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COVID-19 в Крыму и Севастополе: данные на 21 января

COVID-19 в Крыму и Севастополе: данные на 21 января - РИА Новости Крым, 21.01.2023

COVID-19 в Крыму и Севастополе: данные на 21 января

В Крыму и Севастополе за сутки выявлено 67 новых случаев заболевания COVID-19, один человек скончался. Днем ранее было зарегистрировано 47 новых заболевших. РИА Новости Крым, 21.01.2023

2023-01-21T11:43

2023-01-21T11:43

2023-01-21T12:22

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе за сутки выявлено 67 новых случаев заболевания COVID-19, один человек скончался. Днем ранее было зарегистрировано 47 новых заболевших.Сводка по коронавирусу в КрымуЗа истекшие сутки в Крыму выявлено 29 новых случаев коронавирусной инфекции."5 человек госпитализировано, 48 выздоровели, летальных исходов нет", – сообщили в минздраве РК.Всего с начала пандемии в Крыму диагноз COVID-19 был поставлен 211 158 жителям республики. Выздоровели 203 881 человек.Сводка по коронавирусу в СевастополеВ Севастополе на утро 21 января известно о кончине одного пациента от коронавируса. Заболели еще более трех десятков человек."Зарегистрировано 38 новых случаев заболевания COVID-19. Умер один человек в возрасте 78 лет", – уточнили в пресс-службе правительства.В ковидные стационары за сутки госпитализирован один заболевший, всего в больницах 49 пациентов, COVID-19 уже подтвержден. Пятеро выписаны.По данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболели 97 633 человека, выздоровели 94949.Ситуация с заболеваемостью ОРВИ и гриппом В Крыму на карантин закрыты 20 школьных классов, за несколько дней их число выросло вдвое. Растет заболеваемость и среди воспитанников дошкольных учреждений. По состоянию на 18 января, в восьми детских садах закрыты 10 групп. По данным минобраза, речь идет о садах в Алуште, Керчи, Красноперекопске, Феодосии, а также Белогорском, Раздольненском и Советском районах.Читайте также на РИА Новости Крым:Вакцина от "кракена" – российские ученые приступили к разработке Академик Онищенко дал прогноз для Крыма по гриппу и коронавирусу Двукратный рост: ОРВИ и грипп "закрывают" на карантин классы в Крыму

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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