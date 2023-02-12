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В США признают причастность к взрывам на "Северных потоках" — Лавров - РИА Новости Крым, 12.02.2023
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В США признают причастность к взрывам на "Северных потоках" — Лавров
В США признают причастность к взрывам на "Северных потоках" — Лавров - РИА Новости Крым, 12.02.2023
В США признают причастность к взрывам на "Северных потоках" — Лавров
Официальные лица США в своих заявлениях фактически признают причастность к организации взрывов на "Северных потоках", при чем делают это с удовольствием, заявил РИА Новости Крым, 12.02.2023
2023-02-12T16:58
2023-02-12T17:01
сергей лавров
министерство иностранных дел рф (мид рф)
в мире
сша
европейский союз
северный поток - 2
северный поток
происшествия
новости
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев - РИА Новости Крым. Официальные лица США в своих заявлениях фактически признают причастность к организации взрывов на "Северных потоках", при чем делают это с удовольствием, заявил в воскресенье глава МИД России Сергей Лавров в интервью для информационно-просветительского урока "Разговор о важном", посвященного теме "Россия и мир".Взрывы на Северных потокахПо его словам, эта атака реализована с целью уничтожить мощный российско-немецкий альянс, основанный на энергоресурсах РФ и германских технологиях, поскольку он стал угрожать монопольному положению многих американских корпораций.Никакого уваженияОценивая отношения США и остального коллективного Запада к другим странам, Лавров заявил об отсутствии всякого уважения к принципам равноправия."Как только начинается разговор о демократии на международной арене, то западники сразу "уходят в кусты". В Уставе ООН записано, что всемирная Организация основана на принципе суверенного равенства государств. Никакого уважения к нему нет ни у США, ни у их западных союзников. Они считают себя превыше всего", - констатировал глава российского внешнеполитического ведомства.Он напомнил многочисленные заявления политиков коллективного Запада по поводу "исключительности" США и привел примеры американского навязывания другим странам "единого понимания демократии", назвав такую позицию "философией диктатора и монополиста", далекой от принципов равноправного сотрудничества.Теракты сразу на двух нитках экспортных российских газопроводов в Европу – "Северный поток" и "Северный поток-2" – произошли 26 сентября. Оператор Nord Stream AG сообщил, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно.Власти Германии, Швеции и Дании, оценивая произошедшее, не исключили целенаправленной диверсии. При этом глава датского МИД Йеппе Кофод заявил о решительном настрое правительства отказать России в участии в расследовании произошедшей диверсии и установлении виновных. Федеральная полиция и ВМС Германии совместно проводили расследование обстоятельств взрыва на трубопроводах "Северного потока". Прокуратура Швеции подтвердила, что газопроводы "Северный поток" и "Северный поток – 2" были взорваны, на месте происшествия обнаружены остатки взрывчатки.По данным Минобороны России, в планировании, обеспечении и реализации террористического акта на газопроводах участвовали специалисты военно-морских сил Великобритании.Читайте также на РИА Новости Крым:Володин: Байден вписывает себя в историю как террористОстатки взрывчатки найдены на "Северных потоках" – прокуратура ШвецииТурции хватит найденного в Черном море газа на 33 года - власти
https://crimea.ria.ru/20230209/ne-sensatsiya-v-mid-rf-otsenili-rassledovanie-vzryvov-na-severnykh-potokakh-1126881881.html
https://crimea.ria.ru/20230202/sroki-svo-i-tseli-zapada-v-konflikte-na-ukraine-bolshoe-intervyu-lavrova-1126729539.html
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сергей лавров, министерство иностранных дел рф (мид рф), в мире, сша, европейский союз, северный поток - 2, северный поток, происшествия, новости, политика
В США признают причастность к взрывам на "Северных потоках" — Лавров

Лавров: власти США с удовольствием говорят о причастности к взрывам на "Северных потоках"

16:58 12.02.2023 (обновлено: 17:01 12.02.2023)
 
© РИА Новости . Светлана Шевченко / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 12.02.2023
© РИА Новости . Светлана Шевченко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев - РИА Новости Крым. Официальные лица США в своих заявлениях фактически признают причастность к организации взрывов на "Северных потоках", при чем делают это с удовольствием, заявил в воскресенье глава МИД России Сергей Лавров в интервью для информационно-просветительского урока "Разговор о важном", посвященного теме "Россия и мир".

Взрывы на Северных потоках

"По сути дела, американские официальные лица признают, что взрывы, произошедшие на "Северном потоке - 1" и "Северном потоке - 2", – их рук дело. Теперь даже с удовольствием об этом говорят", - цитирует Лаврова РИА Новости.
По его словам, эта атака реализована с целью уничтожить мощный российско-немецкий альянс, основанный на энергоресурсах РФ и германских технологиях, поскольку он стал угрожать монопольному положению многих американских корпораций.
Брифинг заместителя Министра иностранных дел РФ С. Рябкова - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
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Никакого уважения

Оценивая отношения США и остального коллективного Запада к другим странам, Лавров заявил об отсутствии всякого уважения к принципам равноправия.
"Как только начинается разговор о демократии на международной арене, то западники сразу "уходят в кусты". В Уставе ООН записано, что всемирная Организация основана на принципе суверенного равенства государств. Никакого уважения к нему нет ни у США, ни у их западных союзников. Они считают себя превыше всего", - констатировал глава российского внешнеполитического ведомства.
Он напомнил многочисленные заявления политиков коллективного Запада по поводу "исключительности" США и привел примеры американского навязывания другим странам "единого понимания демократии", назвав такую позицию "философией диктатора и монополиста", далекой от принципов равноправного сотрудничества.
Теракты сразу на двух нитках экспортных российских газопроводов в Европу – "Северный поток" и "Северный поток-2" – произошли 26 сентября. Оператор Nord Stream AG сообщил, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно.
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Власти Германии, Швеции и Дании, оценивая произошедшее, не исключили целенаправленной диверсии. При этом глава датского МИД Йеппе Кофод заявил о решительном настрое правительства отказать России в участии в расследовании произошедшей диверсии и установлении виновных. Федеральная полиция и ВМС Германии совместно проводили расследование обстоятельств взрыва на трубопроводах "Северного потока". Прокуратура Швеции подтвердила, что газопроводы "Северный поток" и "Северный поток – 2" были взорваны, на месте происшествия обнаружены остатки взрывчатки.
По данным Минобороны России, в планировании, обеспечении и реализации террористического акта на газопроводах участвовали специалисты военно-морских сил Великобритании.
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Сергей ЛавровМинистерство иностранных дел РФ (МИД РФ)В миреСШАЕвропейский СоюзСеверный поток - 2Северный потокПроисшествияНовостиПолитика
 
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