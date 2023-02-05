В Крым идет настоящая зима с морозами и метелями - ФОБОС
ФОБОС: в Крыму на неделе похолодает до -8 градусов и ожидаются метели
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСнегопад в Симферополе
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев - РИА Новости Крым. Морозы, снегопады и метели накроют Крым на следующей неделе. Столбики термометров будут опускаться до 8 градусов мороза, рассказал ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец в эфире радио "Спутник в Крыму".
"На следующей неделе зима продолжит наступать. В понедельник начнется очередное холодное вторжение. Повсеместно осадки в виде снега, метели, северо-восточный ветер 7-12 м/с, порывами до штормовых отметок 15-20 м/с. Температура ночью -3…+2, днем столбики термометров будут колебаться от -2 до +3", - сообщил он.
Во вторник погода ухудшится. Ожидаются снегопады, северный ветер в порывах до 15 м/с и метели.
"Ночью температуры оторвутся от нулевой отметки и уйдут в отрицательные значения, ожидается -1…-6. Днем столбики термометров покажут -4…+1 градус", - рассказал Тишковец.
Остаточное влияние циклона сохранится и в среду. Осадки начнут постепенно ослабевать, но будет холодно. В ночные часы ожидается -3…-8, днем около 0. В результате снегопадов снежный покров, например, в Симферополе повысится до 14-15 см, в горах – больше.
"А начиная с четверга инициативу перехватит антициклон и погода возьмет курс на улучшение. Ночью холодно -3…-8, днем -2….+3. Пятница, суббота и воскресенье пройдут под влиянием высокого атмосферного давления, будет солнечно и осадки маловероятны. Температура медленно начнет повышаться. Ночью -2….-7, днем 0…+5. А в воскресенье даже до +1…6 градусов", - заключил он.
Ранее в Крыму объявили трехдневное штормовое предупреждение. По прогнозам синоптиков, 5-7 февраля ожидается снег, местами сильные осадки, метель, гололедица. Усиление северо-восточного ветра 15-20 м/с, а 6-7 февраля порывы будут достигать 25-30 м/с.
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