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Где в Крыму два дня не будет воды и света – адреса - РИА Новости Крым, 26.01.2023
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Где в Крыму два дня не будет воды и света – адреса
Где в Крыму два дня не будет воды и света – адреса - РИА Новости Крым, 26.01.2023
Где в Крыму два дня не будет воды и света – адреса
В Симферополе и пяти селах в разных муниципалитетах Крыма в четверг и пятницу не будет света и воды. РИА Новости Крым, 26.01.2023
2023-01-26T12:11
2023-01-26T12:13
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв – РИА Новости Крым. В Симферополе и пяти селах в разных муниципалитетах Крыма в четверг и пятницу не будет света и воды. Отключения водыПо данным "Воды Крыма", в Симферополе ориентировочно до 15.00 от водоснабжения не будет по адресам: пер. Керченский, ул. Некрасова (частично), ул. Таврическую, а также на прилегающих улицах и переулках.Также отключения затронут села Раздольное Раздольненского района, Крепкое в Красноперекопском районе, Севастьяновка и Самохвалово в Бахчисарайском районе Крыма. Кроме того, в селе Малый Маяк, Чайка и Нижняя Кутузовка Алуштинского городского округа воды не будет до 13.00, в Приветном (ул. Мира и Горького) – до 16.00. Также с 16.00 26 января и в течении следующих суток возможны перебои, частичное или полное отсутствие воды на Аллее Декабристов и в домах 1-16 по улице Набережна в Алуште.В Джанкое подачу до 15.00 ограничат для абонентов домов 52, 52 по улице Ленина.Отключения электричестваВместе с тем, из-за плановых работ на электросетях в Симферополе и близлежащих селах в течение рабочего дня не будет света, сообщили в "Крымэнерго".Отключения 26 января запланированы по следующим адресам:В пятницу, 27 января, по этим же адресам свет отключат вновь с 8 до 17 часов. Кроме того, без электричества на день останется микрорайон Каменка и кооператив "Степное.В Симферопольском районе 26 января на время строительно-монтажных работ свет адресно отключат в Трудовом на улице Спортивная, Зеленая, Восточная, Мира, и в переулке Мира, Молодежном, Спортивном. Также в четверг отключения затронут село Мирное. Из-за техобслуживания подачу ресурса ограничат на улицах Молодежная, Грушевая, Фонтанная, Школьная, Вишневая, Переселенческая, Дорожная.Читайте также на РИА Новости Крым:На Южном берегу Крыма запустили в работу три электроподстанцииКак Северо-Крымский канал готовят к поливному сезонуАксенов: в Симферополе отремонтируют более 20 км водоводов до конца года
https://crimea.ria.ru/20230106/v-krymu-defitsit-spetsialistov-vodnikov-no-problema-ne-reshaetsya--ekspert-1126222142.html
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симферополь
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джанкой
симферопольский район
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Где в Крыму два дня не будет воды и света – адреса

В Симферополе и селах в пяти муниципалитетах Крыма два дня не будет воды и света

12:11 26.01.2023 (обновлено: 12:13 26.01.2023)
 
© РИА Новости . Константин Чалабов / Перейти в фотобанкСезонное отключение воды в Великом Новгороде
Сезонное отключение воды в Великом Новгороде - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
© РИА Новости . Константин Чалабов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв – РИА Новости Крым. В Симферополе и пяти селах в разных муниципалитетах Крыма в четверг и пятницу не будет света и воды.

Отключения воды

По данным "Воды Крыма", в Симферополе ориентировочно до 15.00 от водоснабжения не будет по адресам: пер. Керченский, ул. Некрасова (частично), ул. Таврическую, а также на прилегающих улицах и переулках.
Также отключения затронут села Раздольное Раздольненского района, Крепкое в Красноперекопском районе, Севастьяновка и Самохвалово в Бахчисарайском районе Крыма.
Кроме того, в селе Малый Маяк, Чайка и Нижняя Кутузовка Алуштинского городского округа воды не будет до 13.00, в Приветном (ул. Мира и Горького) – до 16.00. Также с 16.00 26 января и в течении следующих суток возможны перебои, частичное или полное отсутствие воды на Аллее Декабристов и в домах 1-16 по улице Набережна в Алуште.
В Джанкое подачу до 15.00 ограничат для абонентов домов 52, 52 по улице Ленина.
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Отключения электричества

Вместе с тем, из-за плановых работ на электросетях в Симферополе и близлежащих селах в течение рабочего дня не будет света, сообщили в "Крымэнерго".
Отключения 26 января запланированы по следующим адресам:
  • ул. Ген.Васильева, 24-30/1 (чет), 23Б-27А (нечет);
  • пер. Заречный, 24-28 (чет);
  • ул. Трансформаторная, 6-10 (чет), 1-3 (нечет);
  • пер. Альпинистов, 3-38 (чет), 17-47 (нечет);
  • ул. Локомотивная, 2-4/34 (чет), 1-3 (нечет);
  • ул. Москалева, 24-66 (нечет), 13-27А (нечет);
  • ул. Артиллерийская, 74-90 (чет), 67-83 (нечет);
  • ул. 8 Марта, 118-134А (чет), 153-169/45 (нечет);
  • ул. Курцовская, 42-58/99 (чет), 41-47 (нечет);
  • ул. Ангарская, 2-34 (чет), 1-37 (нечет);
  • ул. Крылова, 108;
  • ул. З. Рухадзе, 84-96 (чет), 63-85 (нечет);
  • ул. Зеленая, 1-43 (нечет);
  • ул. Луговая, 52-140 (чет), 127-199 (нечет);
  • ул. Хачатряна, 2-58 (чет), 1-45 (нечет);
  • ул. Дальняя, 2-24 (чет), 1-7 (нечет);
  • ул. Генова, 20-34 (чет), 11-17/3 (нечет);
  • ул. Туристов, 2;
  • пер. Туристов, 2-24 (чет), 1-9/139 (нечет);
  • ул. Проводников, 44-66 (чет), 13-55 (нечет).
В пятницу, 27 января, по этим же адресам свет отключат вновь с 8 до 17 часов. Кроме того, без электричества на день останется микрорайон Каменка и кооператив "Степное.
В Симферопольском районе 26 января на время строительно-монтажных работ свет адресно отключат в Трудовом на улице Спортивная, Зеленая, Восточная, Мира, и в переулке Мира, Молодежном, Спортивном. Также в четверг отключения затронут село Мирное. Из-за техобслуживания подачу ресурса ограничат на улицах Молодежная, Грушевая, Фонтанная, Школьная, Вишневая, Переселенческая, Дорожная.
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