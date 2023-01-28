https://crimea.ria.ru/20230128/nad-dnr-sbit-ukrainskiy-mig-29-1126641108.html
Над ДНР сбит украинский МиГ-29
Над ДНР сбит украинский МиГ-29 - РИА Новости Крым, 28.01.2023
Над ДНР сбит украинский МиГ-29
Истребительная авиация России сбила украинский МиГ-29 над Донецкой Народной Республикой, а силы ПВО уничтожили восемь снарядов HIMARS и "Ольха" над Донецком. Об РИА Новости Крым, 28.01.2023
2023-01-28T15:29
2023-01-28T15:29
2023-01-28T15:29
сво
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
министерство обороны рф
донецкая народная республика (днр)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. Истребительная авиация России сбила украинский МиГ-29 над Донецкой Народной Республикой, а силы ПВО уничтожили восемь снарядов HIMARS и "Ольха" над Донецком. Об этом в субботу сообщили в Минобороны."Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Красноармейск Донецкой Народной Республики сбит в воздухе самолет МиГ-29 воздушных сил Украины", - сказано в сообщении оборонного ведомства.Российские ПВО за сутки сбили девять беспилотников ВСУ в районе населенных пунктов Владимировка, Кременная Луганской Народной Республики, Табаевка Харьковской области, Никольское Донецкой Народной Республики и Жеребянки Запорожской области.За сутки оперативно-тактическая авиация, ракетные войска и артиллерия Вооруженных Сил поразили 86-ть подразделений на огневых позициях, живую силу и военную технику в 124-х районах.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 381 самолет, 204 вертолета, 2 976 беспилотных летательных аппаратов, 402 зенитных ракетных комплекса, 7 656 танков и других боевых бронированных машин, 992 боевые машины реактивной системы залпового огня, 3 944 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 8 198 единиц специальной военной автомобильной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России продолжает наступать: как проходит СВО в ДонбассеПриднестровье вместо Крыма: ждать ли танкового рывка ВСУ к складам оружияРоссийские военные заняли новые рубежи на Южно-Донецком направлении
https://crimea.ria.ru/20230127/armiya-rossiya-nanesla-massirovannyy-udar-po-obektam-ukrainy----minoborony-1126620478.html
https://crimea.ria.ru/20230128/v-krymu-prizvali-uskorit-khod-spetsoperatsii-iz-za-postavok-tankov-ukraine-1126638943.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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сво, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), министерство обороны рф, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), ситуация в донбассе: новости и комментарии, события в донбассе, новости
Над ДНР сбит украинский МиГ-29
Истребительная авиация России сбила украинский МиГ-29 над Донецкой Народной Республикой
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. Истребительная авиация России сбила украинский МиГ-29 над Донецкой Народной Республикой, а силы ПВО уничтожили восемь снарядов HIMARS и "Ольха" над Донецком. Об этом в субботу сообщили в Минобороны.
"Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Красноармейск Донецкой Народной Республики сбит в воздухе самолет МиГ-29 воздушных сил Украины", - сказано в сообщении оборонного ведомства.
Российские ПВО за сутки сбили девять беспилотников ВСУ в районе населенных пунктов Владимировка, Кременная Луганской Народной Республики, Табаевка Харьковской области, Никольское Донецкой Народной Республики и Жеребянки Запорожской области.
"Кроме того, перехвачено восемь реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ольха" в районах города Донецк и населенного пункта Валерьяновка Донецкой Народной Республики", - уточняется в сообщении.
За сутки оперативно-тактическая авиация, ракетные войска и артиллерия Вооруженных Сил поразили 86-ть подразделений на огневых позициях, живую силу и военную технику в 124-х районах.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 381 самолет, 204 вертолета, 2 976 беспилотных летательных аппаратов, 402 зенитных ракетных комплекса, 7 656 танков и других боевых бронированных машин, 992 боевые машины реактивной системы залпового огня, 3 944 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 8 198 единиц специальной военной автомобильной техники.
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