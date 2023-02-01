https://crimea.ria.ru/20230201/reshitelnost-i-improvizatsiya-astrolog-nazval-leytmotiv-fevralya-1126697551.html

Решительность и импровизация: астролог назвал лейтмотив февраля

Решительность и импровизация: астролог назвал лейтмотив февраля - РИА Новости Крым, 01.02.2023

Решительность и импровизация: астролог назвал лейтмотив февраля

Звездная карта разделит февраль надвое - первая декада месяца пройдет под знаком размышлений, лейтмотивом остальной его части станут решительность и... РИА Новости Крым, 01.02.2023

2023-02-01T07:59

2023-02-01T07:59

2023-02-01T10:06

радио "спутник в крыму"

астропрогноз

михаил бородачев

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мнения

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев – РИА Новости Крым. Звездная карта разделит февраль надвое - первая декада месяца пройдет под знаком размышлений, лейтмотивом остальной его части станут решительность и импровизация. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ректор Русской астрологической школы Михаил Бородачев.Два главных периодаПо его словам, в целом период сложный. Это время критических перемен, штормовых событий, когда нужно быть готовыми к любым неожиданностям. В этой связи следует мобилизовать весь внутренний потенциал. Это актуально как на государственном уровне, так и в личной жизни каждого человека - дома, на работе и в сердечных делах.Политический прогнозГоворя о глобальной мировой повестке, подчеркивает: "Юпитер находится в Овне, в кармическая чаша - в Скорпионе. Оба знака воинственные. И вот мы видим наращивание сил для "генерального сражения". Оно уже идет, но главная его часть будет разыграна немного позже. В конце февраля Солнце пойдет по Рыбам, к тому же 20 числа будет новолуние – после этого можно ожидать развертывания крупных событий. Без жертв, к сожалению, не обойдется".Знаки зодиакаТельцы в феврале выбирают путь на ближайшее десятилетие. Вариантов будет много, "к звездам" придется пробиваться "через тернии". Но если проявить внимательность и рассудительность, велики шансы на яркое светлое будущее.Скорпион - знак любовных приключений. Могут проявиться бывшие симпатии и разрушить текущие отношения. Лучше не бередить прошлого, проявить сдержанность и постараться сохранить то, что есть.Близнецами сейчас управляет воинственный и целеустремленный Марс. Время новых решений и инициатив в личной жизни и работе. Сил на их реализацию будет достаточно.Стрельцам придется утверждаться в своих позициях. Те, кто не сможет "удержать штурвал", вынуждены будут сдать лидерство. Потребуются усилия.Ракам важно позаботится о благополучии семьи и укреплении личных позиций. Время делать запасы и укреплять тылы.Козерогам звезды дают карт-бланш. Люди этого знака - хорошие работники, но не следует забывать и о семье. Нужно успеть везде, чтобы сохранить баланс.Для Львов наступают не лучшие времена. Период интриг. Нужно включить интуицию. Это поможет правильно решить все вопросы.Водолей должен мобилизовать все силы и мысли. Необходимо максимально рационально подходить к решению всех задач. Нельзя пускаться в авантюры.Рыбы должны навести порядок в духовных сферах, проанализировать свои переживания и "упрочить чувства через деяния". Хорошо заняться творчеством.Девам звезды советуют перестать витать в облаках, проявить рационализм. Это поможет избежать неприятностей.Овны в феврале будут обладать большой энергией, смогут занимать главенствующие роли и задавать тренды.Весы окажутся под влиянием ситуации. Очень важно анализировать все события, чтобы сделать правильный выбор.Читайте также на РИА Новости Крым:Время загадок: астролог пообещал год непредсказуемых событийЭкстрасенс предрек конец конфликта на Украине и новые вирусыКрымский астроном-любитель открыл новый квазиспутник Земли

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астропрогноз, михаил бородачев, крым, общество, астрология, россия, в мире, мнения