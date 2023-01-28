Рейтинг@Mail.ru
COVID-19 в Крыму и Севастополе: оперативная сводка на 28 января - РИА Новости Крым, 28.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230128/covid-19-v-krymu-i-sevastopole-operativnaya-svodka-na-28-yanvarya-1126637829.html
COVID-19 в Крыму и Севастополе: оперативная сводка на 28 января
COVID-19 в Крыму и Севастополе: оперативная сводка на 28 января - РИА Новости Крым, 28.01.2023
COVID-19 в Крыму и Севастополе: оперативная сводка на 28 января
В Крыму и Севастополе за сутки выявили 48 новых случаев COVID-19, зафиксировано два летальный исхода. Днем ранее медики диагностировали заболевание у 52... РИА Новости Крым, 28.01.2023
2023-01-28T11:14
2023-01-28T11:14
крым
севастополь
коронавирус в крыму
коронавирус
распространение коронавируса в рф
общество
здравоохранение в крыму и севастополе
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/1c/1123076921_0:169:3041:1880_1920x0_80_0_0_1685d2be1b6ab3ab553ba8938312a0fd.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе за сутки выявили 48 новых случаев COVID-19, зафиксировано два летальный исхода. Днем ранее медики диагностировали заболевание у 52 пациентов, один человек скончался.Ситуация с COVID-19 в КрымуЗа минувшие сутки в Республике Крым выявлено 27 новых случаев COVID-19. Общее число зарегистрированных больных с коронавирусной инфекцией с начала пандемии составило 211 339 человека."Госпитализировано три человека, за все время лечение в условиях стационара потребовалось 62 774 пациентам. За сутки выздоровели 13 человек, с начала пандемии ковид побороли 204 036 пациентов", – сообщили в республиканском минздраве.За прошедшие сутки зафиксирован один летальный исход. Всего с начала пандемии в регионе скончались 5 418 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19.Ситуация с COVID-19 в СевастополеПо состоянию на утро 28 января Севастополе выявлен 21 новый случай заболевания COVID-19, скончался один человек в возрасте 89 лет."За сутки в ковидные стационары госпитализированы 10 человек. На данный момент в больницах находится 44 пациента, из них 37 – с подтвержденной коронавирусной инфекцией", – сообщили в правительстве города. С выздоровлением выписаны два человека.По данным Роспотребнадзора, с начала пандемии в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболели 97 751 человек, выздоровели 95 086.Ситуация с коронавирусом в РоссииЗа прошедшие сутки в целом по стране выявили 7 219 случаев заражения COVID-19. Госпитализированы 989 пациентов, против 939 днем ранее (рост на 5,3%). Число госпитализаций уменьшилось в 35 регионах и увеличилось в 40, в 10 ситуация не изменилась.Всего с начала пандемии новой коронавирусной инфекцией заразились 21 931 480, скончались 394 944 пациента.Читайте также на РИА Новости Крым:ОРВИ и грипп пошли в минус, COVID – в плюсПочему умирают от COVID-19Двукратный рост: ОРВИ и грипп "закрывают" на карантин классы в Крыму
https://crimea.ria.ru/20230120/vaktsinatsiya-ot-covid-i-beremennost-sovety-glavvracha-roddoma-v-krymu-1126480224.html
крым
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/1c/1123076921_156:0:2887:2048_1920x0_80_0_0_3c59cfcd1e59f40b1e1d2ada8b4a7d3c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, севастополь, коронавирус в крыму, коронавирус, распространение коронавируса в рф, общество, здравоохранение в крыму и севастополе, новости крыма
COVID-19 в Крыму и Севастополе: оперативная сводка на 28 января

В Крыму и Севастополе выявили 48 новых случаев COVID-19, скончались два пациента

11:14 28.01.2023
 
© РИА Новости . Александр Гальперин / Перейти в фотобанкЛечение от Covid-19 пациентов
Лечение от Covid-19 пациентов - РИА Новости, 1920, 28.01.2023
© РИА Новости . Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе за сутки выявили 48 новых случаев COVID-19, зафиксировано два летальный исхода. Днем ранее медики диагностировали заболевание у 52 пациентов, один человек скончался.

