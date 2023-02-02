https://crimea.ria.ru/20230202/mladencheskaya-smertnost-v-rossii-dostigla-istoricheskogo-minimuma-1126747759.html

Младенческая смертность в России достигла исторического минимума

Младенческая смертность в России достигла исторического минимума - РИА Новости Крым, 02.02.2023

Младенческая смертность в России достигла исторического минимума

Младенческая смертность в России достигла минимальных за всю историю показателей. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в рамках... РИА Новости Крым, 02.02.2023

2023-02-02T21:51

2023-02-02T21:51

2023-02-02T21:51

здравоохранение в россии

россия

михаил мурашко

дети

здоровье

общество

младенческая смертность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. Младенческая смертность в России достигла минимальных за всю историю показателей. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в рамках "правительственного часа" в Совете Федерации.По словам Мурашко, ни пандемия, ни новые вызовы не смогли переломить устойчивый тренд на снижение младенческой смертности в стране.Он отметил, что такие показатели свидетельствуют о том, что уровень оказания медицинской помощи сельскому населению почти достиг показателей по городам.Министр также отметил необходимость развивать сельское здравоохранение, в частности, обратить внимание на оказание помощи будущим мамам. Постановка на учет, ведение беременности и последующие роды в учреждениях третьего уровня должны быть доступны для каждой женщины, подчеркнул он.Читайте также на РИА Новости Крым: Где в Крыму делают расширенный скрининг новорожденнымВыходили малыша весом 400 граммов: юбилей Перинатального центра в КрымуГде новорожденные получают экстренную помощь медиков в Крыму – неонатолог

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здравоохранение в россии, россия, михаил мурашко, дети, здоровье, общество, младенческая смертность