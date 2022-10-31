https://crimea.ria.ru/20221031/v-simferopole-na-meste-kontslagerya-kartofelnyy-gorodok-razobyut-skver-1125179048.html
В Симферополе на месте концлагеря "Картофельный городок" разобьют сквер
В Симферополе на месте концлагеря "Картофельный городок" разобьют сквер - РИА Новости Крым, 31.10.2022
В Симферополе на месте концлагеря "Картофельный городок" разобьют сквер
На средства крымских парламентариев и попечителей в Симферополе на месте концлагеря "Картофельный городок" планируют возвести мемориал. Работы планируют... РИА Новости Крым, 31.10.2022
2022-10-31T17:08
2022-10-31T17:08
2022-10-31T17:08
общество
крым в великой отечественной войне
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. На средства крымских парламентариев и попечителей в Симферополе на месте концлагеря "Картофельный городок" планируют возвести мемориал. Работы планируют завершить к 9 мая 2023 года, сообщили в Госсовете РК.При выборе проекта будут учитывать мнение крымчан, чтобы мемориал стал народным местом памяти.Концлагерь "Картофельный городок" действовал в течение всего периода немецко-фашистской оккупации полуострова в 1941-1944 годы. Через его стены прошли более 120 тысяч военнопленных и мирных жителей.Узники содержались в нечеловеческих условиях, умирали от голода, изнеможения, фашисты ставили на них медицинские опыты.В годы оккупации в Крыму действовали десятки лагерей смерти: сегодня известно расположение более чем 50. "Картофельный городок", как и концлагерь на месте совхоза "Красный", был одним из крупнейших.Сайт РИА Новости Крым писал, почему суд в Крыму признал деяния фашистов геноцидом.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, крым в великой отечественной войне
В Симферополе на месте концлагеря "Картофельный городок" разобьют сквер
В крымской столице на месте концлагеря "Картофельный городок" появится мемориальный сквер
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. На средства крымских парламентариев и попечителей в Симферополе на месте концлагеря "Картофельный городок" планируют возвести мемориал. Работы планируют завершить к 9 мая 2023 года, сообщили в Госсовете РК.
При выборе проекта будут учитывать мнение крымчан, чтобы мемориал стал народным местом памяти.
Концлагерь "Картофельный городок" действовал в течение всего периода немецко-фашистской оккупации полуострова в 1941-1944 годы. Через его стены прошли более 120 тысяч военнопленных и мирных жителей.
Узники содержались в нечеловеческих условиях, умирали от голода, изнеможения, фашисты ставили на них медицинские опыты.
В годы оккупации в Крыму действовали десятки лагерей смерти: сегодня известно расположение более чем 50. "Картофельный городок", как и концлагерь на месте совхоза "Красный", был одним из крупнейших.