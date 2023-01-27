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Ковидная сводка по Крыму и Севастополю - РИА Новости Крым, 27.01.2023
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Ковидная сводка по Крыму и Севастополю
Ковидная сводка по Крыму и Севастополю - РИА Новости Крым, 27.01.2023
Ковидная сводка по Крыму и Севастополю
В Крыму и Севастополе выявили 52 новых случая COVID-19, летальных исходов в обоих субъектах не зарегистрировано. Днем ранее медики диагностировали инфекцию у 46 РИА Новости Крым, 27.01.2023
2023-01-27T10:33
2023-01-27T10:33
новости крыма
безопасность республики крым и севастополя
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коронавирус в крыму
распространение коронавируса в рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе выявили 52 новых случая COVID-19, летальных исходов в обоих субъектах не зарегистрировано. Днем ранее медики диагностировали инфекцию у 46 пациентов.COVID-19 в КрымуНа территории Республики Крым подтверждено 25 случаев коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 211 312 положительных на COVID-19."За истекшие сутки госпитализированы четыре пациента, за все время на стационарном лечении находились 62 771 человека. Количество выздоровевших за сутки составляет 22 человека, за весь период – 204 023", - говорится в сообщении регионального минздрава.Летальных исходов не зарегистрировано.COVID-19 в СевастополеВ городе зарегистрировано 27 новых случаев заболевания COVID-19. В ковидные стационары госпитализированы два человека, выписаны семь. На данный момент в больницах находятся 37 пациентов, из них 31 - с подтвержденным COVID-19.В горбольницах развернуто 104 койки для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. Всего, по данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели ковидом 97 730 человек, выздоровели 95 083.Читайте также на РИА Новости Крым:ОРВИ и грипп пошли в минус, COVID – в плюсКак дистант повлиял на качество образования – мнение студентаСтрашный "кракен" и "нестрашный" грипп: в Крыму есть летальные исходы
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Новости
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РИА Новости Крым
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новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, коронавирус, коронавирус в крыму, распространение коронавируса в рф, здравоохранение в крыму и севастополе, здоровье, севастополь, общество
Ковидная сводка по Крыму и Севастополю

В Крыму и Севастополе за сутки выявили 52 новых случая COVID-19

10:33 27.01.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСалон красоты дезинфекция рук
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© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе выявили 52 новых случая COVID-19, летальных исходов в обоих субъектах не зарегистрировано. Днем ранее медики диагностировали инфекцию у 46 пациентов.

COVID-19 в Крыму

На территории Республики Крым подтверждено 25 случаев коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 211 312 положительных на COVID-19.
"За истекшие сутки госпитализированы четыре пациента, за все время на стационарном лечении находились 62 771 человека. Количество выздоровевших за сутки составляет 22 человека, за весь период – 204 023", - говорится в сообщении регионального минздрава.
Летальных исходов не зарегистрировано.

COVID-19 в Севастополе

В городе зарегистрировано 27 новых случаев заболевания COVID-19. В ковидные стационары госпитализированы два человека, выписаны семь. На данный момент в больницах находятся 37 пациентов, из них 31 - с подтвержденным COVID-19.
В горбольницах развернуто 104 койки для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. Всего, по данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели ковидом 97 730 человек, выздоровели 95 083.
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