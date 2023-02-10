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Серия ударов по Харькову: что происходит

Серия ударов по Харькову: что происходит - РИА Новости Крым, 10.02.2023

Серия ударов по Харькову: что происходит

Взрывы прогремели в ночь на пятницу в Харькове, удар нанесен по объектам критической инфраструктуры. Об этом сообщил мэр Игорь Терехов. РИА Новости Крым, 10.02.2023

2023-02-10T09:23

2023-02-10T09:23

2023-02-10T09:24

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. Взрывы прогремели в ночь на пятницу в Харькове, удар нанесен по объектам критической инфраструктуры. Об этом сообщил мэр Игорь Терехов."В четыре утра серия ударов по Харькову. Целят по объектам критической инфраструктуры. Возможны перебои с электричеством, водо- и теплоснабжением. О жертвах и разрушениях информация пока уточняется", - написал в Telegram-канале Терехов.Глава областной администрации Олег Синегубов, в свою очередь, рассказал, что в Харькове произошло около 10 взрывов. По его данным, в некоторых районах города уже наблюдаются перебои с электроснабжением из-за "прилетов" по инфраструктурным объектам.Накануне вечером взрыв прогремел и на территории бывшего завода в Дарницком районе Киева. По последним данным, в результате происшествия четыре человека погибли. Причины инцидента устанавливают специалисты.Вооруженные силы РФ начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября – спустя два дня после теракта на Крымском мосту, который, по оценке российских властей, организовали украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.В ноябре прошлого года премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. А в декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.Читайте также на РИА Новости Крым:На Украине заявили о беспрецедентных повреждениях энергосистемы страныМощные взрывы в Киеве, Одессе и Харькове – обстановка в городах УкраиныВзрывы прогремели в Харькове: удар нанесен по промышленному объекту

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, харьков, происшествия, новости, общество