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В Крым идет настоящая зима с морозами и метелями - ФОБОС

В Крым идет настоящая зима с морозами и метелями - ФОБОС - РИА Новости Крым, 05.02.2023

В Крым идет настоящая зима с морозами и метелями - ФОБОС

Морозы, снегопады и метели накроют Крым на следующей неделе. Столбики термометров будут опускаться до 8 градусов мороза, рассказал ведущий специалист центра... РИА Новости Крым, 05.02.2023

2023-02-05T18:48

2023-02-05T18:48

2023-02-05T18:48

радио "спутник в крыму"

крым

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евгений тишковец

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев - РИА Новости Крым. Морозы, снегопады и метели накроют Крым на следующей неделе. Столбики термометров будут опускаться до 8 градусов мороза, рассказал ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец в эфире радио "Спутник в Крыму".Во вторник погода ухудшится. Ожидаются снегопады, северный ветер в порывах до 15 м/с и метели."Ночью температуры оторвутся от нулевой отметки и уйдут в отрицательные значения, ожидается -1…-6. Днем столбики термометров покажут -4…+1 градус", - рассказал Тишковец.Остаточное влияние циклона сохранится и в среду. Осадки начнут постепенно ослабевать, но будет холодно. В ночные часы ожидается -3…-8, днем около 0. В результате снегопадов снежный покров, например, в Симферополе повысится до 14-15 см, в горах – больше.Ранее в Крыму объявили трехдневное штормовое предупреждение. По прогнозам синоптиков, 5-7 февраля ожидается снег, местами сильные осадки, метель, гололедица. Усиление северо-восточного ветра 15-20 м/с, а 6-7 февраля порывы будут достигать 25-30 м/с.Читайте также на РИА Новости Крым:Снежная буря обрушилась на Крым: дороги "сковали" 10-балльные пробкиДорогу на Ай-Петри закрыли из-за непогодыНа Крым обрушится снегопад

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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