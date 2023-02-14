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В Джанкое из горящей квартиры спасли мужчину

В Джанкое из горящей квартиры спасли мужчину - РИА Новости Крым, 14.02.2023

В Джанкое из горящей квартиры спасли мужчину

Мужчину спасли на пожаре в многоквартирном жилом доме в Джанкое. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС России. РИА Новости Крым, 14.02.2023

2023-02-14T15:29

2023-02-14T15:29

2023-02-14T15:29

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости Крым. Мужчину спасли на пожаре в многоквартирном жилом доме в Джанкое. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС России.Возгорание произошло в доме на улице Джанкойской. Жильцы сообщили спасателям о запахе гари и задымлении в квартире на четвертом этаже. На место происшествия оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения."Очаг возгорания мы обнаружили сразу, как только оказались в квартире. На кухне открытым огнем горели вещи. Пламя распространялось достаточно быстро, и уже частично перекинулось в коридор. Основная сложность заключалась в том, что, зайдя в квартиру, мы оказались в условиях нулевой видимости из-за горящих пластиковых панелей, которыми были обшиты стены", – рассказал командир отделения МЧС Сергей Рагулин.При обследовании горящей квартиры спасатели обнаружили 52-летнего мужчину. С признаками отравления угарным газом пострадавшего эвакуировали и передали сотрудникам скорой медицинской помощи. Сейчас его жизни уже ничего не угрожает.В ликвидации пожара были задействованы 14 человек и четыре единицы техники.Ранее министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Садаклиев сообщил, что за неделю на пожарах в регионе погибли три человека.Читайте также на РИА Новости Крым:Стали известны подробности смертельного пожара в СимферополеТрагедия в Севастополе: все о ЧП в стройгородке трассы "Таврида"Более 500 пожаров: в МЧС просят не заряжать гаджеты по ночам

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2023

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