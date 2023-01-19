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В Крым придет тепло из Африки: погода на 19 января
В Крым придет тепло из Африки: погода на 19 января - РИА Новости Крым, 19.01.2023
В Крым придет тепло из Африки: погода на 19 января
В четверг в Крым придет тепло из северных районов Африки, будет сухо и малооблачно. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 19.01.2023
2023-01-19T00:01
2023-01-19T00:01
2023-01-19T00:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. В четверг в Крым придет тепло из северных районов Африки, будет сухо и малооблачно. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +8...10, днем +17...19.В Севастополе тоже тепло и сухо. Ветер южный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +12…14, днем +15…17.В Ялте и Алуште облачно, без осадков. Ночью столбики термометра покажут +8…10 градусов, днем воздух прогреется до +16.В Евпатории по-весеннему тепло, без осадков. Ночью до 13 тепла, днем облачно и до +15.В Судаке и Феодосии на несколько градусов холоднее. Ночью - +6…8, днем воздух прогреется до +12…14.Читайте также на РИА Новости Крым: Крымский мост снова закроют для автомобилей – когда и как надолгоАномалии зимы: что будет с урожаем в Крыму из-за странностей погодыЗемлю снова накроет геомагнитный шторм – карта космической погоды
https://crimea.ria.ru/20230115/na-puti-k-rekordu-v-krymu-na-kreschenie-zhdut-anomalnoe-teplo-1126383943.html
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В Крым придет тепло из Африки: погода на 19 января
В Крыму 19 января будет тепло и малооблачно
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. В четверг в Крым придет тепло из северных районов Африки, будет сухо и малооблачно. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер юго-восточный, южный 8-13 м/с; в западных и южных районах порывы до 18 м/с. Температура воздуха составит: ночью +6…11; днем воздух прогреется до +14…19, в горах до +8…13", - говорится в сообщении синоптиков.
В Симферополе переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +8...10, днем +17...19.
В Севастополе тоже тепло и сухо. Ветер южный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +12…14, днем +15…17.
В Ялте и Алуште облачно, без осадков. Ночью столбики термометра покажут +8…10 градусов, днем воздух прогреется до +16.
В Евпатории по-весеннему тепло, без осадков. Ночью до 13 тепла, днем облачно и до +15.
В Судаке и Феодосии на несколько градусов холоднее. Ночью - +6…8, днем воздух прогреется до +12…14.
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