https://crimea.ria.ru/20220725/zelenskiy-uvolil-pervogo-zamsekretarya-snbo-ukrainy-1123950395.html

Зеленский уволил первого замсекретаря СНБО Украины

Зеленский уволил первого замсекретаря СНБО Украины - РИА Новости Крым, 25.07.2022

Зеленский уволил первого замсекретаря СНБО Украины

Президент Украины Владимир Зеленский освободил Руслана Демченко от должности первого заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) страны... РИА Новости Крым, 25.07.2022

2022-07-25T13:41

2022-07-25T13:41

2022-07-25T13:41

украина

в мире

владимир зеленский (президент украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. Президент Украины Владимир Зеленский освободил Руслана Демченко от должности первого заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) страны. Соответствующий указ глава украинского государства подписал в понедельник."Уволить Демченко Руслана Михайловича с должности первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины", - говорится в тексте документа, опубликованного на сайте президента Украины.Причина увольнения не уточняется.Неделей ранее Зеленский уволил главу СБУ Ивана Баканова и генерального прокурора Ирину Венедиктову.Демченко – дипломат, начинал карьеру в украинском МИДе. Работал вторым секретарем в посольстве Украины в США, послом в Сербии и Черногории. С 2006 по 2010 годы возглавлял администрацию президента Виктора Ющенко. С декабря 2010 по март 2014 года работал первым замминистра иностранных дел Украины. На этом посту Демченко, по данным СМИ, лоббировал подписание Харьковских соглашений между Москвой и Киевом, которые регламентировали пребывание Черноморского флота РФ в тогда еще украинском Крыму. Впоследствии СБУ возбудила по факту подписания документа уголовное дело.С 2014 по 2019 годы был советником президента Петра Порошенко. В июле 2019 года Демченко был назначен первым заместителем секретаря СНБО.

https://crimea.ria.ru/20220719/zelenskiy-uvolil-genprokurora-ukrainy-venediktovu-1123900098.html

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украина, в мире, владимир зеленский (президент украины)