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Шесть автомобилей застряли в снегу под Алуштой

Шесть автомобилей застряли в снегу под Алуштой - РИА Новости Крым, 04.02.2023

Шесть автомобилей застряли в снегу под Алуштой

Шесть автомобилей с пассажирами застряли в снегу на автодороге под Алуштой. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС. РИА Новости Крым, 04.02.2023

2023-02-04T16:34

2023-02-04T16:34

2023-02-04T16:34

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым. Шесть автомобилей с пассажирами застряли в снегу на автодороге под Алуштой. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.Инцидент произошел накануне на Судакском шоссе. На помощь автомобилистам оперативно выехала дежурная смена аварийно-спасательного отряда "Крым-Спас".Спасатели эвакуировали пострадавших на аварийно-спасательном автомобиле в Алушту. В медицинской помощи они не нуждались.В Крыму в эти дни действует штормовое предупреждение. По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие дни на полуострове ожидается мокрый снег, местами сильный, метель, гололедица. Усиление северо-восточного ветра 15-20 м/с, а 6-7 февраля порывы 25-30 м/с.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым накроет трехдневный шторм – МЧССнежная буря обрушилась на Крым: дороги "сковали" 10-балльные пробкиФевральский привет: в Крыму на выходных будет морозно и снежно=

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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