https://crimea.ria.ru/20230118/bolee-30-ulits-simferopolya-na-sutki-ostanutsya-bez-vody-1126446309.html

Более 30 улиц Симферополя на сутки останутся без воды

Более 30 улиц Симферополя на сутки останутся без воды - РИА Новости Крым, 18.01.2023

Более 30 улиц Симферополя на сутки останутся без воды

Более 30 улиц Симферополя на сутки останутся без воды из-за ремонтных работ. Об этом сообщает пресс-служба администрации крымской столицы. РИА Новости Крым, 18.01.2023

2023-01-18T18:14

2023-01-18T18:14

2023-01-18T18:14

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв - РИА Новости Крым. Более 30 улиц Симферополя на сутки останутся без воды из-за ремонтных работ. Об этом сообщает пресс-служба администрации крымской столицы.Так, воды не будет на улицах Гаспринского, Тургенева, Фрунзе, Ленинградская, Киевская (частично), Гурзуфская (частично), Рубцова, Комсомольская, Грибоедова, Скрипниченко, Блюхера, 51-й Армии, Чапаева, Щорса, Ладыгина, Бетховена, Фурманова, Суходольная, Стахановцев, Федько, Левкина, Партизанская, Смирнова, Крупской, Воровского (частично), Неапольская, Археологическая, Батаева и прилегающих к ней, а также переулках Смежный и Вольный."Будет осуществляться подвоз питьевой воды автоцистернами. График подвоза воды будет размещен дополнительно", - добавили в администрации.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе и Керчи отключат воду: график и адресаМассовые отключения света в Симферополе: адресаБелогорск и более 20 сел останутся без света на четыре дня – список

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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