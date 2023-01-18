Рейтинг@Mail.ru
Более 30 улиц Симферополя на сутки останутся без воды - РИА Новости Крым, 18.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230118/bolee-30-ulits-simferopolya-na-sutki-ostanutsya-bez-vody-1126446309.html
Более 30 улиц Симферополя на сутки останутся без воды
Более 30 улиц Симферополя на сутки останутся без воды - РИА Новости Крым, 18.01.2023
Более 30 улиц Симферополя на сутки останутся без воды
Более 30 улиц Симферополя на сутки останутся без воды из-за ремонтных работ. Об этом сообщает пресс-служба администрации крымской столицы. РИА Новости Крым, 18.01.2023
2023-01-18T18:14
2023-01-18T18:14
крым
симферополь
жкх крыма и севастополя
новости
новости крыма
городская среда
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/12/1124206601_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fce7a55795c080ae89fec75712f582c9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв - РИА Новости Крым. Более 30 улиц Симферополя на сутки останутся без воды из-за ремонтных работ. Об этом сообщает пресс-служба администрации крымской столицы.Так, воды не будет на улицах Гаспринского, Тургенева, Фрунзе, Ленинградская, Киевская (частично), Гурзуфская (частично), Рубцова, Комсомольская, Грибоедова, Скрипниченко, Блюхера, 51-й Армии, Чапаева, Щорса, Ладыгина, Бетховена, Фурманова, Суходольная, Стахановцев, Федько, Левкина, Партизанская, Смирнова, Крупской, Воровского (частично), Неапольская, Археологическая, Батаева и прилегающих к ней, а также переулках Смежный и Вольный."Будет осуществляться подвоз питьевой воды автоцистернами. График подвоза воды будет размещен дополнительно", - добавили в администрации.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе и Керчи отключат воду: график и адресаМассовые отключения света в Симферополе: адресаБелогорск и более 20 сел останутся без света на четыре дня – список
крым
симферополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/12/1124206601_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_4478d30789ac53f23fbc5100f43f71f6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, симферополь, жкх крыма и севастополя, новости, новости крыма, городская среда
Более 30 улиц Симферополя на сутки останутся без воды

Более 30 улиц Симферополя с 20 января на сутки останутся без воды

18:14 18.01.2023
 
© РИА Новости . Нина Зотина / Перейти в фотобанкРаковина
Раковина - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
© РИА Новости . Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв - РИА Новости Крым. Более 30 улиц Симферополя на сутки останутся без воды из-за ремонтных работ. Об этом сообщает пресс-служба администрации крымской столицы.
"По информации предприятия "Вода Крыма", в связи с работами по переустройству водовода с 05:00 20 января до 05:00 21 января будет ограничено водоснабжение по ряду адресов", - говорится в сообщении.
Так, воды не будет на улицах Гаспринского, Тургенева, Фрунзе, Ленинградская, Киевская (частично), Гурзуфская (частично), Рубцова, Комсомольская, Грибоедова, Скрипниченко, Блюхера, 51-й Армии, Чапаева, Щорса, Ладыгина, Бетховена, Фурманова, Суходольная, Стахановцев, Федько, Левкина, Партизанская, Смирнова, Крупской, Воровского (частично), Неапольская, Археологическая, Батаева и прилегающих к ней, а также переулках Смежный и Вольный.
"Будет осуществляться подвоз питьевой воды автоцистернами. График подвоза воды будет размещен дополнительно", - добавили в администрации.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Симферополе и Керчи отключат воду: график и адреса
Массовые отключения света в Симферополе: адреса
Белогорск и более 20 сел останутся без света на четыре дня – список
 
КрымСимферопольЖКХ Крыма и СевастополяНовостиНовости КрымаГородская среда
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:33Массовые отключения света в Крыму: адреса
19:02Балицкий назначил своим первым замом бывшего вице-губернатора Севастополя
18:49При крушении вертолета в Броварах погибли 14 человек – МЧС Украины
18:37Придут ли крупные торговые сети в Крым вслед за Сбербанком
18:14Более 30 улиц Симферополя на сутки останутся без воды
17:55Выходной отменяется: Кабмин не поддержал инициативу по 31 декабря
17:34Кто стал главой МВД Украины после гибели Монастырского
17:18В Госдуме ответили на слова финского премьера о "возврате" Крыма Украине
17:05Лариса Удовиченко попала в больницу с переломом позвоночника
16:56Работа оборонных предприятий вселяет уверенность в победе России – Путин
16:46Протоиерей напомнил крымчанам истинный смысл Крещения Господня
16:25Двукратный рост: ОРВИ и грипп "закрывают" на карантин классы в Крыму
16:09Фортификации и наращивание военной мощи: главные тезисы Мишустина по СВО
15:33Подготовиться к зимним купаниям: советы спасателей и хитрости "моржей"
15:03Грипп и ОРВИ наступают: в Крыму в сутки заболевают по тысяче человек
14:52Армия России взяла под контроль еще один важный поселок в ДНР
14:33Сбербанк заходит в Крым: где установлены банкоматы
14:26Дело Касема: суд оставил шеф-редактора Sputnik Литва под стражей
14:11В Минобороны назвали потери ВСУ при наступлении армии России в Донбассе
13:58Пушилин рассказал о потерях украинских войск в Соледаре
Лента новостейМолния