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РНКБ выдал в 2022 году более 500 млн руб. кредитов на строительство жилья

РНКБ выдал в 2022 году более 500 млн руб. кредитов на строительство жилья - РИА Новости Крым, 26.01.2023

РНКБ выдал в 2022 году более 500 млн руб. кредитов на строительство жилья

РНКБ Банк (ПАО) в 2022 году выдал ипотечные кредиты на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) на общую сумму 526 миллионов рублей, сообщает банк. РИА Новости Крым, 26.01.2023

2023-01-26T15:17

2023-01-26T15:17

2023-01-26T15:17

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СИМФЕРПОЛЬ, 26 янв – РИА Новости Крым. РНКБ Банк (ПАО) в 2022 году выдал ипотечные кредиты на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) на общую сумму 526 миллионов рублей, сообщает банк.Средний чек кредита на ИЖС составил 4,3 миллиона рублей. Чаще всего заемщики оформляли кредиты на строительство домов в Симферопольском районе площадью от 80 до 100 квадратных метров.Как отметили в банке, около 80% кредитов на ИЖС выдаются в рамках государственных программ льготного кредитования по сниженным процентным ставкам – "Господдержка", "Семейная ипотека", "Сельская ипотека". Также около 20% таких кредитов выдаются с использованием материнского капитала.

https://crimea.ria.ru/20221216/rnkb-vydal-30-mln-rubley-lgotnykh-kreditov-na-gazifikatsiyu-domov-v-krymu-1125940554.html

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2023

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рнкб (пао), общество, экономика, крым, жилье