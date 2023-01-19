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В Крым придет тепло из Африки: погода на 19 января - РИА Новости Крым, 19.01.2023
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В Крым придет тепло из Африки: погода на 19 января
В Крым придет тепло из Африки: погода на 19 января - РИА Новости Крым, 19.01.2023
В Крым придет тепло из Африки: погода на 19 января
В четверг в Крым придет тепло из северных районов Африки, будет сухо и малооблачно. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 19.01.2023
2023-01-19T00:01
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крым
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крымская погода
новости крыма
симферополь
севастополь
алушта
ялта
судак
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. В четверг в Крым придет тепло из северных районов Африки, будет сухо и малооблачно. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +8...10, днем +17...19.В Севастополе тоже тепло и сухо. Ветер южный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +12…14, днем +15…17.В Ялте и Алуште облачно, без осадков. Ночью столбики термометра покажут +8…10 градусов, днем воздух прогреется до +16.В Евпатории по-весеннему тепло, без осадков. Ночью до 13 тепла, днем облачно и до +15.В Судаке и Феодосии на несколько градусов холоднее. Ночью - +6…8, днем воздух прогреется до +12…14.Читайте также на РИА Новости Крым: Крымский мост снова закроют для автомобилей – когда и как надолгоАномалии зимы: что будет с урожаем в Крыму из-за странностей погодыЗемлю снова накроет геомагнитный шторм – карта космической погоды
https://crimea.ria.ru/20230115/na-puti-k-rekordu-v-krymu-na-kreschenie-zhdut-anomalnoe-teplo-1126383943.html
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РИА Новости Крым
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В Крым придет тепло из Африки: погода на 19 января

В Крыму 19 января будет тепло и малооблачно

00:01 19.01.2023
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВелосипедист на пляже в поселке Новофедоровка в Крыму
Велосипедист на пляже в поселке Новофедоровка в Крыму - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. В четверг в Крым придет тепло из северных районов Африки, будет сухо и малооблачно. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Ветер юго-восточный, южный 8-13 м/с; в западных и южных районах порывы до 18 м/с. Температура воздуха составит: ночью +6…11; днем воздух прогреется до +14…19, в горах до +8…13", - говорится в сообщении синоптиков.

В Симферополе переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +8...10, днем +17...19.
Регионы России. Крым - РИА Новости, 1920, 15.01.2023
15 января, 18:25Радио "Спутник в Крыму"
На пути к рекорду: в Крыму на Крещение ждут аномальное тепло
В Севастополе тоже тепло и сухо. Ветер южный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +12…14, днем +15…17.
В Ялте и Алуште облачно, без осадков. Ночью столбики термометра покажут +8…10 градусов, днем воздух прогреется до +16.
В Евпатории по-весеннему тепло, без осадков. Ночью до 13 тепла, днем облачно и до +15.
В Судаке и Феодосии на несколько градусов холоднее. Ночью - +6…8, днем воздух прогреется до +12…14.
Южный берег Крыма - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
17 января, 07:04Эксклюзивы РИА Новости Крым
Где в Крыму на Крещение будет самое теплое море
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Крымский мост снова закроют для автомобилей – когда и как надолго
Аномалии зимы: что будет с урожаем в Крыму из-за странностей погоды
Землю снова накроет геомагнитный шторм – карта космической погоды
 
КрымПогода в КрымуКрымская погодаНовости КрымаСимферопольСевастопольАлуштаЯлтаСудакФеодосияЕвпатория
 
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Заголовок открываемого материала
00:01В Крым придет тепло из Африки: погода на 19 января
00:00Какой сегодня праздник: 19 января
21:57Главные события и заявления дня: 18 января
21:39Стратегическая точка: эксперт раскрыл смысл призыва вернуть Крым Украине
21:17Отряд добровольцев "Сталинград" отправился в зону СВО с Мамаева кургана
20:58Главные новости Крыма: 18 января
20:36Новые тарифы на проезд в Севастополе: что ждет льготников
19:50В Крыму водитель без прав сбил двух детей и сбежал с места аварии
19:33Массовые отключения света в Крыму: адреса
19:02Балицкий назначил своим первым замом бывшего вице-губернатора Севастополя
18:49При крушении вертолета в Броварах погибли 14 человек – МЧС Украины
18:37Придут ли крупные торговые сети в Крым вслед за Сбербанком
18:14Более 30 улиц Симферополя на сутки останутся без воды
17:55Выходной отменяется: Кабмин не поддержал инициативу по 31 декабря
17:34Кто стал главой МВД Украины после гибели Монастырского
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