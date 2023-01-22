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В Бахчисарайском районе трое суток не будет воды – адреса - РИА Новости Крым, 22.01.2023
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В Бахчисарайском районе трое суток не будет воды – адреса
В Бахчисарайском районе трое суток не будет воды – адреса - РИА Новости Крым, 22.01.2023
В Бахчисарайском районе трое суток не будет воды – адреса
В селе Трудолюбовка Бахчисарайского района двое суток не будет воды из-за работ по замене оборудования на насосной станции. Об этом предупредили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 22.01.2023
2023-01-22T18:57
2023-01-22T18:57
крым
бахчисарайский район
вода в крыму
общество
новости крыма
жкх
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. В селе Трудолюбовка Бахчисарайского района двое суток не будет воды из-за работ по замене оборудования на насосной станции. Об этом предупредили в пресс-службе "Воды Крыма".Отмечается, что воду отключат в 8 часов утра 23 января, ориентировочное время возобновления подачи – 18.00 25 января.В компании указали, что 24 и 25 января будет организован подвоз питьевой воды согласно графику по адресам:Кроме того, в Симферополе в понедельник, 23 января, с 9.00 до 20.00 воды не будет у жителей пгт Комсомольское, ул. Владимира Высоцкого, пгт Грэсовский, пгт Комсомольское (частично), с. Совхозное, с. Укромное, п. Битумное, с. Белоглинка (ЖК "Грэсовский")."Дополнительно на время проведения работ будет организован подвоз воды специализированным автотранспортом", - заключили в "Воде Крыма".
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крым, бахчисарайский район, вода в крыму, общество, новости крыма, жкх
В Бахчисарайском районе трое суток не будет воды – адреса

В Бахчисарайском селе Трудолюбовка три дня не будет воды из-за ремонта на насосной станции

18:57 22.01.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПодвоз воды в Зеленогорское
Подвоз воды в Зеленогорское - РИА Новости, 1920, 22.01.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. В селе Трудолюбовка Бахчисарайского района двое суток не будет воды из-за работ по замене оборудования на насосной станции. Об этом предупредили в пресс-службе "Воды Крыма".
Отмечается, что воду отключат в 8 часов утра 23 января, ориентировочное время возобновления подачи – 18.00 25 января.
"Бахчисарайский филиал информирует, что с 8.00 23 января ориентировочно до 18.00 25 января будет ограничено водоснабжение села Трудолюбовка в связи с работами подрядной организации по замене оборудования на насосной станции.
Населению необходимо иметь запас питьевой воды на данный период времени", - сказано на сайте предприятия.
В компании указали, что 24 и 25 января будет организован подвоз питьевой воды согласно графику по адресам:
  • ул.Шевченко - с 9.30 до 10.30;
  • ул. Калинина - с 10.30 до 11.30;
  • ул. Грузинова - с 12.00 до 13.00;
  • ул. Мусы-Мамута - с 13.00 до 14.00;
  • ул. Севастопольская, ул. Садовая, пер. Южный - с 14.00 до 16.00.
Кроме того, в Симферополе в понедельник, 23 января, с 9.00 до 20.00 воды не будет у жителей пгт Комсомольское, ул. Владимира Высоцкого, пгт Грэсовский, пгт Комсомольское (частично), с. Совхозное, с. Укромное, п. Битумное, с. Белоглинка (ЖК "Грэсовский").
"Дополнительно на время проведения работ будет организован подвоз воды специализированным автотранспортом", - заключили в "Воде Крыма".
 
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