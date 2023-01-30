Рейтинг@Mail.ru
Главные новости Крыма: 30 января - РИА Новости Крым, 30.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230130/glavnye-novosti-kryma-30-yanvarya-1126675791.html
Главные новости Крыма: 30 января
Главные новости Крыма: 30 января - РИА Новости Крым, 30.01.2023
Главные новости Крыма: 30 января
В Хорватии призвали принять присоединение Крыма к России. Массовая вырубка деревьев на востоке Крыма. Награждение военнослужащих Черноморского флота в... РИА Новости Крым, 30.01.2023
2023-01-30T22:03
2023-01-30T22:03
риа новости крым
главное за день
новости
крым
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/08/19/1118657939_0:62:960:602_1920x0_80_0_0_be6b355ab577a140255f1f81fdda3032.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. В Хорватии призвали принять присоединение Крыма к России. Массовая вырубка деревьев на востоке Крыма. Награждение военнослужащих Черноморского флота в Севастополе. Арест экс-мэра Феодосии.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.СК проверит массовую вырубку деревьев в КерчиКрымские следователи проверяют поступившую от граждан информацию о возможно незаконной вырубке более двух тысяч деревьев в Керчи. Ход проверки будет контролировать центральный аппарат ведомства.Экс-мэра Феодосии отправили под арестЭкс-мэра Феодосии Андрея Лебедева отправили под арест на два месяца, его подозревают в превышении должностных полномочий, сообщили в пресс-службе Феодосийского городского суда.Командующий ЧФ наградил бойцов в СевастополеТринадцать военнослужащих Черноморского флота, в числе которых офицеры и рядовые, получили высокие государственные и ведомственные награды за мужество, отвагу и заслуги перед Отечеством. Ордена и медали лично вручил командующий ЧФ вице-адмирал Виктор Соколов в ходе заседания Военного совета флота.Президент Хорватии: Крым больше никогда не будет украинскимОтторжение Косово от Сербии без согласия Белграда привело к тому, что Крым стал российским и больше никогда не будет частью Украины, заявил президент Хорватии Зоран Миланович. Кроме того, Миланович призвал западное сообщество осознать, что ни Сербия, ни Германия, ни любая другая страна за исключением США не может быть равноценным оппонентом России.
https://crimea.ria.ru/20230130/skolko-stoit-modernizatsiya-zdravookhraneniya-v-krymu--aksenov-1126674896.html
https://crimea.ria.ru/20230130/zabrat-nozhi-yaltinskiy-povar-pokoril-vkusnoe-shou-na-pyatnitse-1126675366.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/08/19/1118657939_38:0:923:664_1920x0_80_0_0_07652991d0f02102d03fcb74b71f469c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
риа новости крым, главное за день, новости, крым, новости крыма
Главные новости Крыма: 30 января

Новости Крыма: главные события и заявления понедельника, 30 января

22:03 30.01.2023
 
© Фото: pixabay.comТопор
Топор
© Фото: pixabay.com
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. В Хорватии призвали принять присоединение Крыма к России. Массовая вырубка деревьев на востоке Крыма. Награждение военнослужащих Черноморского флота в Севастополе. Арест экс-мэра Феодосии.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

СК проверит массовую вырубку деревьев в Керчи

Крымские следователи проверяют поступившую от граждан информацию о возможно незаконной вырубке более двух тысяч деревьев в Керчи. Ход проверки будет контролировать центральный аппарат ведомства.

Экс-мэра Феодосии отправили под арест

Экс-мэра Феодосии Андрея Лебедева отправили под арест на два месяца, его подозревают в превышении должностных полномочий, сообщили в пресс-службе Феодосийского городского суда.
Глава Крыма Сергей Аксенов
18:56
Сколько стоит модернизация здравоохранения в Крыму – Аксенов

Командующий ЧФ наградил бойцов в Севастополе

Тринадцать военнослужащих Черноморского флота, в числе которых офицеры и рядовые, получили высокие государственные и ведомственные награды за мужество, отвагу и заслуги перед Отечеством. Ордена и медали лично вручил командующий ЧФ вице-адмирал Виктор Соколов в ходе заседания Военного совета флота.

Президент Хорватии: Крым больше никогда не будет украинским

Отторжение Косово от Сербии без согласия Белграда привело к тому, что Крым стал российским и больше никогда не будет частью Украины, заявил президент Хорватии Зоран Миланович. Кроме того, Миланович призвал западное сообщество осознать, что ни Сербия, ни Германия, ни любая другая страна за исключением США не может быть равноценным оппонентом России.

"Ясно, что Крым никогда больше не будет частью Украины. Это настолько ясно, что это говорят и ведущие немецкие генералы", - указал президент Хорватии. Он подчеркнул, что противник Украины – Россия, а "это опасная страна".

Максим Добрынский
19:13Эксклюзивы РИА Новости Крым
Забрать ножи: ялтинский повар покорил "вкусное" шоу на "Пятнице"
РИА Новости КрымГлавное за деньНовостиКрымНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:03Главные новости Крыма: 30 января
21:42Главные новости и заявления дня: 30 января
21:01В правительстве Севастополя отчитались о финансировании муниципалитетов
20:45Крым Гайдая: где влюбился Шурик и прятали вождя краснокожих
20:11"Куликовая зима": в Крым прилетели новые дикие птицы
19:51Россиян ждет трехдневная рабочая неделя
19:13Забрать ножи: ялтинский повар покорил "вкусное" шоу на "Пятнице"
18:56Сколько стоит модернизация здравоохранения в Крыму – Аксенов
18:08В Крыму лжестроитель выманил у женщины 640 тысяч рублей
17:36В Севастополе собираются ликвидировать две свалки за 600 млн
16:54США проводили эксперименты с ВИЧ-инфекцией на украинских военных
16:02Вторая атака за день – Белгородская область снова под обстрелом ВСУ
15:52Армия России при наступлении заняла новые рубежи под Угледаром
15:50Поезда в Крым из Москвы – открыты продажи билетов на весну
15:33Президент Хорватии: Крым больше никогда не будет украинским
15:20В Минобороны назвали потери ВСУ за сутки
15:05Командующий ЧФ наградил бойцов в Севастополе
14:52Экс-мэра Феодосии отправили под арест
14:48В горах Крыма перевернулась "Нива"
14:38Россия и НАТО – в Кремле оценили вероятность диалога
Лента новостейМолния