https://crimea.ria.ru/20230130/v-pravitelstve-sevastopolya-otchitalis-o-finansirovanii-munitsipalitetov--1126675077.html

В правительстве Севастополя отчитались о финансировании муниципалитетов

В правительстве Севастополя отчитались о финансировании муниципалитетов - РИА Новости Крым, 30.01.2023

В правительстве Севастополя отчитались о финансировании муниципалитетов

Муниципалитетам в Севастополе выделили дополнительно 115 млн рублей, которых должно хватить на реализацию вверенных им полномочий. Об этом в прямом эфире на... РИА Новости Крым, 30.01.2023

2023-01-30T21:01

2023-01-30T21:01

2023-01-30T21:01

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СЕВАСТОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. Муниципалитетам в Севастополе выделили дополнительно 115 млн рублей, которых должно хватить на реализацию вверенных им полномочий. Об этом в прямом эфире на правительственном канале в соцсети заявил исполняющий обязанности вице-губернатора города Евгений Горлов.Горлов напомнил, что ранее все муниципалитеты получили в целом 37 миллионов рублей на квартал для содержания своих территорий. Теперь им выделены еще 115 миллионов, средства распределены в зависимости от полномочий, и этих сумм должно хватать, считает он."Сейчас им дополнительно, как и обещали, дают средства. То есть у них уже не 115 млн, а 150 для того, чтобы они продолжали реализовывать свои госполномочия. И муниципальные округа могут спокойно, без всяких препятствий их выполнять", – сказал Горлов.Он отметил, что три района – Ленинский, Гагаринский и Нахимовский – теперь убирают силами города, а не муниципалитетов. В остальных районах (Балаклава, Инкерман, Кача и пр.) деньги на каждое функциональное направление "распределены пропорционально".На эти средства в рамках вверенных им полномочий, власти районов должны заниматься содержанием детских и спортивных площадок, зеленых насаждений и вывозом свалок.Ранее главы муниципалитетов Севастополя сообщили о том, что средства, которые предусмотрены им согласно утвержденному ранее бюджету Севастополя, к ним не поступают. В частности, глава Ленинского муниципалитета рассказал, что выделенных денег хватит преимущественно на то, чтобы выплатить зарплату работникам отдела благоустройства.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов дал мэрам 12 дней на решение проблем в городах Крыма Мэр Ялты назвала стоимость уборки городских улиц в 2023 году В Севастополе подрядчик Минобороны "залил" городской сквер бетоном

https://crimea.ria.ru/20230130/v-sevastopole-sobirayutsya-likvidirovat-dve-svalki-za-600-mln-1126674170.html

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