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Шесть автомобилей застряли в снегу под Алуштой
Шесть автомобилей застряли в снегу под Алуштой - РИА Новости Крым, 04.02.2023
Шесть автомобилей застряли в снегу под Алуштой
Шесть автомобилей с пассажирами застряли в снегу на автодороге под Алуштой. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС. РИА Новости Крым, 04.02.2023
2023-02-04T16:34
2023-02-04T16:34
2023-02-04T16:34
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым. Шесть автомобилей с пассажирами застряли в снегу на автодороге под Алуштой. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.Инцидент произошел накануне на Судакском шоссе. На помощь автомобилистам оперативно выехала дежурная смена аварийно-спасательного отряда "Крым-Спас".Спасатели эвакуировали пострадавших на аварийно-спасательном автомобиле в Алушту. В медицинской помощи они не нуждались.В Крыму в эти дни действует штормовое предупреждение. По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие дни на полуострове ожидается мокрый снег, местами сильный, метель, гололедица. Усиление северо-восточного ветра 15-20 м/с, а 6-7 февраля порывы 25-30 м/с.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым накроет трехдневный шторм – МЧССнежная буря обрушилась на Крым: дороги "сковали" 10-балльные пробкиФевральский привет: в Крыму на выходных будет морозно и снежно=
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РИА Новости Крым
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Шесть автомобилей застряли в снегу под Алуштой
МЧС Крыма: шесть автомобилей с пассажирами застряли в снегу под Алуштой
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым. Шесть автомобилей с пассажирами застряли в снегу на автодороге под Алуштой. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.
Инцидент произошел накануне на Судакском шоссе. На помощь автомобилистам оперативно выехала дежурная смена аварийно-спасательного отряда "Крым-Спас".
"Поступило сообщение о том, что в снежном покрове застряли 6 автомобилей. По прибытии стало известно, что 5 автомобилей разъехались самостоятельно, а водитель легкового автомобиля "ЗАЗ" не может выехать самостоятельно на подъем из-за гололедицы и летней резины. В транспортном средстве находились трое взрослых и несовершеннолетний", - проинформировали в ведомстве.
Спасатели эвакуировали пострадавших на аварийно-спасательном автомобиле в Алушту. В медицинской помощи они не нуждались.
В Крыму в эти дни действует штормовое предупреждение. По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие дни на полуострове ожидается мокрый снег, местами сильный, метель, гололедица. Усиление северо-восточного ветра 15-20 м/с, а 6-7 февраля порывы 25-30 м/с.
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