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В Керченском проливе туман: очередь на переправу выросла до 173 машин - РИА Новости Крым, 27.01.2023
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В Керченском проливе туман: очередь на переправу выросла до 173 машин
В Керченском проливе туман: очередь на переправу выросла до 173 машин - РИА Новости Крым, 27.01.2023
В Керченском проливе туман: очередь на переправу выросла до 173 машин
Штормовое предупреждение действует в пятницу утром в Керченском проливе из-за тумана. Об этом сообщает Минтранс России. РИА Новости Крым, 27.01.2023
2023-01-27T10:24
2023-01-27T10:24
крым
новости крыма
керченская паромная переправа
транспорт
минтранс россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым. Штормовое предупреждение действует в пятницу утром в Керченском проливе из-за тумана. Об этом сообщает Минтранс России.Переправа является метеозависимым транспортом, поэтому водителям напоминают, что в случае остановки морского сообщения добраться в регион можно по Крымскому мосту или альтернативному сухопутному коридору через новые регионы России.Работа Керченской переправы и очередьПо данным оперштаба Кубани, сейчас паромная переправа приостановила работу по погодным условиям и в очереди на паромы с краснодарской стороны стоят 173 машины.Всего же курсирующие на линии паромы после запуска морского сообщения выполнили 1769 рейсов. Перевезено свыше 55 тысяч автотранспортных средств."С начала работы Керченской паромной переправы через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 72 860 пассажиров, 55 041 единица автотранспорта и 6 101 железнодорожный вагон", - добавили в Минтрансе России.Дорога в Крым через новые регионыСухопутный маршрут на крымский полуостров пролегает через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой. Его протяженность – 387 км. Этой дорогой рекомендуют пользоваться водителям большегрузов с неприоритетными товарами.Ежесуточно из Крыма по "коридору" выезжают сотни грузовиков. Водители могут следовать из республики самостоятельно или в составе организованной колонны. Для регистрации в составе колонны необходимо обратиться по телефону министерства +7 978 199 26 34.Читайте также на РИА Новости Крым:Ограничение проезда по Крымскому мосту: какие машины не пропускаютНагрузка на КПП через сухопутный коридор в Крым выросла в 10 разСообщение с Крымом: как организуют перевозки на поездах в 2023 году
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Новости
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крым, новости крыма, керченская паромная переправа, транспорт, минтранс россии
В Керченском проливе туман: очередь на переправу выросла до 173 машин

Минтранс: штормовое предупреждение действует на Керченской переправе из-за тумана

10:24 27.01.2023
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПаром "Лаврентий" в Керченском проливе. Паромная переправа в Керчи возобновила работу после остановки из-за сильного ветра.
Паром Лаврентий в Керченском проливе. Паромная переправа в Керчи возобновила работу после остановки из-за сильного ветра. - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым. Штормовое предупреждение действует в пятницу утром в Керченском проливе из-за тумана. Об этом сообщает Минтранс России.
"Штормовое предупреждение в связи с туманом местами 500-1000 м. Согласно прогнозу Росгидромета, 27 января ветер восточный, северо-восточный 6-11 м/с, без осадков. Видимость хорошая, высота волн 10-60 см, температура воздуха +3…5 градуса", - говорится в сообщении.
Переправа является метеозависимым транспортом, поэтому водителям напоминают, что в случае остановки морского сообщения добраться в регион можно по Крымскому мосту или альтернативному сухопутному коридору через новые регионы России.
Работа Керченской переправы и очередь
По данным оперштаба Кубани, сейчас паромная переправа приостановила работу по погодным условиям и в очереди на паромы с краснодарской стороны стоят 173 машины.

"На накопительной парковке в поселке Ильич в очереди находятся 173 авто. В основном это грузовики с продуктами питания и товарами первой необходимости. Водителям выдают пропуска для погрузки на паромы. На месте дежурят волонтеры, работает столовая, есть пункт обогрева", - проинформировали в оперштабе.

Всего же курсирующие на линии паромы после запуска морского сообщения выполнили 1769 рейсов. Перевезено свыше 55 тысяч автотранспортных средств.
"С начала работы Керченской паромной переправы через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 72 860 пассажиров, 55 041 единица автотранспорта и 6 101 железнодорожный вагон", - добавили в Минтрансе России.
Дорога в Крым через новые регионы
Сухопутный маршрут на крымский полуостров пролегает через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой. Его протяженность – 387 км. Этой дорогой рекомендуют пользоваться водителям большегрузов с неприоритетными товарами.
Ежесуточно из Крыма по "коридору" выезжают сотни грузовиков. Водители могут следовать из республики самостоятельно или в составе организованной колонны. Для регистрации в составе колонны необходимо обратиться по телефону министерства +7 978 199 26 34.
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КрымНовости КрымаКерченская паромная переправаТранспортМинтранс России
 
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