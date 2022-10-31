https://crimea.ria.ru/20221031/v-simferopole-na-meste-kontslagerya-kartofelnyy-gorodok-razobyut-skver-1125179048.html

В Симферополе на месте концлагеря "Картофельный городок" разобьют сквер

В Симферополе на месте концлагеря "Картофельный городок" разобьют сквер - РИА Новости Крым, 31.10.2022

В Симферополе на месте концлагеря "Картофельный городок" разобьют сквер

На средства крымских парламентариев и попечителей в Симферополе на месте концлагеря "Картофельный городок" планируют возвести мемориал. Работы планируют... РИА Новости Крым, 31.10.2022

2022-10-31T17:08

2022-10-31T17:08

2022-10-31T17:08

общество

крым в великой отечественной войне

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. На средства крымских парламентариев и попечителей в Симферополе на месте концлагеря "Картофельный городок" планируют возвести мемориал. Работы планируют завершить к 9 мая 2023 года, сообщили в Госсовете РК.При выборе проекта будут учитывать мнение крымчан, чтобы мемориал стал народным местом памяти.Концлагерь "Картофельный городок" действовал в течение всего периода немецко-фашистской оккупации полуострова в 1941-1944 годы. Через его стены прошли более 120 тысяч военнопленных и мирных жителей.Узники содержались в нечеловеческих условиях, умирали от голода, изнеможения, фашисты ставили на них медицинские опыты.В годы оккупации в Крыму действовали десятки лагерей смерти: сегодня известно расположение более чем 50. "Картофельный городок", как и концлагерь на месте совхоза "Красный", был одним из крупнейших.Сайт РИА Новости Крым писал, почему суд в Крыму признал деяния фашистов геноцидом.

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, крым в великой отечественной войне