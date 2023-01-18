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Более 30 улиц Симферополя на сутки останутся без воды
Более 30 улиц Симферополя на сутки останутся без воды - РИА Новости Крым, 18.01.2023
Более 30 улиц Симферополя на сутки останутся без воды
Более 30 улиц Симферополя на сутки останутся без воды из-за ремонтных работ. Об этом сообщает пресс-служба администрации крымской столицы. РИА Новости Крым, 18.01.2023
2023-01-18T18:14
2023-01-18T18:14
2023-01-18T18:14
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв - РИА Новости Крым. Более 30 улиц Симферополя на сутки останутся без воды из-за ремонтных работ. Об этом сообщает пресс-служба администрации крымской столицы.Так, воды не будет на улицах Гаспринского, Тургенева, Фрунзе, Ленинградская, Киевская (частично), Гурзуфская (частично), Рубцова, Комсомольская, Грибоедова, Скрипниченко, Блюхера, 51-й Армии, Чапаева, Щорса, Ладыгина, Бетховена, Фурманова, Суходольная, Стахановцев, Федько, Левкина, Партизанская, Смирнова, Крупской, Воровского (частично), Неапольская, Археологическая, Батаева и прилегающих к ней, а также переулках Смежный и Вольный."Будет осуществляться подвоз питьевой воды автоцистернами. График подвоза воды будет размещен дополнительно", - добавили в администрации.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе и Керчи отключат воду: график и адресаМассовые отключения света в Симферополе: адресаБелогорск и более 20 сел останутся без света на четыре дня – список
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Более 30 улиц Симферополя на сутки останутся без воды
Более 30 улиц Симферополя с 20 января на сутки останутся без воды
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв - РИА Новости Крым. Более 30 улиц Симферополя на сутки останутся без воды из-за ремонтных работ. Об этом сообщает пресс-служба администрации крымской столицы.
"По информации предприятия "Вода Крыма", в связи с работами по переустройству водовода с 05:00 20 января до 05:00 21 января будет ограничено водоснабжение по ряду адресов", - говорится в сообщении.
Так, воды не будет на улицах Гаспринского, Тургенева, Фрунзе, Ленинградская, Киевская (частично), Гурзуфская (частично), Рубцова, Комсомольская, Грибоедова, Скрипниченко, Блюхера, 51-й Армии, Чапаева, Щорса, Ладыгина, Бетховена, Фурманова, Суходольная, Стахановцев, Федько, Левкина, Партизанская, Смирнова, Крупской, Воровского (частично), Неапольская, Археологическая, Батаева и прилегающих к ней, а также переулках Смежный и Вольный.
"Будет осуществляться подвоз питьевой воды автоцистернами. График подвоза воды будет размещен дополнительно", - добавили в администрации.
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