Рейтинг@Mail.ru
Хроники спецоперации: армия России сбила украинский Ми-8 и ракеты HIMARS - РИА Новости Крым, 31.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230131/khroniki-spetsoperatsii-armiya-rossii-sbila-ukrainskiy-mi-8-i-rakety-himars-1126691743.html
Хроники спецоперации: армия России сбила украинский Ми-8 и ракеты HIMARS
Хроники спецоперации: армия России сбила украинский Ми-8 и ракеты HIMARS - РИА Новости Крым, 31.01.2023
Хроники спецоперации: армия России сбила украинский Ми-8 и ракеты HIMARS
За сутки в ходе проведения специальной военной операции Вооруженные силы Украины потеряли более 145 военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 31.01.2023
2023-01-31T15:57
2023-01-31T15:57
сво
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
министерство обороны рф
украина
донецкая народная республика (днр)
луганская народная республика (лнр)
харьковская область
херсонская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/01/07/1126290121_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_165d494fad993caa90a16e13c1242584.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв – РИА Новости Крым. За сутки в ходе проведения специальной военной операции Вооруженные силы Украины потеряли более 145 военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны России.Ударами российской армии поражены 84 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 126 районах. Кроме того, сбит вертолет Ми-8, уничтожено пять беспилотников, перехвачено три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.На Купянском направлении огнем артиллерии поражена живая сила и техника подразделений 114 и 103 бригад терробороны в районах населенных пунктов Масютовка и Табаевка Харьковской области. ВСУ потеряли до 45 украинских военнослужащих, один танк, четыре боевые бронированные машины, автомобиль, а также гаубицу Д-20."На Красно-Лиманском направлении огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск "Центр" нанесено поражение подразделениям 25 воздушно-десантной и 95 десантно-штурмовой бригад ВСУ в районе населенного пункта Ямполовка Донецкой Народной Республики, а также Серебрянского лесничества. Уничтожено более 60 украинских военнослужащих и четыре боевые бронированные машины", - говорится в сводке.На Южно-Донецком фронте потери ВСУ составили 40 военнослужащих, один танк, две боевые бронированные машины и два пикапа. Кроме того, в районах Угледара и Катериновки Донецкой Народной Республики уничтожены два склада с артиллерийскими боеприпасами ВСУ. На Херсонском направлении уничтожены две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", а также два склада с боеприпасами ВСУ в районах населенных пунктов Михайловка и Змиевка Херсонской области.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожен 381 самолет, 206 вертолетов, 2 987 беспилотных летательных аппаратов, 402 зенитных ракетных комплекса, 7 691 танк и другие боевые бронированные машины, 997 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3 970 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 8 229 единиц специальной военной автомобильной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские войска освободили Благодатное в ДонбассеНаши бойцы жаждут "познакомиться" с западными танками – экспертАрмия России при наступлении заняла новые рубежи под Угледаром
https://crimea.ria.ru/20230129/chetyre-cheloveka-pogibli-v-rezultate-obstrela-mosta-pod-melitopolem-1126656272.html
украина
донецкая народная республика (днр)
луганская народная республика (лнр)
харьковская область
херсонская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/01/07/1126290121_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4be8af461d343fbbaa2df6b61d66be68.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сво, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, министерство обороны рф, украина, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), харьковская область, херсонская область
Хроники спецоперации: армия России сбила украинский Ми-8 и ракеты HIMARS

Минобороны: за сутки ВСУ потеряли более 145 военных и склады с боеприпасами

15:57 31.01.2023
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота противовоздушной обороны России на Запорожском направлении
Работа противовоздушной обороны России на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв – РИА Новости Крым. За сутки в ходе проведения специальной военной операции Вооруженные силы Украины потеряли более 145 военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны России.
Ударами российской армии поражены 84 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 126 районах. Кроме того, сбит вертолет Ми-8, уничтожено пять беспилотников, перехвачено три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.
На Купянском направлении огнем артиллерии поражена живая сила и техника подразделений 114 и 103 бригад терробороны в районах населенных пунктов Масютовка и Табаевка Харьковской области. ВСУ потеряли до 45 украинских военнослужащих, один танк, четыре боевые бронированные машины, автомобиль, а также гаубицу Д-20.
Врио главы Запорожской области Евгений Балицкий
29 января, 19:01
Четыре человека погибли в результате обстрела моста под Мелитополем
"На Красно-Лиманском направлении огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск "Центр" нанесено поражение подразделениям 25 воздушно-десантной и 95 десантно-штурмовой бригад ВСУ в районе населенного пункта Ямполовка Донецкой Народной Республики, а также Серебрянского лесничества. Уничтожено более 60 украинских военнослужащих и четыре боевые бронированные машины", - говорится в сводке.
На Южно-Донецком фронте потери ВСУ составили 40 военнослужащих, один танк, две боевые бронированные машины и два пикапа. Кроме того, в районах Угледара и Катериновки Донецкой Народной Республики уничтожены два склада с артиллерийскими боеприпасами ВСУ.
На Херсонском направлении уничтожены две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", а также два склада с боеприпасами ВСУ в районах населенных пунктов Михайловка и Змиевка Херсонской области.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожен 381 самолет, 206 вертолетов, 2 987 беспилотных летательных аппаратов, 402 зенитных ракетных комплекса, 7 691 танк и другие боевые бронированные машины, 997 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3 970 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 8 229 единиц специальной военной автомобильной техники.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Российские войска освободили Благодатное в Донбассе
Наши бойцы жаждут "познакомиться" с западными танками – эксперт
Армия России при наступлении заняла новые рубежи под Угледаром
 
СВОВСУ (Вооруженные силы Украины)Вооруженные силы РоссииМинистерство обороны РФУкраинаДонецкая Народная Республика (ДНР)Луганская Народная Республика (ЛНР)Харьковская областьХерсонская область
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:29Во Франции оценили влияние на Европу антироссийских санкций
16:39Путин поручил расширить территории для экспериментов с дронами
16:25Когда полностью откроют Крымский мост
16:16В Севастополе вор вынес сейф с деньгами под одеждой
16:04На сколько в Крыму дорожает проезд в общественном транспорте
15:57Хроники спецоперации: армия России сбила украинский Ми-8 и ракеты HIMARS
15:48Путин поручил усилить досмотр транспорта на границах с Крымом
15:40РИА Новости презентовало проект к 80-летию освобождения юго-запада СССР
15:34Президенту Хорватии предрекли проблемы после слов о Крыме и России
15:30Более 64 тысяч переселенцев из новых регионов получили выплаты в Крыму
15:15Глава военной разведки Украины пригрозил новыми атаками на Россию
15:07Нарышкин оценил роль французов в защите Донбасса
14:43Российские войска освободили Благодатное в Донбассе
14:20Сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе – данные на 31 января
14:12Более 9 тысяч незаконно мобилизованных россиян вернулись домой – Краснов
13:15Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Крыму "перешагнула" эпидпорог
13:03Внук де Голля заявил о непобедимости России
12:54Как мормоны помогли оцифровать архивы Крыма в украинский период
12:52Аксенов пригрозил виновным в перебоях с лекарствами в Крыму
12:31США отправили на Украину шестьдесят боевых машин пехоты Bradley
Лента новостейМолния