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Зеленский уволил замкомандующего Нацгвардии Украины - указ - РИА Новости Крым, 11.02.2023
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Зеленский уволил замкомандующего Нацгвардии Украины - указ
Зеленский уволил замкомандующего Нацгвардии Украины - указ - РИА Новости Крым, 11.02.2023
Зеленский уволил замкомандующего Нацгвардии Украины - указ
Владимир Зеленский уволил с должности заместителя командующего Национальной гвардии Украины Руслана Дзюбу. Соответствующий указ на сайте украинского президента. РИА Новости Крым, 11.02.2023
2023-02-11T23:15
2023-02-11T23:34
владимир зеленский (президент украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев - РИА Новости Крым. Владимир Зеленский уволил с должности заместителя командующего Национальной гвардии Украины Руслана Дзюбу. Соответствующий указ на сайте украинского президента.Также своим указом Зеленский ввел нового главу МВД Игоря Клименко в состав СНБО Украины. Напомним, за назначение главой СБУ исполняющего обязанности главы ведомства Василия Малюка Верховная Рада проголосовала во вторник, 7 февраля.Вечером 11 февраля Зеленский провел совещания с силовиками на тему усиления государственных институтов Украины, а также защиты "этих институтов от любых попыток извне или изнутри уменьшить их дееспособность и эффективность".Ранее в украинских СМИ появилась информация о том, что минобороны Украины закупает продукты для военнослужащих по ценам, вдвое и втрое большим, чем их можно приобрести в магазинах Киева в розницу. В журналистском материале упоминалось заключенное ведомством соглашение, согласно которому в 2023 году организовывалось питание в воинских частях, дислоцированных в Житомирской, Киевской, Полтавской, Сумской, Черкасской и Черниговской областях.Сумма сделки составила 13,1 млрд гривен (свыше 350 млн долларов). Обвинения в коррупции были предъявлены нескольким должностным лицам, в том числе экс-заместителю главы оборонного ведомства. Об этом заявил Генпрокурор Украины Андрей Костин. Ряд местных СМИ написали, что речь идет о Вячеславе Шаповалове и экс-директоре департамента госзакупок министерства обороны Богдане Хмельницком.Читайте также на сайте РИА Новости Крым: Зеленский сменил командование сил спецопераций Зеленский рискует доиграться: чем закончился евротур президента Украины Цирк уродов: Захарова оценила визит Зеленского в Европу
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владимир зеленский (президент украины), политика, украина, в мире, новости, василий малюк, игорь клименко, руслан дзюба, сбу (служба безопасности украины), снбо украины, нацгвардия украины
Зеленский уволил замкомандующего Нацгвардии Украины - указ

Зеленский уволил замкомандующего Нацгвардии Дзюбу - он отвечал за тыловое довольствие

23:15 11.02.2023 (обновлено: 23:34 11.02.2023)
 
© Пресс-служба Офиса президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© Пресс-служба Офиса президента Украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев - РИА Новости Крым. Владимир Зеленский уволил с должности заместителя командующего Национальной гвардии Украины Руслана Дзюбу. Соответствующий указ на сайте украинского президента.
Также своим указом Зеленский ввел нового главу МВД Игоря Клименко в состав СНБО Украины.
"Постановляю ввести в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины Клименко Игоря Владимировича – министра внутренних дел Украины; утвердить в персональном составе Совета национальной безопасности и обороны Украины Малюка Василия Васильевича – главу Службы безопасности Украины", – говорится в документе.
Напомним, за назначение главой СБУ исполняющего обязанности главы ведомства Василия Малюка Верховная Рада проголосовала во вторник, 7 февраля.
Вечером 11 февраля Зеленский провел совещания с силовиками на тему усиления государственных институтов Украины, а также защиты "этих институтов от любых попыток извне или изнутри уменьшить их дееспособность и эффективность".

"Это касается разных направлений: и кадровой политики, и взаимодействия между государственными институтами, и частоты того, как работают государственные структуры", – заявил Зеленский в обращении, которое опубликовал в своем Telegram-канале.

Ранее в украинских СМИ появилась информация о том, что минобороны Украины закупает продукты для военнослужащих по ценам, вдвое и втрое большим, чем их можно приобрести в магазинах Киева в розницу. В журналистском материале упоминалось заключенное ведомством соглашение, согласно которому в 2023 году организовывалось питание в воинских частях, дислоцированных в Житомирской, Киевской, Полтавской, Сумской, Черкасской и Черниговской областях.
Сумма сделки составила 13,1 млрд гривен (свыше 350 млн долларов). Обвинения в коррупции были предъявлены нескольким должностным лицам, в том числе экс-заместителю главы оборонного ведомства. Об этом заявил Генпрокурор Украины Андрей Костин.
Ряд местных СМИ написали, что речь идет о Вячеславе Шаповалове и экс-директоре департамента госзакупок министерства обороны Богдане Хмельницком.
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Владимир Зеленский (президент Украины)ПолитикаУкраинаВ миреНовостиВасилий МалюкИгорь КлименкоРуслан ДзюбаСБУ (Служба безопасности Украины)СНБО УкраиныНацгвардия Украины
 
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00:00Какой сегодня праздник: 12 февраля
23:15Зеленский уволил замкомандующего Нацгвардии Украины - указ
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