https://crimea.ria.ru/20230126/gde-v-krymu-dva-dnya-ne-budet-vody-i-sveta--adresa-1126597588.html

Где в Крыму два дня не будет воды и света – адреса

Где в Крыму два дня не будет воды и света – адреса - РИА Новости Крым, 26.01.2023

Где в Крыму два дня не будет воды и света – адреса

В Симферополе и пяти селах в разных муниципалитетах Крыма в четверг и пятницу не будет света и воды. РИА Новости Крым, 26.01.2023

2023-01-26T12:11

2023-01-26T12:11

2023-01-26T12:13

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв – РИА Новости Крым. В Симферополе и пяти селах в разных муниципалитетах Крыма в четверг и пятницу не будет света и воды. Отключения водыПо данным "Воды Крыма", в Симферополе ориентировочно до 15.00 от водоснабжения не будет по адресам: пер. Керченский, ул. Некрасова (частично), ул. Таврическую, а также на прилегающих улицах и переулках.Также отключения затронут села Раздольное Раздольненского района, Крепкое в Красноперекопском районе, Севастьяновка и Самохвалово в Бахчисарайском районе Крыма. Кроме того, в селе Малый Маяк, Чайка и Нижняя Кутузовка Алуштинского городского округа воды не будет до 13.00, в Приветном (ул. Мира и Горького) – до 16.00. Также с 16.00 26 января и в течении следующих суток возможны перебои, частичное или полное отсутствие воды на Аллее Декабристов и в домах 1-16 по улице Набережна в Алуште.В Джанкое подачу до 15.00 ограничат для абонентов домов 52, 52 по улице Ленина.Отключения электричестваВместе с тем, из-за плановых работ на электросетях в Симферополе и близлежащих селах в течение рабочего дня не будет света, сообщили в "Крымэнерго".Отключения 26 января запланированы по следующим адресам:В пятницу, 27 января, по этим же адресам свет отключат вновь с 8 до 17 часов. Кроме того, без электричества на день останется микрорайон Каменка и кооператив "Степное.В Симферопольском районе 26 января на время строительно-монтажных работ свет адресно отключат в Трудовом на улице Спортивная, Зеленая, Восточная, Мира, и в переулке Мира, Молодежном, Спортивном. Также в четверг отключения затронут село Мирное. Из-за техобслуживания подачу ресурса ограничат на улицах Молодежная, Грушевая, Фонтанная, Школьная, Вишневая, Переселенческая, Дорожная.Читайте также на РИА Новости Крым:На Южном берегу Крыма запустили в работу три электроподстанцииКак Северо-Крымский канал готовят к поливному сезонуАксенов: в Симферополе отремонтируют более 20 км водоводов до конца года

https://crimea.ria.ru/20230106/v-krymu-defitsit-spetsialistov-vodnikov-no-problema-ne-reshaetsya--ekspert-1126222142.html

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бахчисарайский район

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2023

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