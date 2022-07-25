Рейтинг@Mail.ru
Зеленский сменил командование сил спецопераций - РИА Новости Крым, 25.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20220725/zelenskiy-smenil-komandovanie-sil-spetsoperatsiy-1123956387.html
Зеленский сменил командование сил спецопераций
Зеленский сменил командование сил спецопераций - РИА Новости Крым, 25.07.2022
Зеленский сменил командование сил спецопераций
Президент Украины Владимир Зеленский сменил командующего силами специальных операций в стране. Об этом говорится в опубликованном указе. РИА Новости Крым, 25.07.2022
2022-07-25T20:37
2022-07-25T20:37
владимир зеленский (президент украины)
всу (вооруженные силы украины)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/03/1123119213_0:0:1043:587_1920x0_80_0_0_5dfc112c35b7bf73b29493874531b181.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл — РИА Новости Крым. Президент Украины Владимир Зеленский сменил командующего силами специальных операций в стране. Об этом говорится в опубликованном указе.Уточняется, что новым главой ведомства назначен Виктор Хоренко.Галаган был назначен командующим ССО в августе 2020 года, а Хоренко до сегодняшнего дня возглавлял спецрезерв главного управления разведки Минобороны Украины.Ранее Зеленский освободил Руслана Демченко от должности первого заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) страны.Неделей ранее Зеленский уволил главу СБУ Ивана Баканова и генерального прокурора Ирину Венедиктову.
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/03/1123119213_8:0:935:695_1920x0_80_0_0_afc2e0584a3fc09f5b8bd8aff1f33dfd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир зеленский (президент украины), всу (вооруженные силы украины)
Зеленский сменил командование сил спецопераций

Владимир Зеленский уволил командующего силами спецопераций

20:37 25.07.2022
 
© Пресс-служба Офиса президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© Пресс-служба Офиса президента Украины
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл — РИА Новости Крым. Президент Украины Владимир Зеленский сменил командующего силами специальных операций в стране. Об этом говорится в опубликованном указе.
"Уволить Галагана Григория Анатольевича с должности командующего Силами специальных операций Вооруженных сил Украины", — говорится в тексте документа.
Уточняется, что новым главой ведомства назначен Виктор Хоренко.
Галаган был назначен командующим ССО в августе 2020 года, а Хоренко до сегодняшнего дня возглавлял спецрезерв главного управления разведки Минобороны Украины.
Ранее Зеленский освободил Руслана Демченко от должности первого заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) страны.
Неделей ранее Зеленский уволил главу СБУ Ивана Баканова и генерального прокурора Ирину Венедиктову.
 
Владимир Зеленский (президент Украины)ВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:05Жир вместо мышцы: как спортивная еда может навредить
21:55Главные события и комментарии дня: 25 июля
21:29Красная икра может подорожать
20:47Врач рассказала, кому нельзя есть мед
20:37Зеленский сменил командование сил спецопераций
20:19Артериальная гипертония: кому и когда начинать контролировать давление
20:10В Крыму продлен высокий уровень террористической опасности
19:37В России все школьные "продленки" переходят на единый стандарт
19:12Остановить оспу обезьян: как в РФ контролируют распространение болезни
18:56Российский спецназ изъял в ЛНР крупную партию украинского оружия
18:44Курская область под обстрелом — губернатор. Обновлено
18:39В Евпатории 18-летний парень "обчистил" магазин
18:21Российские спецслужбы раскрыли агентурную сеть ВМС Украины
18:21В Симферополе проведут футбольный матч памяти Немировского
17:52Европейский инвестиционный банк одобрил Украине кредит в 1,59 млрд евро
17:38Открылся на ходу капот: стали известны детали ДТП на трассе "Таврида"
17:13Роспотребнадзор оценил риск распространения оспы обезьян в России
17:03В Севастополе отменили праздничный концерт в честь Дня ВМФ
16:43Кубань опять накроет шторм
16:27Культурный бар в Ялте приглашает на день рождения Айвазовского
Лента новостейМолния