинском подразделении. Не обошлось без выставки.По словам ведущего технолога ООО "Технология" Елены Чихецкой, на флоте ежемесячно проводятся так называемые дни национальных кухонь. На этот раз – внимание к белорусской. Она особенно славится разнообразием блюд из картофеля и выпечкой."Поэтому мы сегодня решили порадовать супом с клецками, говядиной "Веращака" (густой мясной соус – ред.), биточками по-белорусски, рисом по-белорусски и традиционным "Минским" салатом", – рассказала Чихецкая.Как проверяют качество еды на флотеПо словам Булгакова, на флоте ежемесячно проводится анкетирование личного состава, чтобы выяснить, нравится ли военнослужащим, как их кормят. Если есть замечания к качеству пищи или какие-то пожелания – все учитывают. "Производится анализ и недостатки устраняются", – заверяет он.Особое внимание – к нормам продпайков. Проверки, по словам Булгакова, проводят на этапе получения продуктов со склада в столовую, приготовления пищи и на выходе готового блюда. Соответствие норме определяется весовым контролем.Ежедневный контроль санитарного состояния цехов, столовой и места приема пищи, а также качества еды — забота дежурного врача воинской части. Сегодня это Ярослав.Он рассказывает: всю еду не только проверяет на цвет и запах, но и непременно пробует."Я проверяю органолептические свойства каждого блюда: первого, второго, закуски"... Если все соответствует – делаю запись в книге, тем самым разрешаю прием пищи", – сказал врач.Читайте также на РИА Новости Крым:Замком ЧФ дал напутствие морякам возле усыпальницы адмиралов Командующий ЧФ наградил бойцов в Севастополе Художник из Севастополя напишет "госпитальные картины" о героях СВО

https://crimea.ria.ru/20220905/na-chernomorskom-flote-za-uchastie-v-spetsoperatsii-nagradili-grazhdanskikh-1124409343.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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