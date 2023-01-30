https://crimea.ria.ru/20230130/v-minoborony-nazvali-poteri-vsu-za-sutki-1126668715.html

В Минобороны назвали потери ВСУ за сутки

В Минобороны назвали потери ВСУ за сутки - РИА Новости Крым, 30.01.2023

В Минобороны назвали потери ВСУ за сутки

За сутки в ходе проведения специальной военной операции Вооруженные силы Украины потеряли более 140 военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 30.01.2023

2023-01-30T15:20

2023-01-30T15:20

2023-01-30T15:21

сво

министерство обороны рф

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

украина

херсонская область

луганская народная республика (лнр)

харьковская область

донецкая народная республика (днр)

ситуация в донбассе: новости и комментарии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/18/1126112899_0:0:3114:1753_1920x0_80_0_0_270b3707d0b15e496d93d88eb5dcf126.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. За сутки в ходе проведения специальной военной операции Вооруженные силы Украины потеряли более 140 военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны России.Ударами российской армии поражены 73 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника противника в 138 районах. Кроме того, сбит вертолет Ми-8, уничтожены два беспилотника и четыре реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS и "Ураган", перехвачены две противорадиолокационные ракеты производства США HARM.На Купянском направлении огнем артиллерии уничтожена живая сила и техника подразделений 14 и 92 механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Тимковка и Кругляковка Харьковской области. ВСУ потеряли более 35 военнослужащих, боевую бронированную машину и два автомобиля."На Красно-Лиманском направлении огнем артиллерии группировки войск "Центр" нанесено поражение подразделениям 95-й десантно-штурмовой бригады в районе населенного пункта Новоегоровка Луганской Народной Республики. Потери противника за сутки на данном направлении составили до 40 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и три автомобиля", - говорится в сводке.На Донецком и Херсонском фронте за сутки уничтожено более 70 украинских военнослужащих, один танк, боевая машина пехоты, два пикапа, две боевые машины РСЗО "Град", гаубица Д-30, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50, одна самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и склад с артиллерийскими боеприпасами.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожен 381 самолет, 205 вертолетов, 2 982 беспилотных летательных аппарата, 402 зенитных ракетных комплекса, 7 679 танков и других боевых бронированных машин, 997 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3 962 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 8 226 единиц специальной военной автомобильной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Наступление армии России: противник несет потери в Угледаре и КураховоЧто происходит в Угледаре и Артемовске: актуальные данные ПушилинаРоссийские военные заняли новые рубежи на Южно-Донецком направлении

https://crimea.ria.ru/20230129/chetyre-cheloveka-pogibli-v-rezultate-obstrela-mosta-pod-melitopolem-1126656272.html

https://crimea.ria.ru/20230128/pogibli-14-chelovek-vsu-udarili-po-bolnitse-novoaydara-iz-himars-1126642654.html

украина

херсонская область

луганская народная республика (лнр)

харьковская область

донецкая народная республика (днр)

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), украина, херсонская область, луганская народная республика (лнр), харьковская область, донецкая народная республика (днр), ситуация в донбассе: новости и комментарии, новости