https://crimea.ria.ru/20230203/lizingovaya-kompaniya-rnkb-lidiruet-v-krymu-po-chislu-sdelok-v-2022-godu-1126759901.html

Лизинговая компания РНКБ лидирует в Крыму по числу сделок в 2022 году

Лизинговая компания РНКБ лидирует в Крыму по числу сделок в 2022 году - РИА Новости Крым, 03.02.2023

Лизинговая компания РНКБ лидирует в Крыму по числу сделок в 2022 году

Лизинговая компания РНКБ по итогам 2022 года заняла первое место по количеству клиентов и заключенных договоров среди лизинговых компаний, зарегистрированных в... РИА Новости Крым, 03.02.2023

2023-02-03T12:18

2023-02-03T12:18

2023-02-03T12:18

рнкб (пао)

крым

новости

новости крыма

общество

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/07/04/1119762535_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_a55e7a5aa2abeb28ef8d692ff7ea517c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости Крым. Лизинговая компания РНКБ по итогам 2022 года заняла первое место по количеству клиентов и заключенных договоров среди лизинговых компаний, зарегистрированных в Крыму и Севастополе, сообщает компания со ссылкой на данные ЕФРСФДЮЛ.Как отметили в компании, на рост объема финансирования повлияло, в том числе, снижение ставок по лизингу для коммерческого и легкового транспорта и прочего оборудования. В рамках поддержки бизнеса компания также участвует в реализации госпрограмм субсидирования сельскохозяйственной, спецтехники и оборудования.РНКБ выдал в 2022 году более 500 млн руб. кредитов на строительство жилья >>"Мы предлагаем широкий спектр услуг и подбираем индивидуальные условия лизинга под каждого клиента для максимальной выгоды и комфорта. Это позволяет существенно наращивать объемы производства российских компаний и тем самым ускоряет процессы импортозамещения", - приводится в сообщении комментарий вице-президента – директора департамента корпоративного бизнеса РНКБ Сергея Билецкого.РНКБ выдал 30 млн рублей льготных кредитов на газификацию домов в Крыму >>

https://crimea.ria.ru/20230202/klienty-rnkb-v-yanvare-sovershili-307-tysyach-operatsiy-po-virtualnym-kartam-1126726405.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рнкб (пао), крым, новости, новости крыма, общество, экономика