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Младенческая смертность в России достигла исторического минимума - РИА Новости Крым, 02.02.2023
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Младенческая смертность в России достигла исторического минимума
Младенческая смертность в России достигла исторического минимума - РИА Новости Крым, 02.02.2023
Младенческая смертность в России достигла исторического минимума
Младенческая смертность в России достигла минимальных за всю историю показателей. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в рамках... РИА Новости Крым, 02.02.2023
2023-02-02T21:51
2023-02-02T21:51
здравоохранение в россии
россия
михаил мурашко
дети
здоровье
общество
младенческая смертность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. Младенческая смертность в России достигла минимальных за всю историю показателей. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в рамках "правительственного часа" в Совете Федерации.По словам Мурашко, ни пандемия, ни новые вызовы не смогли переломить устойчивый тренд на снижение младенческой смертности в стране.Он отметил, что такие показатели свидетельствуют о том, что уровень оказания медицинской помощи сельскому населению почти достиг показателей по городам.Министр также отметил необходимость развивать сельское здравоохранение, в частности, обратить внимание на оказание помощи будущим мамам. Постановка на учет, ведение беременности и последующие роды в учреждениях третьего уровня должны быть доступны для каждой женщины, подчеркнул он.Читайте также на РИА Новости Крым: Где в Крыму делают расширенный скрининг новорожденнымВыходили малыша весом 400 граммов: юбилей Перинатального центра в КрымуГде новорожденные получают экстренную помощь медиков в Крыму – неонатолог
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здравоохранение в россии, россия, михаил мурашко, дети, здоровье, общество, младенческая смертность
Младенческая смертность в России достигла исторического минимума

Мурашко: младенческая смертность в России достигла минимальных за всю историю показателей

21:51 02.02.2023
 
© Fotolia/ haveseenНоворожденный
Новорожденный
© Fotolia/ haveseen
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. Младенческая смертность в России достигла минимальных за всю историю показателей. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в рамках "правительственного часа" в Совете Федерации.
По словам Мурашко, ни пандемия, ни новые вызовы не смогли переломить устойчивый тренд на снижение младенческой смертности в стране.
"Сегодня мы имеем исторический минимум в Российской Федерации, один из низких показателей младенческой смертности в мире — 4,3 промилле. Более того, сегодня эти показатели имеют минимальный за всю историю России разрыв между городом и селом", - цитирует Мурашко пресс-служба Минздрава РФ.
Он отметил, что такие показатели свидетельствуют о том, что уровень оказания медицинской помощи сельскому населению почти достиг показателей по городам.
Министр также отметил необходимость развивать сельское здравоохранение, в частности, обратить внимание на оказание помощи будущим мамам. Постановка на учет, ведение беременности и последующие роды в учреждениях третьего уровня должны быть доступны для каждой женщины, подчеркнул он.
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Здравоохранение в РоссииРоссияМихаил МурашкодетиЗдоровьеОбществоМладенческая смертность
 
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