https://crimea.ria.ru/20230130/glavnye-novosti-kryma-30-yanvarya-1126675791.html

Главные новости Крыма: 30 января

Главные новости Крыма: 30 января - РИА Новости Крым, 30.01.2023

Главные новости Крыма: 30 января

В Хорватии призвали принять присоединение Крыма к России. Массовая вырубка деревьев на востоке Крыма. Награждение военнослужащих Черноморского флота в... РИА Новости Крым, 30.01.2023

2023-01-30T22:03

2023-01-30T22:03

2023-01-30T22:03

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. В Хорватии призвали принять присоединение Крыма к России. Массовая вырубка деревьев на востоке Крыма. Награждение военнослужащих Черноморского флота в Севастополе. Арест экс-мэра Феодосии.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.СК проверит массовую вырубку деревьев в КерчиКрымские следователи проверяют поступившую от граждан информацию о возможно незаконной вырубке более двух тысяч деревьев в Керчи. Ход проверки будет контролировать центральный аппарат ведомства.Экс-мэра Феодосии отправили под арестЭкс-мэра Феодосии Андрея Лебедева отправили под арест на два месяца, его подозревают в превышении должностных полномочий, сообщили в пресс-службе Феодосийского городского суда.Командующий ЧФ наградил бойцов в СевастополеТринадцать военнослужащих Черноморского флота, в числе которых офицеры и рядовые, получили высокие государственные и ведомственные награды за мужество, отвагу и заслуги перед Отечеством. Ордена и медали лично вручил командующий ЧФ вице-адмирал Виктор Соколов в ходе заседания Военного совета флота.Президент Хорватии: Крым больше никогда не будет украинскимОтторжение Косово от Сербии без согласия Белграда привело к тому, что Крым стал российским и больше никогда не будет частью Украины, заявил президент Хорватии Зоран Миланович. Кроме того, Миланович призвал западное сообщество осознать, что ни Сербия, ни Германия, ни любая другая страна за исключением США не может быть равноценным оппонентом России.

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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