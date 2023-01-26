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РНКБ выдал в 2022 году более 500 млн руб. кредитов на строительство жилья - РИА Новости Крым, 26.01.2023
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РНКБ выдал в 2022 году более 500 млн руб. кредитов на строительство жилья
РНКБ выдал в 2022 году более 500 млн руб. кредитов на строительство жилья - РИА Новости Крым, 26.01.2023
РНКБ выдал в 2022 году более 500 млн руб. кредитов на строительство жилья
РНКБ Банк (ПАО) в 2022 году выдал ипотечные кредиты на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) на общую сумму 526 миллионов рублей, сообщает банк. РИА Новости Крым, 26.01.2023
2023-01-26T15:17
2023-01-26T15:17
рнкб (пао)
общество
экономика
крым
жилье
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СИМФЕРПОЛЬ, 26 янв – РИА Новости Крым. РНКБ Банк (ПАО) в 2022 году выдал ипотечные кредиты на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) на общую сумму 526 миллионов рублей, сообщает банк.Средний чек кредита на ИЖС составил 4,3 миллиона рублей. Чаще всего заемщики оформляли кредиты на строительство домов в Симферопольском районе площадью от 80 до 100 квадратных метров.Как отметили в банке, около 80% кредитов на ИЖС выдаются в рамках государственных программ льготного кредитования по сниженным процентным ставкам – "Господдержка", "Семейная ипотека", "Сельская ипотека". Также около 20% таких кредитов выдаются с использованием материнского капитала.
https://crimea.ria.ru/20221216/rnkb-vydal-30-mln-rubley-lgotnykh-kreditov-na-gazifikatsiyu-domov-v-krymu-1125940554.html
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рнкб (пао), общество, экономика, крым, жилье
РНКБ выдал в 2022 году более 500 млн руб. кредитов на строительство жилья

РНКБ выдал в 2022 году более 500 млн руб. кредитов на строительство частного жилья

15:17 26.01.2023
 
© РИА Новости . Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкСтроительство коттеджей
Строительство коттеджей - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
© РИА Новости . Руслан Кривобок
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СИМФЕРПОЛЬ, 26 янв – РИА Новости Крым. РНКБ Банк (ПАО) в 2022 году выдал ипотечные кредиты на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) на общую сумму 526 миллионов рублей, сообщает банк.
Средний чек кредита на ИЖС составил 4,3 миллиона рублей. Чаще всего заемщики оформляли кредиты на строительство домов в Симферопольском районе площадью от 80 до 100 квадратных метров.
Газорегуляторный пункт - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
16 декабря 2022, 15:35
РНКБ выдал 30 млн рублей льготных кредитов на газификацию домов в Крыму
Как отметили в банке, около 80% кредитов на ИЖС выдаются в рамках государственных программ льготного кредитования по сниженным процентным ставкам – "Господдержка", "Семейная ипотека", "Сельская ипотека". Также около 20% таких кредитов выдаются с использованием материнского капитала.
 
РНКБ (ПАО)ОбществоЭкономикаКрымЖилье
 
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