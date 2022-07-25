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Зеленский сменил командование сил спецопераций
Зеленский сменил командование сил спецопераций - РИА Новости Крым, 25.07.2022
Зеленский сменил командование сил спецопераций
Президент Украины Владимир Зеленский сменил командующего силами специальных операций в стране. Об этом говорится в опубликованном указе. РИА Новости Крым, 25.07.2022
2022-07-25T20:37
2022-07-25T20:37
2022-07-25T20:37
владимир зеленский (президент украины)
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл — РИА Новости Крым. Президент Украины Владимир Зеленский сменил командующего силами специальных операций в стране. Об этом говорится в опубликованном указе.Уточняется, что новым главой ведомства назначен Виктор Хоренко.Галаган был назначен командующим ССО в августе 2020 года, а Хоренко до сегодняшнего дня возглавлял спецрезерв главного управления разведки Минобороны Украины.Ранее Зеленский освободил Руслана Демченко от должности первого заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) страны.Неделей ранее Зеленский уволил главу СБУ Ивана Баканова и генерального прокурора Ирину Венедиктову.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир зеленский (президент украины), всу (вооруженные силы украины)
Зеленский сменил командование сил спецопераций
Владимир Зеленский уволил командующего силами спецопераций
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл — РИА Новости Крым. Президент Украины Владимир Зеленский сменил командующего силами специальных операций в стране. Об этом говорится в опубликованном указе.
"Уволить Галагана Григория Анатольевича с должности командующего Силами специальных операций Вооруженных сил Украины", — говорится в тексте документа.
Уточняется, что новым главой ведомства назначен Виктор Хоренко.
Галаган был назначен командующим ССО в августе 2020 года, а Хоренко до сегодняшнего дня возглавлял спецрезерв главного управления разведки Минобороны Украины.
Ранее Зеленский освободил Руслана Демченко
от должности первого заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) страны.
Неделей ранее Зеленский уволил главу СБУ Ивана Баканова и генерального прокурора Ирину Венедиктову.