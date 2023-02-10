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Серия ударов по Харькову: что происходит - РИА Новости Крым, 10.02.2023
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Серия ударов по Харькову: что происходит
Серия ударов по Харькову: что происходит - РИА Новости Крым, 10.02.2023
Серия ударов по Харькову: что происходит
Взрывы прогремели в ночь на пятницу в Харькове, удар нанесен по объектам критической инфраструктуры. Об этом сообщил мэр Игорь Терехов. РИА Новости Крым, 10.02.2023
2023-02-10T09:23
2023-02-10T09:24
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. Взрывы прогремели в ночь на пятницу в Харькове, удар нанесен по объектам критической инфраструктуры. Об этом сообщил мэр Игорь Терехов."В четыре утра серия ударов по Харькову. Целят по объектам критической инфраструктуры. Возможны перебои с электричеством, водо- и теплоснабжением. О жертвах и разрушениях информация пока уточняется", - написал в Telegram-канале Терехов.Глава областной администрации Олег Синегубов, в свою очередь, рассказал, что в Харькове произошло около 10 взрывов. По его данным, в некоторых районах города уже наблюдаются перебои с электроснабжением из-за "прилетов" по инфраструктурным объектам.Накануне вечером взрыв прогремел и на территории бывшего завода в Дарницком районе Киева. По последним данным, в результате происшествия четыре человека погибли. Причины инцидента устанавливают специалисты.Вооруженные силы РФ начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября – спустя два дня после теракта на Крымском мосту, который, по оценке российских властей, организовали украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.В ноябре прошлого года премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. А в декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.Читайте также на РИА Новости Крым:На Украине заявили о беспрецедентных повреждениях энергосистемы страныМощные взрывы в Киеве, Одессе и Харькове – обстановка в городах УкраиныВзрывы прогремели в Харькове: удар нанесен по промышленному объекту
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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украина, харьков, происшествия, новости, общество
Серия ударов по Харькову: что происходит

Мэр Харькова Терехов сообщил о ракетных ударах по объектам критической инфраструктуры

09:23 10.02.2023 (обновлено: 09:24 10.02.2023)
 
© РИА Новости . Антон Вергун / Перейти в фотобанкУказатель на шоссе возле границы с Украиной в Белгородской области.
Указатель на шоссе возле границы с Украиной в Белгородской области. - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
© РИА Новости . Антон Вергун
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. Взрывы прогремели в ночь на пятницу в Харькове, удар нанесен по объектам критической инфраструктуры. Об этом сообщил мэр Игорь Терехов.
"В четыре утра серия ударов по Харькову. Целят по объектам критической инфраструктуры. Возможны перебои с электричеством, водо- и теплоснабжением. О жертвах и разрушениях информация пока уточняется", - написал в Telegram-канале Терехов.
Скриншот с Telegram-канала мэра Харькова Игоря Терехова
Скриншот с Telegram-канала мэра Харькова Игоря Терехова
Скриншот с Telegram-канала мэра Харькова Игоря Терехова
Глава областной администрации Олег Синегубов, в свою очередь, рассказал, что в Харькове произошло около 10 взрывов. По его данным, в некоторых районах города уже наблюдаются перебои с электроснабжением из-за "прилетов" по инфраструктурным объектам.
Скриншот Telegram-канала главы областной администрации Олега Синегубова
Скриншот Telegram-канала главы областной администрации Олега Синегубова
Скриншот Telegram-канала главы областной администрации Олега Синегубова
Накануне вечером взрыв прогремел и на территории бывшего завода в Дарницком районе Киева. По последним данным, в результате происшествия четыре человека погибли. Причины инцидента устанавливают специалисты.
Вооруженные силы РФ начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября – спустя два дня после теракта на Крымском мосту, который, по оценке российских властей, организовали украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.
В ноябре прошлого года премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. А в декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
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