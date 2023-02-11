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Мороз и солнце: погода в Крыму на субботу
Мороз и солнце: погода в Крыму на субботу - РИА Новости Крым, 10.02.2023
Мороз и солнце: погода в Крыму на субботу
В субботу в Крыму без осадков, на дорогах сохранится гололедица. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре. РИА Новости Крым, 10.02.2023
2023-02-11T00:01
2023-02-11T00:01
2023-02-10T16:09
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости Крым. В субботу в Крыму без осадков, на дорогах сохранится гололедица. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность, без осадков, но с гололедицей. Ветер западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -9...-11, днем +1…+3.В Севастополе тоже без осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -5…-7, днем +3…+5.В курортных городах солнце периодически будут скрывать облака. Осадков не ожидается.В Ялте и Алуште ночью -2…-4, днем с потеплением до +6.В Евпатории, Судаке и Феодосии ночью столбики термометров покажут -5…-7, днем температура воздуха поднимется до +3.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым в снегу: сколько воды получит регион и есть ли угроза подтопленийЗа руль в непогоду: о чем должен помнить водительКрымские спасатели вытащили из снега 22 машины
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Мороз и солнце: погода в Крыму на субботу
В субботу в Крыму без осадков и до -13
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости Крым. В субботу в Крыму без осадков, на дорогах сохранится гололедица. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.
"Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха в субботу ночью -8…-13, на ЮБК -2…-4; днем 0…+5, в горах -1…-6", - говорится в сообщении синоптиков.
В Симферополе переменная облачность, без осадков, но с гололедицей. Ветер западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -9...-11, днем +1…+3.
В Севастополе тоже без осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -5…-7, днем +3…+5.
В курортных городах солнце периодически будут скрывать облака. Осадков не ожидается.
В Ялте и Алуште ночью -2…-4, днем с потеплением до +6.
В Евпатории, Судаке и Феодосии ночью столбики термометров покажут -5…-7, днем температура воздуха поднимется до +3.
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