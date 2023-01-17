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В Севастополе подрядчик Минобороны "залил" городской сквер бетоном - РИА Новости Крым, 17.01.2023
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В Севастополе подрядчик Минобороны "залил" городской сквер бетоном
В Севастополе подрядчик Минобороны "залил" городской сквер бетоном - РИА Новости Крым, 17.01.2023
В Севастополе подрядчик Минобороны "залил" городской сквер бетоном
В Севастополе в обновленном сквере появилась бетонная лужа, залившая дорожку и часть газона. В полиции сообщили, что разбираются в причинах ее появления. В... РИА Новости Крым, 17.01.2023
2023-01-17T17:49
2023-01-17T17:49
севастополь
городская среда
министерство обороны рф
общество
происшествия
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СЕВАСТОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым, Анна Петрова. В Севастополе в обновленном сквере появилась бетонная лужа, залившая дорожку и часть газона. В полиции сообщили, что разбираются в причинах ее появления. В муниципалитете заявили, что уже разобрались: источник загрязнения – подрядчик министерства обороны.Что случилосьИнформация о разливе бетонной "лужи" в сквере 60-летия Октябрьской революции в Инкермане (город, внутригородское муниципальное образования Севастополя – ред.) появилась в социальных сетях в ночь на 17 января.В комментариях интернет-пользователи удивлялись, "как он туда дотянулся, а главное, зачем?" и называли произошедшее "вредительством".Где ищутКак рассказали РИА Новости Крым в департаменте городского хозяйства, "после сообщения в социальных сетях на место были направлены специалисты ГБУ "Парки и скверы".В пресс-службе УВМД России по Севастополю подтвердили, что соответствующее заявление к ним уже поступило, и полиция разбирается."В настоящий момент проводится проверка", – сказали в ведомстве.С кого спросятВ местной администрации города Инкермана, как выяснилось, ответ уже нашли.Его оставили под постом об инциденте в соцсети от имени официальной страницы внутригородского муниципального образования Севастополя – город Инкерман.Причастность к инциденту Минобороны РИА Новости Крым подтвердил глава Инкермана Родион Демченко.По его словам, произошедшее – досадная случайность, никто специально ничего не разливал, и это "не бетонная лужа", а похожий на бетон раствор, с которым работали при строительстве другого объекта."Там инженерные коммуникации, а "выдавило" у нас здесь, в двух местах... Мы встретились с подрядчиком... Они все устранят в ближайшее время", – заключил глава муниципалитета.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе под новый парк "Стрелецкий форт" изымут земельные участки В Симферополе на месте концлагеря "Картофельный городок" разобьют сквер
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РИА Новости Крым
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5
4.7
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севастополь, городская среда, министерство обороны рф, общество, происшествия
В Севастополе подрядчик Минобороны "залил" городской сквер бетоном

В Севастополе подрядчик Минобороны залил сквер бетоном – идет проверка

17:49 17.01.2023
 
© Группа В Контакте "Черный список СЕВАСТОПОЛЬ"Бетонная лужа в сквере в Инкермане
Бетонная лужа в сквере в Инкермане
© Группа В Контакте "Черный список СЕВАСТОПОЛЬ"
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СЕВАСТОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым, Анна Петрова. В Севастополе в обновленном сквере появилась бетонная лужа, залившая дорожку и часть газона. В полиции сообщили, что разбираются в причинах ее появления. В муниципалитете заявили, что уже разобрались: источник загрязнения – подрядчик министерства обороны.

Что случилось

Информация о разливе бетонной "лужи" в сквере 60-летия Октябрьской революции в Инкермане (город, внутригородское муниципальное образования Севастополя – ред.) появилась в социальных сетях в ночь на 17 января.
"В новом парке Инкермана вылили 2 большие лужи цемента. Просим разобраться с этой проблемой. Тут постоянно гуляют дети", – говорилось в сообщении.
В комментариях интернет-пользователи удивлялись, "как он туда дотянулся, а главное, зачем?" и называли произошедшее "вредительством".

Где ищут

Как рассказали РИА Новости Крым в департаменте городского хозяйства, "после сообщения в социальных сетях на место были направлены специалисты ГБУ "Парки и скверы".
"Предпринимаются меры по устранению. Параллельно идет разбирательство: откуда, что, зачем, почему", – отметили в пресс-службе горхоза.
В пресс-службе УВМД России по Севастополю подтвердили, что соответствующее заявление к ним уже поступило, и полиция разбирается.
"В настоящий момент проводится проверка", – сказали в ведомстве.

С кого спросят

В местной администрации города Инкермана, как выяснилось, ответ уже нашли.
"Местная администрация провела проверку по данному факту и выявила источник возникновения данных загрязнений. До конца этой недели подрядчик министерства обороны обязался устранить данный инцидент", – говорится в сообщении-комментарии.
Его оставили под постом об инциденте в соцсети от имени официальной страницы внутригородского муниципального образования Севастополя – город Инкерман.
Причастность к инциденту Минобороны РИА Новости Крым подтвердил глава Инкермана Родион Демченко.
"Как комментарий звучит – так и есть", – сказал Демченко.
По его словам, произошедшее – досадная случайность, никто специально ничего не разливал, и это "не бетонная лужа", а похожий на бетон раствор, с которым работали при строительстве другого объекта.
"Там инженерные коммуникации, а "выдавило" у нас здесь, в двух местах... Мы встретились с подрядчиком... Они все устранят в ближайшее время", – заключил глава муниципалитета.
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СевастопольГородская средаМинистерство обороны РФОбществоПроисшествия
 
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