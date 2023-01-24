https://crimea.ria.ru/20230124/v-simferopolskom-rayone-do-vechera-ne-budet-vody--adresa-1126545993.html

Пригород Симферополя до вечера остался без воды

Пригород Симферополя до вечера остался без воды - РИА Новости Крым, 24.01.2023

Пригород Симферополя до вечера остался без воды

Во вторник ряд сел Симферопольского района и городских улиц до вечера остались без воды. Об этом предупреждают в "Воде Крыма". РИА Новости Крым, 24.01.2023

2023-01-24T08:59

2023-01-24T08:59

2023-01-24T09:00

крым

симферополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. Во вторник ряд сел Симферопольского района и городских улиц до вечера остались без воды. Об этом предупреждают в "Воде Крыма".По данным предприятия, до 20.00 без водоснабжения остались пгт Грэсовский, Космомольское, села Совхозное, Битумное, Укромное, Белоглинка (ЖК "Грэсовский").Кроме того, до 13.00 отключения затронут жителей села Перово по улицам Парковая, Банная и прилегающих переулков.В Алуште до полудня без воды абоненты по адресам: ул. К. Маркса, ул. Хромых, ул. Урицкого, ул. 15 Апреля, ул. Багликова, ул. Свердлова, ул. Володарского, ул. Генуэский тупик, ул. Горького, пер. Базарный, пер. Крапивного, пер. Верхний, пер. Калядина. До 11.00 отключения и у жителей села Изобильное по улицам: Центральная, пер. Зеленый, пер. Речной, Виноградная, Новая, пер. Почтовый, пер. Восточный.Кроме того, без воды до 25 января жители села Трудолюбовка Бахчисарайского района. Для них организован подвоз питьевой воды по графику по следующим адресам:Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов: в Симферополе отремонтируют более 20 км водоводов до конца годаГде в Симферополе два дня не будет светаВ Бахчисарайском районе трое суток не будет воды – адреса

https://crimea.ria.ru/20221203/na-skolko-khvatit-zapasov-vodokhranilisch-v-krymu-1125663780.html

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алушта

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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