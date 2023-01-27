https://crimea.ria.ru/20230127/v-kerchenskom-prolive-tuman-ochered-na-perepravu-vyrosla-do-173-mashin-1126614287.html

В Керченском проливе туман: очередь на переправу выросла до 173 машин

В Керченском проливе туман: очередь на переправу выросла до 173 машин - РИА Новости Крым, 27.01.2023

В Керченском проливе туман: очередь на переправу выросла до 173 машин

Штормовое предупреждение действует в пятницу утром в Керченском проливе из-за тумана. Об этом сообщает Минтранс России. РИА Новости Крым, 27.01.2023

2023-01-27T10:24

2023-01-27T10:24

2023-01-27T10:24

крым

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керченская паромная переправа

транспорт

минтранс россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым. Штормовое предупреждение действует в пятницу утром в Керченском проливе из-за тумана. Об этом сообщает Минтранс России.Переправа является метеозависимым транспортом, поэтому водителям напоминают, что в случае остановки морского сообщения добраться в регион можно по Крымскому мосту или альтернативному сухопутному коридору через новые регионы России.Работа Керченской переправы и очередьПо данным оперштаба Кубани, сейчас паромная переправа приостановила работу по погодным условиям и в очереди на паромы с краснодарской стороны стоят 173 машины.Всего же курсирующие на линии паромы после запуска морского сообщения выполнили 1769 рейсов. Перевезено свыше 55 тысяч автотранспортных средств."С начала работы Керченской паромной переправы через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 72 860 пассажиров, 55 041 единица автотранспорта и 6 101 железнодорожный вагон", - добавили в Минтрансе России.Дорога в Крым через новые регионыСухопутный маршрут на крымский полуостров пролегает через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой. Его протяженность – 387 км. Этой дорогой рекомендуют пользоваться водителям большегрузов с неприоритетными товарами.Ежесуточно из Крыма по "коридору" выезжают сотни грузовиков. Водители могут следовать из республики самостоятельно или в составе организованной колонны. Для регистрации в составе колонны необходимо обратиться по телефону министерства +7 978 199 26 34.Читайте также на РИА Новости Крым:Ограничение проезда по Крымскому мосту: какие машины не пропускаютНагрузка на КПП через сухопутный коридор в Крым выросла в 10 разСообщение с Крымом: как организуют перевозки на поездах в 2023 году

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, керченская паромная переправа, транспорт, минтранс россии