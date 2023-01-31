https://crimea.ria.ru/20230131/khroniki-spetsoperatsii-armiya-rossii-sbila-ukrainskiy-mi-8-i-rakety-himars-1126691743.html

Хроники спецоперации: армия России сбила украинский Ми-8 и ракеты HIMARS

Хроники спецоперации: армия России сбила украинский Ми-8 и ракеты HIMARS - РИА Новости Крым, 31.01.2023

Хроники спецоперации: армия России сбила украинский Ми-8 и ракеты HIMARS

За сутки в ходе проведения специальной военной операции Вооруженные силы Украины потеряли более 145 военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 31.01.2023

2023-01-31T15:57

2023-01-31T15:57

2023-01-31T15:57

сво

всу (вооруженные силы украины)

вооруженные силы россии

министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв – РИА Новости Крым. За сутки в ходе проведения специальной военной операции Вооруженные силы Украины потеряли более 145 военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны России.Ударами российской армии поражены 84 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 126 районах. Кроме того, сбит вертолет Ми-8, уничтожено пять беспилотников, перехвачено три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.На Купянском направлении огнем артиллерии поражена живая сила и техника подразделений 114 и 103 бригад терробороны в районах населенных пунктов Масютовка и Табаевка Харьковской области. ВСУ потеряли до 45 украинских военнослужащих, один танк, четыре боевые бронированные машины, автомобиль, а также гаубицу Д-20."На Красно-Лиманском направлении огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск "Центр" нанесено поражение подразделениям 25 воздушно-десантной и 95 десантно-штурмовой бригад ВСУ в районе населенного пункта Ямполовка Донецкой Народной Республики, а также Серебрянского лесничества. Уничтожено более 60 украинских военнослужащих и четыре боевые бронированные машины", - говорится в сводке.На Южно-Донецком фронте потери ВСУ составили 40 военнослужащих, один танк, две боевые бронированные машины и два пикапа. Кроме того, в районах Угледара и Катериновки Донецкой Народной Республики уничтожены два склада с артиллерийскими боеприпасами ВСУ. На Херсонском направлении уничтожены две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", а также два склада с боеприпасами ВСУ в районах населенных пунктов Михайловка и Змиевка Херсонской области.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожен 381 самолет, 206 вертолетов, 2 987 беспилотных летательных аппаратов, 402 зенитных ракетных комплекса, 7 691 танк и другие боевые бронированные машины, 997 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3 970 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 8 229 единиц специальной военной автомобильной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские войска освободили Благодатное в ДонбассеНаши бойцы жаждут "познакомиться" с западными танками – экспертАрмия России при наступлении заняла новые рубежи под Угледаром

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украина

донецкая народная республика (днр)

луганская народная республика (лнр)

харьковская область

херсонская область

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