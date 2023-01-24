https://crimea.ria.ru/20230124/v-simferopolskom-rayone-do-vechera-ne-budet-vody--adresa-1126545993.html
Пригород Симферополя до вечера остался без воды
Пригород Симферополя до вечера остался без воды - РИА Новости Крым, 24.01.2023
Пригород Симферополя до вечера остался без воды
Во вторник ряд сел Симферопольского района и городских улиц до вечера остались без воды. Об этом предупреждают в "Воде Крыма". РИА Новости Крым, 24.01.2023
2023-01-24T08:59
2023-01-24T08:59
2023-01-24T09:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. Во вторник ряд сел Симферопольского района и городских улиц до вечера остались без воды. Об этом предупреждают в "Воде Крыма".По данным предприятия, до 20.00 без водоснабжения остались пгт Грэсовский, Космомольское, села Совхозное, Битумное, Укромное, Белоглинка (ЖК "Грэсовский").Кроме того, до 13.00 отключения затронут жителей села Перово по улицам Парковая, Банная и прилегающих переулков.В Алуште до полудня без воды абоненты по адресам: ул. К. Маркса, ул. Хромых, ул. Урицкого, ул. 15 Апреля, ул. Багликова, ул. Свердлова, ул. Володарского, ул. Генуэский тупик, ул. Горького, пер. Базарный, пер. Крапивного, пер. Верхний, пер. Калядина. До 11.00 отключения и у жителей села Изобильное по улицам: Центральная, пер. Зеленый, пер. Речной, Виноградная, Новая, пер. Почтовый, пер. Восточный.Кроме того, без воды до 25 января жители села Трудолюбовка Бахчисарайского района. Для них организован подвоз питьевой воды по графику по следующим адресам:Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов: в Симферополе отремонтируют более 20 км водоводов до конца годаГде в Симферополе два дня не будет светаВ Бахчисарайском районе трое суток не будет воды – адреса
https://crimea.ria.ru/20221203/na-skolko-khvatit-zapasov-vodokhranilisch-v-krymu-1125663780.html
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крым, симферополь, симферопольский район, бахчисарайский район, алушта, вода в крыму, жкх, общество, новости крыма
Пригород Симферополя до вечера остался без воды
Во вторник шесть сел Симферопольского района до вечера останутся без воды – адреса
08:59 24.01.2023 (обновлено: 09:00 24.01.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. Во вторник ряд сел Симферопольского района и городских улиц до вечера остались без воды. Об этом предупреждают в "Воде Крыма".
По данным предприятия, до 20.00 без водоснабжения остались пгт Грэсовский, Космомольское, села Совхозное, Битумное, Укромное, Белоглинка (ЖК "Грэсовский").
Кроме того, до 13.00 отключения затронут жителей села Перово по улицам Парковая, Банная и прилегающих переулков.
В Алуште до полудня без воды абоненты по адресам: ул. К. Маркса, ул. Хромых, ул. Урицкого, ул. 15 Апреля, ул. Багликова, ул. Свердлова, ул. Володарского, ул. Генуэский тупик, ул. Горького, пер. Базарный, пер. Крапивного, пер. Верхний, пер. Калядина. До 11.00 отключения и у жителей села Изобильное по улицам: Центральная, пер. Зеленый, пер. Речной, Виноградная, Новая, пер. Почтовый, пер. Восточный.
Кроме того, без воды до 25 января жители села Трудолюбовка Бахчисарайского района. Для них организован подвоз питьевой воды по графику по следующим адресам:
—Ул. Шевченко - с 9.30 до 10.30;
—ул. Калинина - с 10.30 до 11.30;
—ул. Грузинова - с 12.00 до 13.00;
—ул. Мусы -Мамута - с 13.00 до 14.00;
—ул. Севастопольская, ул. Садовая, пер. Южный - с 14.00 до 16.00
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