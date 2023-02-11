https://crimea.ria.ru/20230211/zelenskiy-uvolil-zamkomanduyuschego-natsgvardii-ukrainy---ukaz-1126926950.html

Зеленский уволил замкомандующего Нацгвардии Украины - указ

Зеленский уволил замкомандующего Нацгвардии Украины - указ - РИА Новости Крым, 11.02.2023

Зеленский уволил замкомандующего Нацгвардии Украины - указ

Владимир Зеленский уволил с должности заместителя командующего Национальной гвардии Украины Руслана Дзюбу. Соответствующий указ на сайте украинского президента. РИА Новости Крым, 11.02.2023

2023-02-11T23:15

2023-02-11T23:15

2023-02-11T23:34

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игорь клименко

руслан дзюба

сбу (служба безопасности украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев - РИА Новости Крым. Владимир Зеленский уволил с должности заместителя командующего Национальной гвардии Украины Руслана Дзюбу. Соответствующий указ на сайте украинского президента.Также своим указом Зеленский ввел нового главу МВД Игоря Клименко в состав СНБО Украины. Напомним, за назначение главой СБУ исполняющего обязанности главы ведомства Василия Малюка Верховная Рада проголосовала во вторник, 7 февраля.Вечером 11 февраля Зеленский провел совещания с силовиками на тему усиления государственных институтов Украины, а также защиты "этих институтов от любых попыток извне или изнутри уменьшить их дееспособность и эффективность".Ранее в украинских СМИ появилась информация о том, что минобороны Украины закупает продукты для военнослужащих по ценам, вдвое и втрое большим, чем их можно приобрести в магазинах Киева в розницу. В журналистском материале упоминалось заключенное ведомством соглашение, согласно которому в 2023 году организовывалось питание в воинских частях, дислоцированных в Житомирской, Киевской, Полтавской, Сумской, Черкасской и Черниговской областях.Сумма сделки составила 13,1 млрд гривен (свыше 350 млн долларов). Обвинения в коррупции были предъявлены нескольким должностным лицам, в том числе экс-заместителю главы оборонного ведомства. Об этом заявил Генпрокурор Украины Андрей Костин. Ряд местных СМИ написали, что речь идет о Вячеславе Шаповалове и экс-директоре департамента госзакупок министерства обороны Богдане Хмельницком.Читайте также на сайте РИА Новости Крым: Зеленский сменил командование сил спецопераций Зеленский рискует доиграться: чем закончился евротур президента Украины Цирк уродов: Захарова оценила визит Зеленского в Европу

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