https://crimea.ria.ru/20230127/kovidnaya-svodka-po-krymu-i-sevastopolyu-1126614512.html
Ковидная сводка по Крыму и Севастополю
Ковидная сводка по Крыму и Севастополю - РИА Новости Крым, 27.01.2023
Ковидная сводка по Крыму и Севастополю
В Крыму и Севастополе выявили 52 новых случая COVID-19, летальных исходов в обоих субъектах не зарегистрировано. Днем ранее медики диагностировали инфекцию у 46 РИА Новости Крым, 27.01.2023
2023-01-27T10:33
2023-01-27T10:33
2023-01-27T10:33
новости крыма
безопасность республики крым и севастополя
коронавирус
коронавирус в крыму
распространение коронавируса в рф
здравоохранение в крыму и севастополе
здоровье
севастополь
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111829/06/1118290628_0:152:3072:1880_1920x0_80_0_0_c58a3e16a99276e80a35f07a13de8f6b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе выявили 52 новых случая COVID-19, летальных исходов в обоих субъектах не зарегистрировано. Днем ранее медики диагностировали инфекцию у 46 пациентов.COVID-19 в КрымуНа территории Республики Крым подтверждено 25 случаев коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 211 312 положительных на COVID-19."За истекшие сутки госпитализированы четыре пациента, за все время на стационарном лечении находились 62 771 человека. Количество выздоровевших за сутки составляет 22 человека, за весь период – 204 023", - говорится в сообщении регионального минздрава.Летальных исходов не зарегистрировано.COVID-19 в СевастополеВ городе зарегистрировано 27 новых случаев заболевания COVID-19. В ковидные стационары госпитализированы два человека, выписаны семь. На данный момент в больницах находятся 37 пациентов, из них 31 - с подтвержденным COVID-19.В горбольницах развернуто 104 койки для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. Всего, по данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели ковидом 97 730 человек, выздоровели 95 083.Читайте также на РИА Новости Крым:ОРВИ и грипп пошли в минус, COVID – в плюсКак дистант повлиял на качество образования – мнение студентаСтрашный "кракен" и "нестрашный" грипп: в Крыму есть летальные исходы
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111829/06/1118290628_296:0:3027:2048_1920x0_80_0_0_26d77b0f3ab24bbe74b04a919c7861c7.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, коронавирус, коронавирус в крыму, распространение коронавируса в рф, здравоохранение в крыму и севастополе, здоровье, севастополь, общество
Ковидная сводка по Крыму и Севастополю
В Крыму и Севастополе за сутки выявили 52 новых случая COVID-19
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе выявили 52 новых случая COVID-19, летальных исходов в обоих субъектах не зарегистрировано. Днем ранее медики диагностировали инфекцию у 46 пациентов.
COVID-19 в Крыму
На территории Республики Крым подтверждено 25 случаев коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 211 312 положительных на COVID-19.
"За истекшие сутки госпитализированы четыре пациента, за все время на стационарном лечении находились 62 771 человека. Количество выздоровевших за сутки составляет 22 человека, за весь период – 204 023", - говорится в сообщении регионального минздрава.
Летальных исходов не зарегистрировано.
COVID-19 в Севастополе
В городе зарегистрировано 27 новых случаев заболевания COVID-19. В ковидные стационары госпитализированы два человека, выписаны семь. На данный момент в больницах находятся 37 пациентов, из них 31 - с подтвержденным COVID-19.
В горбольницах развернуто 104 койки для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. Всего, по данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели ковидом 97 730 человек, выздоровели 95 083.
Читайте также на РИА Новости Крым: