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Лизинговая компания РНКБ лидирует в Крыму по числу сделок в 2022 году
Лизинговая компания РНКБ лидирует в Крыму по числу сделок в 2022 году - РИА Новости Крым, 03.02.2023
Лизинговая компания РНКБ лидирует в Крыму по числу сделок в 2022 году
Лизинговая компания РНКБ по итогам 2022 года заняла первое место по количеству клиентов и заключенных договоров среди лизинговых компаний, зарегистрированных в... РИА Новости Крым, 03.02.2023
2023-02-03T12:18
2023-02-03T12:18
2023-02-03T12:18
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости Крым. Лизинговая компания РНКБ по итогам 2022 года заняла первое место по количеству клиентов и заключенных договоров среди лизинговых компаний, зарегистрированных в Крыму и Севастополе, сообщает компания со ссылкой на данные ЕФРСФДЮЛ.Как отметили в компании, на рост объема финансирования повлияло, в том числе, снижение ставок по лизингу для коммерческого и легкового транспорта и прочего оборудования. В рамках поддержки бизнеса компания также участвует в реализации госпрограмм субсидирования сельскохозяйственной, спецтехники и оборудования.РНКБ выдал в 2022 году более 500 млн руб. кредитов на строительство жилья >>"Мы предлагаем широкий спектр услуг и подбираем индивидуальные условия лизинга под каждого клиента для максимальной выгоды и комфорта. Это позволяет существенно наращивать объемы производства российских компаний и тем самым ускоряет процессы импортозамещения", - приводится в сообщении комментарий вице-президента – директора департамента корпоративного бизнеса РНКБ Сергея Билецкого.РНКБ выдал 30 млн рублей льготных кредитов на газификацию домов в Крыму >>
https://crimea.ria.ru/20230202/klienty-rnkb-v-yanvare-sovershili-307-tysyach-operatsiy-po-virtualnym-kartam-1126726405.html
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рнкб (пао), крым, новости, новости крыма, общество, экономика
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости Крым. Лизинговая компания РНКБ по итогам 2022 года заняла первое место по количеству клиентов и заключенных договоров среди лизинговых компаний, зарегистрированных в Крыму и Севастополе, сообщает компания со ссылкой на данные ЕФРСФДЮЛ.
"В 2022 году Лизинговая компания РНКБ заключила договора купли-продажи на общую сумму более 3 миллиардов рублей. Этот показатель более, чем в 2 раза превысил аналогичный показатель 2021 года. Основными сферами финансирования стали строительная отрасль, а также отрасль сельского хозяйства", - говорится в сообщении.
Как отметили в компании, на рост объема финансирования повлияло, в том числе, снижение ставок по лизингу для коммерческого и легкового транспорта и прочего оборудования. В рамках поддержки бизнеса компания также участвует в реализации госпрограмм субсидирования сельскохозяйственной, спецтехники и оборудования.
"Мы предлагаем широкий спектр услуг и подбираем индивидуальные условия лизинга под каждого клиента для максимальной выгоды и комфорта. Это позволяет существенно наращивать объемы производства российских компаний и тем самым ускоряет процессы импортозамещения", - приводится в сообщении комментарий вице-президента – директора департамента корпоративного бизнеса РНКБ Сергея Билецкого.