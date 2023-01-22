https://crimea.ria.ru/20230122/v-bakhchisarayskom-rayone-troe-sutok-ne-budet-vody--adresa-1126524281.html

В Бахчисарайском районе трое суток не будет воды – адреса

В Бахчисарайском районе трое суток не будет воды – адреса - РИА Новости Крым, 22.01.2023

В Бахчисарайском районе трое суток не будет воды – адреса

В селе Трудолюбовка Бахчисарайского района двое суток не будет воды из-за работ по замене оборудования на насосной станции. Об этом предупредили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 22.01.2023

2023-01-22T18:57

2023-01-22T18:57

2023-01-22T18:57

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. В селе Трудолюбовка Бахчисарайского района двое суток не будет воды из-за работ по замене оборудования на насосной станции. Об этом предупредили в пресс-службе "Воды Крыма".Отмечается, что воду отключат в 8 часов утра 23 января, ориентировочное время возобновления подачи – 18.00 25 января.В компании указали, что 24 и 25 января будет организован подвоз питьевой воды согласно графику по адресам:Кроме того, в Симферополе в понедельник, 23 января, с 9.00 до 20.00 воды не будет у жителей пгт Комсомольское, ул. Владимира Высоцкого, пгт Грэсовский, пгт Комсомольское (частично), с. Совхозное, с. Укромное, п. Битумное, с. Белоглинка (ЖК "Грэсовский")."Дополнительно на время проведения работ будет организован подвоз воды специализированным автотранспортом", - заключили в "Воде Крыма".

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