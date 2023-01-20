https://crimea.ria.ru/20230120/glavnye-sobytiya-i-zayavleniya-dnya-1126504042.html

Главные события и заявления дня

Главные события и заявления дня - РИА Новости Крым, 20.01.2023

Главные события и заявления дня

Подполковник армии США сообщил Украине плохие новости. Гросси призывает срочно защитить Запорожскую АЭС. Путин собрал Совбез по теме спецоперации на Украине... РИА Новости Крым, 20.01.2023

2023-01-20T21:54

2023-01-20T21:54

2023-01-20T21:54

главное за день

сво

украина

в мире

германия

владимир путин (политик)

совет безопасности рф

американское оружие против крыма

магатэ

заэс (запорожская атомная электростанция)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. Подполковник армии США сообщил Украине плохие новости. Гросси призывает срочно защитить Запорожскую АЭС. Путин собрал Совбез по теме спецоперации на Украине. Армия России освободила два населенных пункта – в Запорожской области и в ДНР. Германия не готова поставлять танки Украине. В Кремле прокомментировали возможность новых поставок Украине из стран НАТО.О главных событиях и заявления дня – в подборке РИА Новости Крым.Оружие не поможетПоставки нового вооружения и техники НАТО не помогут Украине изменить ход спецоперации, несмотря на ожидания Запада и Киева, заявил подполковник армии США Дэниел Дэвис."По мере того, как Украине обещают все больше современных видов вооружений НАТО, многие уверены, что ход битвы скоро изменится в пользу Киева. Но более внимательное изучение предлагаемого оружия и глубокое понимание того, как работает современная бронетехника, должны умерить ожидания", - отметил американский офицер.Ситуация накаляетсяУхудшение ситуации на восточном фронте требует немедленного создания зоны безопасности вокруг Запорожской атомной станции, заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси в интервью."Ситуация вокруг Запорожья ухудшается... Поэтому считаю, что сейчас как никогда важно и крайне необходимо принятие некоторых промежуточных мер по защите ядерного объекта", - считает он.Поставки танков только добавят Украине проблемДополнительные поставки танков и другого тяжелого вооружения на Украину из стран НАТО только добавят проблем киевскому режиму, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя обсуждение вопроса в ходе заседания с участием руководителей оборонных ведомств нескольких десятков стран, а также генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.Представитель Кремля подчеркнул, что подобная "помощь" будет иметь негативные последствия. Специалисты прекрасно отдают себе отчет обо всех проблемах, которые сопровождают такие поставки, так как танки нуждаются "в обслуживании, ремонте, и так далее и тому подобное". При этом существенного влияние на достижение российскими войсками поставленных целей они не оказать не смогут.Новые победы армии России на Донбассе Подразделения российской армии в ходе специальной военной операции освободили еще два населенных пункта. Речь идет о населенном пункте Лобковое в Запорожской области и Клещеевки в ДНР. В ходе наступления по двум направлениям военнослужащие ВС РФ уничтожили до 150 украинских военных и спецтехнику.Заседание Совбеза РФ по спецоперации на УкраинеПрезидент Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности по теме хода спецоперации.Глава государства рассказал членам Совбеза о своих недавних телефонных международных контактах, а также обсудил с участниками актуальные текущие вопросы социально-экономической повестки дня.Прощай, Leopard Члены контактной группы по поддержке Украины стран НАТО и их союзников не смогли прийти к единому мнению по поставкам немецких танков Киеву. Об этом заявил в пятницу новый министр обороны ФРГ Борис Писториус в ходе встречи контактной группы на американской авиабазе Рамштайн в Германии."Мы обсудили возможную поставку танков Leopard. Я должен констатировать, что по данному вопросу нет единого мнения", - заявил Писториус журналистам.По его словам, у сторон есть аргументы как за, так и против поставок немецких танков Украине, поэтому все необходимо "очень внимательно взвесить". Он сообщил, что назначил инспекцию такого типа танков для оценки возможности их передаче Киеву, однако указал на необходимость уделять внимание собственной армии и ее состоянию. Кроме того, на сегодня нет понимания о том, когда и какое решение будет принято по этому вопросу в дальнейшем, добавил министр.

украина

германия

заэс (запорожская атомная электростанция)

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

главное за день, сво, украина, в мире, германия, владимир путин (политик), совет безопасности рф, американское оружие против крыма, магатэ, заэс (запорожская атомная электростанция)