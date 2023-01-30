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В Минобороны назвали потери ВСУ за сутки - РИА Новости Крым, 30.01.2023
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В Минобороны назвали потери ВСУ за сутки
В Минобороны назвали потери ВСУ за сутки - РИА Новости Крым, 30.01.2023
В Минобороны назвали потери ВСУ за сутки
За сутки в ходе проведения специальной военной операции Вооруженные силы Украины потеряли более 140 военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 30.01.2023
2023-01-30T15:20
2023-01-30T15:21
сво
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
украина
херсонская область
луганская народная республика (лнр)
харьковская область
донецкая народная республика (днр)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. За сутки в ходе проведения специальной военной операции Вооруженные силы Украины потеряли более 140 военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны России.Ударами российской армии поражены 73 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника противника в 138 районах. Кроме того, сбит вертолет Ми-8, уничтожены два беспилотника и четыре реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS и "Ураган", перехвачены две противорадиолокационные ракеты производства США HARM.На Купянском направлении огнем артиллерии уничтожена живая сила и техника подразделений 14 и 92 механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Тимковка и Кругляковка Харьковской области. ВСУ потеряли более 35 военнослужащих, боевую бронированную машину и два автомобиля."На Красно-Лиманском направлении огнем артиллерии группировки войск "Центр" нанесено поражение подразделениям 95-й десантно-штурмовой бригады в районе населенного пункта Новоегоровка Луганской Народной Республики. Потери противника за сутки на данном направлении составили до 40 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и три автомобиля", - говорится в сводке.На Донецком и Херсонском фронте за сутки уничтожено более 70 украинских военнослужащих, один танк, боевая машина пехоты, два пикапа, две боевые машины РСЗО "Град", гаубица Д-30, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50, одна самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и склад с артиллерийскими боеприпасами.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожен 381 самолет, 205 вертолетов, 2 982 беспилотных летательных аппарата, 402 зенитных ракетных комплекса, 7 679 танков и других боевых бронированных машин, 997 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3 962 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 8 226 единиц специальной военной автомобильной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Наступление армии России: противник несет потери в Угледаре и КураховоЧто происходит в Угледаре и Артемовске: актуальные данные ПушилинаРоссийские военные заняли новые рубежи на Южно-Донецком направлении
https://crimea.ria.ru/20230129/chetyre-cheloveka-pogibli-v-rezultate-obstrela-mosta-pod-melitopolem-1126656272.html
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украина
херсонская область
луганская народная республика (лнр)
харьковская область
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4.7
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сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), украина, херсонская область, луганская народная республика (лнр), харьковская область, донецкая народная республика (днр), ситуация в донбассе: новости и комментарии, новости
В Минобороны назвали потери ВСУ за сутки

Минобороны: за сутки ВСУ потеряли более 140 военных и семь единиц западного вооружения

15:20 30.01.2023 (обновлено: 15:21 30.01.2023)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкМинобороны: за сутки ВСУ потеряли более 140 военных и семь единиц западного вооружения
Минобороны: за сутки ВСУ потеряли более 140 военных и семь единиц западного вооружения - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. За сутки в ходе проведения специальной военной операции Вооруженные силы Украины потеряли более 140 военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны России.
Ударами российской армии поражены 73 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника противника в 138 районах. Кроме того, сбит вертолет Ми-8, уничтожены два беспилотника и четыре реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS и "Ураган", перехвачены две противорадиолокационные ракеты производства США HARM.
На Купянском направлении огнем артиллерии уничтожена живая сила и техника подразделений 14 и 92 механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Тимковка и Кругляковка Харьковской области. ВСУ потеряли более 35 военнослужащих, боевую бронированную машину и два автомобиля.
Врио главы Запорожской области Евгений Балицкий
Вчера, 19:01
Четыре человека погибли в результате обстрела моста под Мелитополем
"На Красно-Лиманском направлении огнем артиллерии группировки войск "Центр" нанесено поражение подразделениям 95-й десантно-штурмовой бригады в районе населенного пункта Новоегоровка Луганской Народной Республики. Потери противника за сутки на данном направлении составили до 40 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и три автомобиля", - говорится в сводке.
На Донецком и Херсонском фронте за сутки уничтожено более 70 украинских военнослужащих, один танк, боевая машина пехоты, два пикапа, две боевые машины РСЗО "Град", гаубица Д-30, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50, одна самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и склад с артиллерийскими боеприпасами.
Минобороны: в результате удара ВСУ по больнице в Новоайдаре ЛНР погибли 14 человек - РИА Новости, 1920, 28.01.2023
28 января, 17:37
Погибли 14 человек: ВСУ ударили по больнице Новоайдара из HIMARS
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожен 381 самолет, 205 вертолетов, 2 982 беспилотных летательных аппарата, 402 зенитных ракетных комплекса, 7 679 танков и других боевых бронированных машин, 997 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3 962 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 8 226 единиц специальной военной автомобильной техники.
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