Ситуация с COVID-19 в Крыму

За минувшие сутки в Республике Крым выявлено 27 новых случаев COVID-19. Общее число зарегистрированных больных с коронавирусной инфекцией с начала пандемии составило 211 339 человека.
"Госпитализировано три человека, за все время лечение в условиях стационара потребовалось 62 774 пациентам. За сутки выздоровели 13 человек, с начала пандемии ковид побороли 204 036 пациентов", – сообщили в республиканском минздраве.
За прошедшие сутки зафиксирован один летальный исход. Всего с начала пандемии в регионе скончались 5 418 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19.
Пункт вакцинации от коронавируса - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
20 января, 07:35Радио "Спутник в Крыму"
Вакцинация от COVID и беременность: советы главврача роддома в Крыму

Ситуация с COVID-19 в Севастополе

По состоянию на утро 28 января Севастополе выявлен 21 новый случай заболевания COVID-19, скончался один человек в возрасте 89 лет.
"За сутки в ковидные стационары госпитализированы 10 человек. На данный момент в больницах находится 44 пациента, из них 37 – с подтвержденной коронавирусной инфекцией", – сообщили в правительстве города. С выздоровлением выписаны два человека.
По данным Роспотребнадзора, с начала пандемии в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболели 97 751 человек, выздоровели 95 086.

Ситуация с коронавирусом в России

За прошедшие сутки в целом по стране выявили 7 219 случаев заражения COVID-19. Госпитализированы 989 пациентов, против 939 днем ранее (рост на 5,3%). Число госпитализаций уменьшилось в 35 регионах и увеличилось в 40, в 10 ситуация не изменилась.
Всего с начала пандемии новой коронавирусной инфекцией заразились 21 931 480, скончались 394 944 пациента.
Читайте также на РИА Новости Крым:
ОРВИ и грипп пошли в минус, COVID – в плюс
Почему умирают от COVID-19
Двукратный рост: ОРВИ и грипп "закрывают" на карантин классы в Крыму
 
КрымСевастопольКоронавирус в КрымуКоронавирусРаспространение коронавируса в РФОбществоЗдравоохранение в Крыму и СевастополеНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:32Ветер и метровые волны: как работает Керченская переправа 28 января
11:14COVID-19 в Крыму и Севастополе: оперативная сводка на 28 января
10:52В Севастополе 10-летняя девочка попала под колеса авто
10:35Аналитики США назвали четыре шага для завершения конфликта на Украине
10:07Уровень воды в Днепре в районе Запорожья катастрофически падает – Рогов
09:43Защита персональных данных от личных до корпоративных: коротко о главном
09:08За какими книгами жители Крыма идут в библиотеку 1:45
08:27Урожайные риски: что грозит озимым зерновым в Крыму
08:01Захват Крыма: ветеран ФСО раскрыл замысел Вашингтона и Киева
03:31Крымские вузы готовы поделиться авторским ПО
00:01Дождь и мокрый снег: погода для Крыма на субботу
00:00Какой сегодня праздник: 28 января
23:06Главные события и заявление дня: 27 января
22:30Теракт с жертвами в Иерусалиме: что известно на данный момент
22:22Скифское золото: в Крыму оценили шансы вернуть коллекцию
21:46Каким будет новый мемориальный сквер на месте концлагеря в Симферополе
21:37Крымские производители накормят гостей санаториев и дошколят
21:18Главные новости Крыма: 27 января
20:53Почему Украине будет сложно использовать западные танки в боях – эксперт
20:34Путин назначил главу полиции Севастополя на должность в новом субъекте
Лента новостейМолния