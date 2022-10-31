Рейтинг@Mail.ru
В Симферополе на месте концлагеря "Картофельный городок" разобьют сквер - РИА Новости Крым, 31.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221031/v-simferopole-na-meste-kontslagerya-kartofelnyy-gorodok-razobyut-skver-1125179048.html
В Симферополе на месте концлагеря "Картофельный городок" разобьют сквер
В Симферополе на месте концлагеря "Картофельный городок" разобьют сквер - РИА Новости Крым, 31.10.2022
В Симферополе на месте концлагеря "Картофельный городок" разобьют сквер
На средства крымских парламентариев и попечителей в Симферополе на месте концлагеря "Картофельный городок" планируют возвести мемориал. Работы планируют... РИА Новости Крым, 31.10.2022
2022-10-31T17:08
2022-10-31T17:08
общество
крым в великой отечественной войне
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/1f/1125178931_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_93563207129d7c8f3ef3e4f136dd4d52.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. На средства крымских парламентариев и попечителей в Симферополе на месте концлагеря "Картофельный городок" планируют возвести мемориал. Работы планируют завершить к 9 мая 2023 года, сообщили в Госсовете РК.При выборе проекта будут учитывать мнение крымчан, чтобы мемориал стал народным местом памяти.Концлагерь "Картофельный городок" действовал в течение всего периода немецко-фашистской оккупации полуострова в 1941-1944 годы. Через его стены прошли более 120 тысяч военнопленных и мирных жителей.Узники содержались в нечеловеческих условиях, умирали от голода, изнеможения, фашисты ставили на них медицинские опыты.В годы оккупации в Крыму действовали десятки лагерей смерти: сегодня известно расположение более чем 50. "Картофельный городок", как и концлагерь на месте совхоза "Красный", был одним из крупнейших.Сайт РИА Новости Крым писал, почему суд в Крыму признал деяния фашистов геноцидом.
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/1f/1125178931_77:0:1214:853_1920x0_80_0_0_0306c9db5b0c863f04714d2fe7dede7b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, крым в великой отечественной войне
В Симферополе на месте концлагеря "Картофельный городок" разобьют сквер

В крымской столице на месте концлагеря "Картофельный городок" появится мемориальный сквер

17:08 31.10.2022
 
© Пресс-служба Госсовета РКПроект мемориала на месте концлагеря "Картофельный городок" в Симферополе
Проект мемориала на месте концлагеря Картофельный городок в Симферополе
© Пресс-служба Госсовета РК
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. На средства крымских парламентариев и попечителей в Симферополе на месте концлагеря "Картофельный городок" планируют возвести мемориал. Работы планируют завершить к 9 мая 2023 года, сообщили в Госсовете РК.
При выборе проекта будут учитывать мнение крымчан, чтобы мемориал стал народным местом памяти.
Концлагерь "Картофельный городок" действовал в течение всего периода немецко-фашистской оккупации полуострова в 1941-1944 годы. Через его стены прошли более 120 тысяч военнопленных и мирных жителей.
Узники содержались в нечеловеческих условиях, умирали от голода, изнеможения, фашисты ставили на них медицинские опыты.
В годы оккупации в Крыму действовали десятки лагерей смерти: сегодня известно расположение более чем 50. "Картофельный городок", как и концлагерь на месте совхоза "Красный", был одним из крупнейших.
Сайт РИА Новости Крым писал, почему суд в Крыму признал деяния фашистов геноцидом.
ОбществоКрым в Великой Отечественной войне
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:35Дело о теракте на Крымском мосту: два обвиняемых остались в СИЗО
17:26Мероприятия по частичной мобилизации в России завершены – Минобороны
17:08В Симферополе на месте концлагеря "Картофельный городок" разобьют сквер
16:46По накатанной: США предложили ЕС ограничить экспорт КНР по примеру России
16:23Киевлян могут эвакуировать из-за энергетического кризиса – власти
16:11Жуткое ДТП на Кубани: два человека погибли и четверо пострадали
16:05Ялта с 1 ноября запускает отопление в жилых домах
15:22Конфликт вокруг Карабаха нужно завершать – Путин
15:17Между Крымом и материком запустят рельсовые автобусы вместо "Ласточек"
14:39Савельев рассказал об интенсивности движения на Крымском мосту
14:36В Крыму инициируют досрочную пенсию лицам из подразделений особого риска
14:33ВС России за сутки уничтожили 8 пунктов управления украинских войск
14:22ВС РФ успешно отразили попытки наступления ВСУ по двум направлениям – МО
14:11Аксенов объяснил задержки в снабжении мобилизованных крымчан
14:04ВС РФ поразили новые цели управления и энергетики на Украине – Минобороны
13:53Российский ТЭК заменил почти всю импортную химию в отрасли
13:44Названа цель заявлений Киева о планах "отвоевать" Крым
13:42Удары по Украине: повреждены 18 объектов, обесточены сотни городов и сел
13:35Аксенов назвал подлежащие национализации предприятия Крыма
13:32Киев остался без воды из-за повреждения энергообъекта
Лента новостейМолния