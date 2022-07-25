https://crimea.ria.ru/20220725/zelenskiy-smenil-komandovanie-sil-spetsoperatsiy-1123956387.html

Зеленский сменил командование сил спецопераций

Зеленский сменил командование сил спецопераций - РИА Новости Крым, 25.07.2022

Зеленский сменил командование сил спецопераций

Президент Украины Владимир Зеленский сменил командующего силами специальных операций в стране. Об этом говорится в опубликованном указе. РИА Новости Крым, 25.07.2022

2022-07-25T20:37

2022-07-25T20:37

2022-07-25T20:37

владимир зеленский (президент украины)

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл — РИА Новости Крым. Президент Украины Владимир Зеленский сменил командующего силами специальных операций в стране. Об этом говорится в опубликованном указе.Уточняется, что новым главой ведомства назначен Виктор Хоренко.Галаган был назначен командующим ССО в августе 2020 года, а Хоренко до сегодняшнего дня возглавлял спецрезерв главного управления разведки Минобороны Украины.Ранее Зеленский освободил Руслана Демченко от должности первого заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) страны.Неделей ранее Зеленский уволил главу СБУ Ивана Баканова и генерального прокурора Ирину Венедиктову.

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир зеленский (президент украины), всу (вооруженные силы украины)