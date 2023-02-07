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В Минобороны назвали потери ВСУ за сутки - РИА Новости Крым, 07.02.2023
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В Минобороны назвали потери ВСУ за сутки
В Минобороны назвали потери ВСУ за сутки - РИА Новости Крым, 07.02.2023
В Минобороны назвали потери ВСУ за сутки
Украинская армия продолжает нести потери в живой силе и технике сразу на пяти направлениях фронта, сообщили в понедельник в Минобороны России. РИА Новости Крым, 07.02.2023
2023-02-07T16:24
2023-02-07T16:24
сво
министерство обороны рф
всу (вооруженные силы украины)
армия и флот
вооруженные силы россии
украина
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости Крым. Украинская армия продолжает нести потери в живой силе и технике сразу на пяти направлениях фронта, сообщили в понедельник в Минобороны России.Так, за минувшие сутки Вооруженные силы РФ уничтожили склад артиллерийских боеприпасов ВСУ и девять украинских беспилотников. Кроме того, сбито семь реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ураган", поражены 86 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 139 районах."На Купянском направлении ударами штурмовой и армейской авиации, огнем артиллерии "Западной" группировки войск нанесено поражение живой силе и технике подразделений 14 и 92 механизированных бригад ВСУ, - говорится в сводке. - Потери противника на данном направлении за сутки составили более 50 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля и гаубица Д-30".На Красно-Лиманском фронте нанесено поражение подразделениям механизированной, воздушно-десантной, десантно-штурмовой и аэромобильной бригад ВСУ. Уничтожено свыше 100 военнослужащих, три боевые бронированные машины и два автомобиля.На Донецком направлении в результате комплексного огневого поражения подразделений ВСУ, а также наступательных действий штурмовых отрядов "Южной" группировки войск за сутки уничтожено более 90 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, боевая машина РСЗО "Град" и гаубица "МСТА-Б".На Херсонском направлении за сутки уничтожено до 20 украинских военнослужащих, самоходная гаубица "Акация" и склад боеприпасов ВСУ. На Южно-Донецком и Запорожском направлениях российские артиллеристы разгромили живую силу и технику первой танковой и 72-й механизированной бригад ВСУ."В районах населенных пунктов Разлив, Доброволье и Новоэкономическое Донецкой Народной Республики поражены четыре склада боеприпасов ВСУ. Общие потери противника за сутки на данных направлениях составили более 80 украинских военнослужащих, один танк, две боевые бронированные машины и пять гаубиц", - добавили в ведомстве.По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, совокупные потери Вооруженных сил Украины за январь составили 6500 военнослужащих, более 340 танков и 26 самолетов. Российскими силами в результате наступательных действий освобождено семь населенных пунктов, в настоящее время успешно развивается боевые действия в районах Угледара и Артемовска.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 382 самолета, 206 вертолетов, 3036 беспилотников, 403 зенитных ракетных комплекса, 7771 танк и другие боевые бронированные машины, 1010 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4020 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 8282 единицы специальной военной автомобильной техники.Читайте также на РИА Новости Крым: Поставки наступательного вооружения Украине - Шойгу сделал заявлениеПушилин заявил об успехах в освобождении Северска и МарьинкиБуданов вместо Резникова: чего ждать от смены министра обороны Украины
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сво, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), армия и флот, вооруженные силы россии, украина, россия
В Минобороны назвали потери ВСУ за сутки

Минобороны: ВС РФ уничтожили более 340 боевиков ВСУ и шесть складов с боеприпасами

16:24 07.02.2023
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРабота гаубиц "Мста-Б" в южном секторе СВО
Работа гаубиц Мста-Б в южном секторе СВО - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости Крым. Украинская армия продолжает нести потери в живой силе и технике сразу на пяти направлениях фронта, сообщили в понедельник в Минобороны России.
Так, за минувшие сутки Вооруженные силы РФ уничтожили склад артиллерийских боеприпасов ВСУ и девять украинских беспилотников. Кроме того, сбито семь реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ураган", поражены 86 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 139 районах.
"На Купянском направлении ударами штурмовой и армейской авиации, огнем артиллерии "Западной" группировки войск нанесено поражение живой силе и технике подразделений 14 и 92 механизированных бригад ВСУ, - говорится в сводке. - Потери противника на данном направлении за сутки составили более 50 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля и гаубица Д-30".
На Красно-Лиманском фронте нанесено поражение подразделениям механизированной, воздушно-десантной, десантно-штурмовой и аэромобильной бригад ВСУ. Уничтожено свыше 100 военнослужащих, три боевые бронированные машины и два автомобиля.
На Донецком направлении в результате комплексного огневого поражения подразделений ВСУ, а также наступательных действий штурмовых отрядов "Южной" группировки войск за сутки уничтожено более 90 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, боевая машина РСЗО "Град" и гаубица "МСТА-Б".
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На Херсонском направлении за сутки уничтожено до 20 украинских военнослужащих, самоходная гаубица "Акация" и склад боеприпасов ВСУ. На Южно-Донецком и Запорожском направлениях российские артиллеристы разгромили живую силу и технику первой танковой и 72-й механизированной бригад ВСУ.
"В районах населенных пунктов Разлив, Доброволье и Новоэкономическое Донецкой Народной Республики поражены четыре склада боеприпасов ВСУ. Общие потери противника за сутки на данных направлениях составили более 80 украинских военнослужащих, один танк, две боевые бронированные машины и пять гаубиц", - добавили в ведомстве.
По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, совокупные потери Вооруженных сил Украины за январь составили 6500 военнослужащих, более 340 танков и 26 самолетов. Российскими силами в результате наступательных действий освобождено семь населенных пунктов, в настоящее время успешно развивается боевые действия в районах Угледара и Артемовска.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 382 самолета, 206 вертолетов, 3036 беспилотников, 403 зенитных ракетных комплекса, 7771 танк и другие боевые бронированные машины, 1010 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4020 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 8282 единицы специальной военной автомобильной техники.
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