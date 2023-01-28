https://crimea.ria.ru/20230128/covid-19-v-krymu-i-sevastopole-operativnaya-svodka-na-28-yanvarya-1126637829.html

COVID-19 в Крыму и Севастополе: оперативная сводка на 28 января

COVID-19 в Крыму и Севастополе: оперативная сводка на 28 января - РИА Новости Крым, 28.01.2023

COVID-19 в Крыму и Севастополе: оперативная сводка на 28 января

В Крыму и Севастополе за сутки выявили 48 новых случаев COVID-19, зафиксировано два летальный исхода. Днем ранее медики диагностировали заболевание у 52... РИА Новости Крым, 28.01.2023

2023-01-28T11:14

2023-01-28T11:14

2023-01-28T11:14

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе за сутки выявили 48 новых случаев COVID-19, зафиксировано два летальный исхода. Днем ранее медики диагностировали заболевание у 52 пациентов, один человек скончался.Ситуация с COVID-19 в КрымуЗа минувшие сутки в Республике Крым выявлено 27 новых случаев COVID-19. Общее число зарегистрированных больных с коронавирусной инфекцией с начала пандемии составило 211 339 человека."Госпитализировано три человека, за все время лечение в условиях стационара потребовалось 62 774 пациентам. За сутки выздоровели 13 человек, с начала пандемии ковид побороли 204 036 пациентов", – сообщили в республиканском минздраве.За прошедшие сутки зафиксирован один летальный исход. Всего с начала пандемии в регионе скончались 5 418 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19.Ситуация с COVID-19 в СевастополеПо состоянию на утро 28 января Севастополе выявлен 21 новый случай заболевания COVID-19, скончался один человек в возрасте 89 лет."За сутки в ковидные стационары госпитализированы 10 человек. На данный момент в больницах находится 44 пациента, из них 37 – с подтвержденной коронавирусной инфекцией", – сообщили в правительстве города. С выздоровлением выписаны два человека.По данным Роспотребнадзора, с начала пандемии в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболели 97 751 человек, выздоровели 95 086.Ситуация с коронавирусом в РоссииЗа прошедшие сутки в целом по стране выявили 7 219 случаев заражения COVID-19. Госпитализированы 989 пациентов, против 939 днем ранее (рост на 5,3%). Число госпитализаций уменьшилось в 35 регионах и увеличилось в 40, в 10 ситуация не изменилась.Всего с начала пандемии новой коронавирусной инфекцией заразились 21 931 480, скончались 394 944 пациента.Читайте также на РИА Новости Крым:ОРВИ и грипп пошли в минус, COVID – в плюсПочему умирают от COVID-19Двукратный рост: ОРВИ и грипп "закрывают" на карантин классы в Крыму

https://crimea.ria.ru/20230120/vaktsinatsiya-ot-covid-i-beremennost-sovety-glavvracha-roddoma-v-krymu-1126480224.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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