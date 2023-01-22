https://crimea.ria.ru/20230122/covid-19-v-krymu-i-sevastopole-operativnye-dannye-na-22-yanvarya-1126516675.html
COVID-19 в Крыму и Севастополе: оперативные данные на 22 января
COVID-19 в Крыму и Севастополе: оперативные данные на 22 января - РИА Новости Крым, 22.01.2023
COVID-19 в Крыму и Севастополе: оперативные данные на 22 января
В Крыму и Севастополе за сутки выявили 38 новых случаев COVID-19, зафиксирован один летальный исход. Днем ранее медики диагностировали заболевание у 67... РИА Новости Крым, 22.01.2023
2023-01-22T10:42
2023-01-22T10:42
2023-01-22T10:50
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе за сутки выявили 38 новых случаев COVID-19, зафиксирован один летальный исход. Днем ранее медики диагностировали заболевание у 67 пациентов, один человек скончался.Ситуация с COVID-19 в КрымуЗа минувшие сутки в Республике Крым выявлено 25 новых случаев COVID-19. Общее число зарегистрированных больных с коронавирусной инфекцией с начала пандемии составило 211 183 человека."Госпитализировано четыре человека, за все время лечение в условиях стационара потребовалось 62 761 пациенту. За сутки выздоровели 23 человека, с начала пандемии ковид побороли 203 904 пациента", – сообщили в республиканском минздраве.Летальных исходов за сутки не зафиксировано. Всего же с начала пандемии не смогли справиться с болезнью 5 416 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19.Ситуация с COVID-19 в СевастополеПо состоянию на утро 22 января Севастополе выявлено 13 новых случаев заболевания COVID-19, скончался один человек в возрасте 73 лет."За сутки в ковидные стационары госпитализированы четыре человека. На данный момент в больницах находится 42 пациента, из них 33 – с подтвержденной коронавирусной инфекцией", – сообщили в правительстве города. С выздоровлением выписаны 10 человек.По данным Роспотребнадзора, с начала пандемии в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболели 97 646 человек, выздоровели 94 967.Ситуация с заболеваемостью ОРВИ и гриппомВ Крыму растет число закрытых на карантин классов. За неделю оно увеличилось вдвое и достигло 20. Заболеваемость растет и среди воспитанников детских садов, по состоянию на 18 января, закрыты 10 групп в восьми дошкольных учреждениях. По данным минобраза, речь идет о садах в Алуште, Керчи, Красноперекопске, Феодосии, а также Белогорском, Раздольненском и Советском районах.В региональном управлении Роспотребнадзора также сообщили, что за неделю в Крыму почти 9,5 тысяч человек заболели гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями. В Севастополе заболеваемость ОРВИ превысила недельный эпидемический порог по городу на 96,2 процента.Читайте также на РИА Новости Крым:Вакцина от "кракена" – российские ученые приступили к разработке Академик Онищенко дал прогноз для Крыма по гриппу и коронавирусу Двукратный рост: ОРВИ и грипп "закрывают" на карантин классы в Крыму
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крым, севастополь, коронавирус в крыму, коронавирус, распространение коронавируса в рф, здравоохранение в крыму и севастополе, общество, грипп, орви
COVID-19 в Крыму и Севастополе: оперативные данные на 22 января
В Крыму и Севастополе выявили 38 новых случаев COVID-19, скончался один пациент
10:42 22.01.2023 (обновлено: 10:50 22.01.2023) СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым.
В Крыму и Севастополе за сутки выявили 38 новых случаев COVID-19, зафиксирован один летальный исход. Днем ранее
медики диагностировали заболевание у 67 пациентов, один человек скончался.
Ситуация с COVID-19 в Крыму
За минувшие сутки в Республике Крым выявлено 25 новых случаев COVID-19. Общее число зарегистрированных больных с коронавирусной инфекцией с начала пандемии составило 211 183 человека.
"Госпитализировано четыре человека, за все время лечение в условиях стационара потребовалось 62 761 пациенту. За сутки выздоровели 23 человека, с начала пандемии ковид побороли 203 904 пациента", – сообщили в республиканском минздраве.
Летальных исходов за сутки не зафиксировано. Всего же с начала пандемии не смогли справиться с болезнью 5 416 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19.
Ситуация с COVID-19 в Севастополе
По состоянию на утро 22 января Севастополе выявлено 13 новых случаев заболевания COVID-19, скончался один человек в возрасте 73 лет.
"За сутки в ковидные стационары госпитализированы четыре человека. На данный момент в больницах находится 42 пациента, из них 33 – с подтвержденной коронавирусной инфекцией", – сообщили в правительстве города. С выздоровлением выписаны 10 человек.
По данным Роспотребнадзора, с начала пандемии в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболели 97 646 человек, выздоровели 94 967.
Ситуация с заболеваемостью ОРВИ и гриппом
В Крыму растет число
закрытых на карантин классов. За неделю оно увеличилось вдвое и достигло 20. Заболеваемость растет и среди воспитанников детских садов, по состоянию на 18 января, закрыты 10 групп в восьми дошкольных учреждениях. По данным минобраза, речь идет о садах в Алуште, Керчи, Красноперекопске, Феодосии, а также Белогорском, Раздольненском и Советском районах.
В региональном управлении Роспотребнадзора также сообщили
, что за неделю в Крыму почти 9,5 тысяч человек заболели гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями. В Севастополе заболеваемость ОРВИ превысила недельный эпидемический
порог по городу на 96,2 процента.
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