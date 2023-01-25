https://crimea.ria.ru/20230125/moinaco-riviera-kak-v-evpatorii-stroyat-sovremennyy-kompleks-za-35-mlrd-1126569066.html

"Moinaco Riviera": как в Евпатории строят современный комплекс за 35 млрд

"Moinaco Riviera": как в Евпатории строят современный комплекс за 35 млрд - РИА Новости Крым, 25.01.2023

"Moinaco Riviera": как в Евпатории строят современный комплекс за 35 млрд

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв — РИА Новости Крым. В Евпатории реализуется грандиозный инвестиционный проект комплексного освоения территории у озера Мойнаки. Как сообщили РИА Новости Крым, 25.01.2023

2023-01-25T10:02

2023-01-25T10:02

2023-01-25T10:02

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евпатория

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туризм в крыму

инвестиции

симферопольская девелоперская компания

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв — РИА Новости Крым. В Евпатории реализуется грандиозный инвестиционный проект комплексного освоения территории у озера Мойнаки. Как сообщили в пресс-службе "Симферопольской Девелоперской Компании", выступающей инвестором, путь от подписания соглашения с правительством Крыма до продажи квартир в первой очереди строительства занял всего 14 месяцев.Территория комфортаПо данным пресс-службы, соглашение с республиканскими властями подписано в ноябре 2021 года. Сумма инвестиций тогда оказалась рекордной для Крыма — около 35 млрд рублей. Инвестор поставил своей целью создать комфортное пространство для жизни и отдыха людей.Точка притяженияКрым стал точкой притяжения для крупных Инвесторов, в свою очередь Правительство всячески способствует реализации инвестиционных проектов на полуострове. В данном случае крымские власти также обеспечили все условия для быстрой реализации проекта, подчеркивают в пресс-службе."Работа была выстроена таким образом, чтобы все вопросы по реализации проекта решались быстро и эффективно. Такой подход дал результаты: всего год прошел от идеи до устройства котлована под строительство курортно-рекреационного комплекса. От подачи первого договора долевого участия прошел один рабочий день — Госкомрегистр зарегистрировал его в рекордно короткий срок. Это безусловно важное событие для Инвестора и полуострова в целом, учитывая важность выполнения перспективных государственных целей и задач", — говорят в компании.Социальный аспектМасштабный инвестпроект предполагает строительство многоквартирных жилых домов, в том числе для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. В этой связи 10% от общей площади построенного жилья направят на реализацию государственных программ в части переселения граждан из аварийного жилья. Еще 5% площадей квартир безвозмездно передадут в муниципальную собственность."Также проектом предусматривается строительство объектов рекреационного назначения с полным спектром курортной и медицинской инфраструктуры для отдыха и оздоровления отдыхающих. Территория комплекса приспособлена для потребностей граждан с ограниченными возможностями, в том числе передвигающихся в инвалидных колясках", — добавили в пресс-службе.В компании подчеркивают: "Moinaco Riviera" интересен и по многим другим причинам. Это, по сути, "город в городе", где один район собирает пространство разного функционального назначения – жилого, туристического, рекреационного, коммерческого, культурного и развлекательного.Купить квартиру мечты в КрымуСвязаться со службой продаж "Moinaco Riviera" можно по номеру телефона +7 (978) 700 88 88, уточняют в пресс-службе "Симферопольской Девелоперской Компании". Кроме того, узнать все детали можно на сайте moinaco.ru. Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф*рекламаООО "СЗ "СДК"ИНН 9102264697moinaco.ru.erid: 4CQwVszH9pSWrMAiZeW

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, крым, евпатория, moinaco riviera, туризм в крыму, инвестиции, симферопольская девелоперская компания