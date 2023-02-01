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Решительность и импровизация: астролог назвал лейтмотив февраля
Решительность и импровизация: астролог назвал лейтмотив февраля - РИА Новости Крым, 01.02.2023
Решительность и импровизация: астролог назвал лейтмотив февраля
Звездная карта разделит февраль надвое - первая декада месяца пройдет под знаком размышлений, лейтмотивом остальной его части станут решительность и... РИА Новости Крым, 01.02.2023
2023-02-01T07:59
2023-02-01T07:59
2023-02-01T10:06
радио "спутник в крыму"
астропрогноз
михаил бородачев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев – РИА Новости Крым. Звездная карта разделит февраль надвое - первая декада месяца пройдет под знаком размышлений, лейтмотивом остальной его части станут решительность и импровизация. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ректор Русской астрологической школы Михаил Бородачев.Два главных периодаПо его словам, в целом период сложный. Это время критических перемен, штормовых событий, когда нужно быть готовыми к любым неожиданностям. В этой связи следует мобилизовать весь внутренний потенциал. Это актуально как на государственном уровне, так и в личной жизни каждого человека - дома, на работе и в сердечных делах.Политический прогнозГоворя о глобальной мировой повестке, подчеркивает: "Юпитер находится в Овне, в кармическая чаша - в Скорпионе. Оба знака воинственные. И вот мы видим наращивание сил для "генерального сражения". Оно уже идет, но главная его часть будет разыграна немного позже. В конце февраля Солнце пойдет по Рыбам, к тому же 20 числа будет новолуние – после этого можно ожидать развертывания крупных событий. Без жертв, к сожалению, не обойдется".Знаки зодиакаТельцы в феврале выбирают путь на ближайшее десятилетие. Вариантов будет много, "к звездам" придется пробиваться "через тернии". Но если проявить внимательность и рассудительность, велики шансы на яркое светлое будущее.Скорпион - знак любовных приключений. Могут проявиться бывшие симпатии и разрушить текущие отношения. Лучше не бередить прошлого, проявить сдержанность и постараться сохранить то, что есть.Близнецами сейчас управляет воинственный и целеустремленный Марс. Время новых решений и инициатив в личной жизни и работе. Сил на их реализацию будет достаточно.Стрельцам придется утверждаться в своих позициях. Те, кто не сможет "удержать штурвал", вынуждены будут сдать лидерство. Потребуются усилия.Ракам важно позаботится о благополучии семьи и укреплении личных позиций. Время делать запасы и укреплять тылы.Козерогам звезды дают карт-бланш. Люди этого знака - хорошие работники, но не следует забывать и о семье. Нужно успеть везде, чтобы сохранить баланс.Для Львов наступают не лучшие времена. Период интриг. Нужно включить интуицию. Это поможет правильно решить все вопросы.Водолей должен мобилизовать все силы и мысли. Необходимо максимально рационально подходить к решению всех задач. Нельзя пускаться в авантюры.Рыбы должны навести порядок в духовных сферах, проанализировать свои переживания и "упрочить чувства через деяния". Хорошо заняться творчеством.Девам звезды советуют перестать витать в облаках, проявить рационализм. Это поможет избежать неприятностей.Овны в феврале будут обладать большой энергией, смогут занимать главенствующие роли и задавать тренды.Весы окажутся под влиянием ситуации. Очень важно анализировать все события, чтобы сделать правильный выбор.Читайте также на РИА Новости Крым:Время загадок: астролог пообещал год непредсказуемых событийЭкстрасенс предрек конец конфликта на Украине и новые вирусыКрымский астроном-любитель открыл новый квазиспутник Земли
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астропрогноз, михаил бородачев, крым, общество, астрология, россия, в мире, мнения
Решительность и импровизация: астролог назвал лейтмотив февраля
Астролог Бородачев назвал февраль временем инициатив и решительных действий
07:59 01.02.2023 (обновлено: 10:06 01.02.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев – РИА Новости Крым. Звездная карта разделит февраль надвое - первая декада месяца пройдет под знаком размышлений, лейтмотивом остальной его части станут решительность и импровизация. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ректор Русской астрологической школы Михаил Бородачев.
Два главных периода
"Февраль можно разделить на две половины. Первая – до 12 февраля, когда определенные планетарные взаимодействия заставят нас оглядываться назад, подводить итоги, размышлять и исправлять ошибки на работе и в личной жизни. Во второй половине месяца наступит прояснение. На людей будут влиять активные энергии. Захочется не размышлять, а решительно действовать. Хорошее время импровизировать", – говорит астролог.
По его словам, в целом период сложный. Это время критических перемен, штормовых событий, когда нужно быть готовыми к любым неожиданностям. В этой связи следует мобилизовать весь внутренний потенциал. Это актуально как на государственном уровне, так и в личной жизни каждого человека - дома, на работе и в сердечных делах.
Политический прогноз
"В феврале для Крыма пока все тихо. По крайней мере, не будет хуже, чем сейчас", – обещает Бородачев, при этом абсолютного спокойствия не прогнозирует еще в течение трех лет, пока Уран "проходит по Тельцу".
Говоря о глобальной мировой повестке, подчеркивает: "Юпитер находится в Овне, в кармическая чаша - в Скорпионе. Оба знака воинственные. И вот мы видим наращивание сил для "генерального сражения". Оно уже идет, но главная его часть будет разыграна немного позже. В конце февраля Солнце пойдет по Рыбам, к тому же 20 числа будет новолуние – после этого можно ожидать развертывания крупных событий. Без жертв, к сожалению, не обойдется".
Знаки зодиака
Тельцы в феврале выбирают путь на ближайшее десятилетие. Вариантов будет много, "к звездам" придется пробиваться "через тернии". Но если проявить внимательность и рассудительность, велики шансы на яркое светлое будущее.
Скорпион - знак любовных приключений. Могут проявиться бывшие симпатии и разрушить текущие отношения. Лучше не бередить прошлого, проявить сдержанность и постараться сохранить то, что есть.
Близнецами сейчас управляет воинственный и целеустремленный Марс. Время новых решений и инициатив в личной жизни и работе. Сил на их реализацию будет достаточно.
Стрельцам придется утверждаться в своих позициях. Те, кто не сможет "удержать штурвал", вынуждены будут сдать лидерство. Потребуются усилия.
Ракам важно позаботится о благополучии семьи и укреплении личных позиций. Время делать запасы и укреплять тылы.
Козерогам звезды дают карт-бланш. Люди этого знака - хорошие работники, но не следует забывать и о семье. Нужно успеть везде, чтобы сохранить баланс.
Для Львов наступают не лучшие времена. Период интриг. Нужно включить интуицию. Это поможет правильно решить все вопросы.
Водолей должен мобилизовать все силы и мысли. Необходимо максимально рационально подходить к решению всех задач. Нельзя пускаться в авантюры.
Рыбы должны навести порядок в духовных сферах, проанализировать свои переживания и "упрочить чувства через деяния". Хорошо заняться творчеством.
Девам звезды советуют перестать витать в облаках, проявить рационализм. Это поможет избежать неприятностей.
Овны в феврале будут обладать большой энергией, смогут занимать главенствующие роли и задавать тренды.
Весы окажутся под влиянием ситуации. Очень важно анализировать все события, чтобы сделать правильный выбор.
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