https://crimea.ria.ru/20230211/moroz-i-solntse-pogoda-v-krymu-na-subbotu-1126909581.html

Мороз и солнце: погода в Крыму на субботу

Мороз и солнце: погода в Крыму на субботу - РИА Новости Крым, 10.02.2023

Мороз и солнце: погода в Крыму на субботу

В субботу в Крыму без осадков, на дорогах сохранится гололедица. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре. РИА Новости Крым, 10.02.2023

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2023-02-11T00:01

2023-02-10T16:09

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости Крым. В субботу в Крыму без осадков, на дорогах сохранится гололедица. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность, без осадков, но с гололедицей. Ветер западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -9...-11, днем +1…+3.В Севастополе тоже без осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -5…-7, днем +3…+5.В курортных городах солнце периодически будут скрывать облака. Осадков не ожидается.В Ялте и Алуште ночью -2…-4, днем с потеплением до +6.В Евпатории, Судаке и Феодосии ночью столбики термометров покажут -5…-7, днем температура воздуха поднимется до +3.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым в снегу: сколько воды получит регион и есть ли угроза подтопленийЗа руль в непогоду: о чем должен помнить водительКрымские спасатели вытащили из снега 22 машины

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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