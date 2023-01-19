https://crimea.ria.ru/20230119/v-krym-pridet-teplo-iz-afriki-pogoda-na-19-yanvarya-1126465781.html

В Крым придет тепло из Африки: погода на 19 января

В Крым придет тепло из Африки: погода на 19 января - РИА Новости Крым, 19.01.2023

В Крым придет тепло из Африки: погода на 19 января

В четверг в Крым придет тепло из северных районов Африки, будет сухо и малооблачно. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 19.01.2023

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крым

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севастополь

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ялта

судак

феодосия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. В четверг в Крым придет тепло из северных районов Африки, будет сухо и малооблачно. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +8...10, днем +17...19.В Севастополе тоже тепло и сухо. Ветер южный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +12…14, днем +15…17.В Ялте и Алуште облачно, без осадков. Ночью столбики термометра покажут +8…10 градусов, днем воздух прогреется до +16.В Евпатории по-весеннему тепло, без осадков. Ночью до 13 тепла, днем облачно и до +15.В Судаке и Феодосии на несколько градусов холоднее. Ночью - +6…8, днем воздух прогреется до +12…14.Читайте также на РИА Новости Крым: Крымский мост снова закроют для автомобилей – когда и как надолгоАномалии зимы: что будет с урожаем в Крыму из-за странностей погодыЗемлю снова накроет геомагнитный шторм – карта космической погоды

https://crimea.ria.ru/20230115/na-puti-k-rekordu-v-krymu-na-kreschenie-zhdut-anomalnoe-teplo-1126383943.html

https://crimea.ria.ru/20230117/gde-v-krymu-na-kreschenie-budet-samoe-teploe-more-1126420074.html

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симферополь

севастополь

алушта

ялта

судак

феодосия

евпатория

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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