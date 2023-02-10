https://crimea.ria.ru/20230210/v-krymu-predupredili-zapad-o-posledstviyakh-posyagatelstv-na-poluostrov-1126905825.html

В Крыму предупредили Запад о последствиях посягательств на полуостров

В Крыму предупредили Запад о последствиях посягательств на полуостров - РИА Новости Крым, 10.02.2023

В Крыму предупредили Запад о последствиях посягательств на полуостров

Любое посягательство стран Запада и подконтрольного ему киевского режима на российский Крым может обернуться очень высокой, если не катастрофической эскалацией. РИА Новости Крым, 10.02.2023

2023-02-10T13:58

2023-02-10T13:58

2023-02-10T13:58

крым

георгий мурадов

безопасность республики крым и севастополя

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американское оружие против крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. Любое посягательство стран Запада и подконтрольного ему киевского режима на российский Крым может обернуться очень высокой, если не катастрофической эскалацией. Об этом заявил вице-премьер Крыма – постпред республики при президенте РФ Георгий Мурадов на пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости Крым.Подавить интересы России не удастсяОн отметил, что многие политики в западных странах "не хотят ставить в прямую плоскость вопрос о Крыме", предлагая "оставить полуостров в покое" и "вынести этот вопрос за скобки".При этом некоторые "ястребы" из США и Великобритании, которые заявляют о посягательствах на Крым, не пользуются особой поддержкой, добавил постпред республики при президенте.Угрозы Крыму и реакция МосквыВ пятницу газета The Times со ссылкой на источники в украинских военных кругах сообщила, что Киев готов применить британские ракеты большой дальности для нанесения ударов по целям в Крыму. По информации издания, в данный момент власти Великобритании обсуждают вопрос, сколько дальнобойных ракет Лондон может поставить Киеву. По предварительным данным, речь может идти о противокорабельных ракетах Harpoon с дальностью поражения до 240 км, которые можно модифицировать для ударов по наземным целям.Руководители киевского режима неоднократно угрожали нанести удары по объектам в Крыму, требуя от Запада поставок соответствующих видов вооружений. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что ответ Москвы в случае ударов ВСУ по Крыму или другим российским регионам будет жестким, последуют удары возмездия.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что поставки Украине вооружения для ударов по территории России будут означать вывод конфликта на новый уровень.Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя эти угрозы со стороны Киева, отметил, что чем более дальнобойным будет оружие, которое Запад поставит Украине, тем дальше Вооруженные силы РФ будут его отодвигать от российских территорий.Читайте также на РИА Новости Крым:Киев намерен ударить по Крыму британскими ракетами – СМИЗапад рано или поздно поставит Украине истребители – эксперт"Ответ будет беспощадным": сенатор о реакции России на удары по Крыму

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Мурадов: посягательства на Крым может обернуться для Запада катастрофической эскалацией Мурадов: посягательства на Крым может обернуться для Запада катастрофической эскалацией 2023-02-10T13:58 true PT1M17S

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, георгий мурадов, безопасность республики крым и севастополя, в мире, новости, мнения, американское оружие против крыма