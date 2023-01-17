https://crimea.ria.ru/20230117/v-sevastopole-podryadchik-minoborony-zalil-gorodskoy-skver-betonom--1126440062.html

В Севастополе подрядчик Минобороны "залил" городской сквер бетоном

В Севастополе подрядчик Минобороны "залил" городской сквер бетоном - РИА Новости Крым, 17.01.2023

В Севастополе подрядчик Минобороны "залил" городской сквер бетоном

В Севастополе в обновленном сквере появилась бетонная лужа, залившая дорожку и часть газона. В полиции сообщили, что разбираются в причинах ее появления. В... РИА Новости Крым, 17.01.2023

2023-01-17T17:49

2023-01-17T17:49

2023-01-17T17:49

севастополь

городская среда

министерство обороны рф

общество

происшествия

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СЕВАСТОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым, Анна Петрова. В Севастополе в обновленном сквере появилась бетонная лужа, залившая дорожку и часть газона. В полиции сообщили, что разбираются в причинах ее появления. В муниципалитете заявили, что уже разобрались: источник загрязнения – подрядчик министерства обороны.Что случилосьИнформация о разливе бетонной "лужи" в сквере 60-летия Октябрьской революции в Инкермане (город, внутригородское муниципальное образования Севастополя – ред.) появилась в социальных сетях в ночь на 17 января.В комментариях интернет-пользователи удивлялись, "как он туда дотянулся, а главное, зачем?" и называли произошедшее "вредительством".Где ищутКак рассказали РИА Новости Крым в департаменте городского хозяйства, "после сообщения в социальных сетях на место были направлены специалисты ГБУ "Парки и скверы".В пресс-службе УВМД России по Севастополю подтвердили, что соответствующее заявление к ним уже поступило, и полиция разбирается."В настоящий момент проводится проверка", – сказали в ведомстве.С кого спросятВ местной администрации города Инкермана, как выяснилось, ответ уже нашли.Его оставили под постом об инциденте в соцсети от имени официальной страницы внутригородского муниципального образования Севастополя – город Инкерман.Причастность к инциденту Минобороны РИА Новости Крым подтвердил глава Инкермана Родион Демченко.По его словам, произошедшее – досадная случайность, никто специально ничего не разливал, и это "не бетонная лужа", а похожий на бетон раствор, с которым работали при строительстве другого объекта."Там инженерные коммуникации, а "выдавило" у нас здесь, в двух местах... Мы встретились с подрядчиком... Они все устранят в ближайшее время", – заключил глава муниципалитета.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе под новый парк "Стрелецкий форт" изымут земельные участки В Симферополе на месте концлагеря "Картофельный городок" разобьют сквер

севастополь

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, городская среда, министерство обороны рф, общество, происшествия